Tempi di attesa Disoccupazione Naspi: accettazione e pagamento bonifico

La Naspi è la nuova indennità mensile di disoccupazione. Ma quando arriva? Quanto tempo ci vuole per ricevere la disoccupazione? I tempi di attesa di accettazione della domanda e della successiva retribuzione sono tra le richieste più frequenti.

Queste tempistiche dipendono da diversi fattori, uno tra questi varia anche in base ai tempi che l’ente presso cui si è presentata domanda adotta. Inoltre, tra gli altri fattori ci sono la data di presentazione della domanda, il periodo di richiesta (inizio, metà, fine mese), motivo della perdita di lavoro (ad esempio licenziamento giustificato).

Tempo di attesa medio per l’accettazione della domanda Naspi

Quanto tempo ci vuole per l’accettazione della domanda Naspi? Riguardo questo l’INPS comunica che entro 60 giorni la domanda dovrebbe già essere approvata ed essere quindi erogato anche il primo pagamento.

I 60 giorni sono quindi il tempo massimo di completamento di tutto il procedimento, ma i tempi sono molto variabili. La domanda può essere accettata anche dopo due settimane dalla sua presentazione. Ad ogni modo, l’accettazione è la parte della procedura che richiede meno tempo.

Può capitare di aspettare tempi molto lunghi, ma questo può non essere necessariamente dovuto ad un errore dell’ente, ma bisogna stare attenti nella compilazione. Comunemente, infatti, capita che durante la compilazione della domanda si commettano errori o si dimentichi di allegare alcuni documenti necessari.

Infatti, se a 60 giorni dalla compilazione della domanda non si è ancora ricevuto nessun tipo di comunicazione o accredito di denaro è necessario approfondire il motivo. In questa situazione è possibile contattare l’INPS, ad esempio, telefonando al numero verde: 803164, oppure recarsi direttamente nella sede in cui si è presentata la domanda.

È bene tenere sempre presente che i tempi variano molto da situazione a situazione e anche da ufficio ad ufficio. Anche allo sportello INPS, infatti, viene comunicato che non si tratta di una procedura immediata.

Bonifico disoccupazione Naspi: tempo di attesa per la ricezione del pagamento

Quando arriva il primo pagamento? La ricezione del primo pagamento Naspi prevede le seguenti tempistiche, che come già spiegato in precedenza possono variare a seconda dei diversi fattori. Infatti, il pagamento avviene sempre dopo i termini di decorrenza che sono legati alla presentazione della domanda. I seguenti termini prevedono diversi tempi di ricezione su tre differenti possibilità di presentazione della domanda.

In primo luogo, l’indennità di disoccupazione Naspi, spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa viene presentata entro gli 8 giorni. Dal giorno successivo giorno della domanda, se questa viene presentata dopo gli 8 giorni (ma entro i 68 previsti dalla legge). In secondo luogo, è previsto che dall’ottavo giorno dopo il termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro ecc. se si presenta la domanda entro 8 giorni oppure dal giorno successivo alla domanda (se presentata dopo l’ottavo giorno ma sempre entro i 68). Infine, nel terzo caso, dal 38° giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il 38° giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, sempre entro i termini di legge.

Le modalità di pagamento avvengono tramite due modalità: bonifico sul conto, se indicato nel momento in cui si presenta la domanda. Questo può essere legato sia ad una carta prepagata con IBAN, sia direttamente sul proprio conto corrente. Se invece non si è fornito nessun IBAN, il pagamento può essere erogato tramite bonifico domiciliato in posta. In questo secondo caso ci si dovrà recare allo sportello postale della zona di residenza, e il fruitore riceverà a casa una notifica di pagamento. Per ritirare il credito sarà necessario portare con sé il mandato di pagamento ricevuto e un documento di identità.

Un altro importante fattore da considerare è inerente al motivo della perdita di lavoro. Se la domanda di disoccupazione è legata ad un caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, si potrà comunque ricevere la retribuzione, i pagamenti però non iniziano da subito ma con 30 giorni di ritardo rispetto alla disoccupazione normale.

Anche la ricezione del pagamento mensile non ha sempre tempistiche precise. Solitamente viene erogato il mese successivo a quello di competenza e tra il giorno 8 e il 15 del mese. Ma anche questo dipende da regione a regione, inoltre possono avvenire diversi bonifici in più giorni del mese calcolati su tempistiche di settimane lavorative.

Per avere ulteriori informazioni è possibile comunque contattare il numero verde dell’INPS oppure l’ufficio del patronato a cui si è presentata la domanda. Ricordiamo inoltre che è possibile accedere alla sezione personale sul sito INPS tramite il proprio SPID e consultare tutti i pagamenti e i tempi di accettazione ed erogazione.