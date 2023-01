The Crown 6 nel 2023: data di uscita su Netflix, cast e indiscrezioni

Tra le serie più apprezzate degli ultimi anni troviamo sicuramente The Crown. La serie TV è frutto di una coproduzione tra la britannica Left Bank Picture e la statunitense Sony Pictures Television per la piattaforma Netflix. Fin dall’anno della sua prima uscita, avvenuta nel 2016, The Crown ha ricevuto un’ottima accoglienza sia dal pubblico che dalla critica. Proprio per questo motivo c’è forte attesa per la nuova sesta stagione. Vediamo allora quando è prevista l’uscita della nuova stagione, quale sarà il cast protagonista e tutte le indiscrezioni.

Notizie da Netflix: data di uscita della stagione 6 di The Crown

Come abbiamo anticipato, l’attesa per l’uscita del nuovo capitolo di The Crown è davvero tantissima. Il motivo di tanto clamore risiede nella qualità del prodotto televisivo: la BBC ha infatti incluso The Crown al sedicesimo posto nella classifica delle migliori 100 serie del XXI secolo.

Sicuramente si tratta di un bel riconoscimento per l’intera produzione, a riprova del fatto che la serie è un prodotto degno di essere visto.

Ma perché la serie sta appassionando così tanto i telespettatori di tutto il mondo?

Sicuramente, una delle ragioni di tanto successo (anche se non l’unica) risiede nell’argomento trattato: la storia infatti rappresenta le vicende della casa reale d’Inghilterra che, è impossibile negarlo, incuriosiscono chiunque. Inoltre, alla luce della recente scomparsa della sovrana più longeva di sempre nella storia della Gran Bretagna, l’interesse è, se possibile, accresciuto ancora di più.

In particolar modo The Crown racconta gli episodi che hanno coinvolto la Regina Elisabetta II e l’intera Corona, includendo scandali, vicende politiche salienti e questioni familiari.

Il racconto comincia a partire dal 1947 quando la futura Regina d’Inghilterra sposò Filippo di Edimburgo, il principe consorte che gli resterà vicino per tutta la vita. Da questo momento in poi le vicende seguono fedelmente gli eventi in ordine cronologico fino alla cronaca più recente con il chiacchieratissimo matrimonio e conseguente divorzio tra Lady D. e il principe Carlo.

La serie è arrivata oggi alla 5 stagione, disponibile su Netflix a partire dal 9 novembre del 2022 e, proprio mentre la quinta stagione era disponibile da poco, è uscita l’indiscrezione che un’altra stagione, la sesta era in cantiere.

Le riprese della stagione 6 di The Crown sono infatti cominciate proprio mentre la quinta stagione andava in onda, tuttavia dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 8 settembre 2022, la produzione ha interrotto momentaneamente le riprese. Come ha spiegato la produzione, la scelta di interrompere i lavori di realizzazione della serie sono stati dipesi più da una reale volontà di rendere omaggio alla protagonista della serie che per reali ragioni di produzione.

Passato il comprensibile clamore per la dipartita della sovrana, la produzione ha dato il via libera per riprendere a girare gli episodi che costituiranno la sesta stagione. Pare infatti che la macchina cinematografica si sia rimessa in moto e le riprese sembrerebbero essere cominciate dallo scorso ottobre.

Dal momento che le riprese sono cominciate a ritmo decisamente sostenuto è ragionevole pensare che la stagione 6 della serie The Crown dovrebbe essere prevista per il 2023. Tuttavia, questo è bene sottolinearlo, la produzione non ha ancora rilasciato notizie più precise, pertanto se stavate cercando una data precisa, potreste rimanere delusi, perché infatti ancora non è prevista una data di uscita certa della stagione numero sei. Presumibilmente, come abbiamo già anticipato, il 2023 dovrebbe essere l’anno giusto, per cui è solo questione di tempo e tra poco potremo vedere la prossima stagione della serie più chiacchierata del momento.

Nel frattempo consoliamoci con qualche indiscrezione e sulle notizie in merito al cast presente nella prossima stagione.

Tutte le indiscrezioni su The Crown 6 nel 2023

Come abbiamo appena visto, dunque, il 2023 potrebbe essere l’anno decisivo per godere pienamente della prossima stagione di The Crown.

La prima indiscrezione che merita di essere riportata è proprio quella che riguarda la durata totale della serie. Come ha fatto sapere in più sedi l’ideatore della serie televisiva, Peter Morgan, l’idea originale dello show prevedeva ben sei stagioni. Pertanto, con l’imminente uscita della sesta stagione di The Crown, stando a quanto sembrerebbe, la serie sta seguendo i piani iniziali di produzione. A un certo punto però, le cose sono cambiate: la produzione, forse per questioni di budget, aveva scelto di concludere la narrazione con la quinta stagione, quella attualmente in corso, per capirci.

Tuttavia, visto il crescente successo che le stagioni riscuotevano una dietro l’altra, e alla luce dei numerosi eventi che dovevano ancora essere raccontati al pubblico, è stato necessario procedere con un’altra stagione che, forse, dovrebbe essere davvero l’ultima. Peter Morgan ha così giustificato l’aggiunta di una sesta stagione spiegando che la complessità degli eventi, soprattutto nel decennio su cui è incentrata la quinta stagione, ha reso necessario spacchettare gli episodi, a tal punto da creare un’altra stagione, allineando quindi la produzione alle scelte di partenza.

Stando alle indiscrezioni che sono emerse nell’ultimo periodo, sembrerebbe che la sesta stagione si comporranno di ben 10 episodi, rispettando in tal modo l’andamento di tutte le altre cinque stagione, le quali, a loro volta, sono composte da 10 episodi ciascuna.

La produzione ha infatti compreso che dieci episodi sono necessari a far sì che la storia si dipani adeguatamente, senza ricorrere ad inutili contrazioni o allungamenti che danneggerebbero l’impianto narrativo delle vicende.

Arrivati a questo punto, sicuramente, i più curiosi si staranno chiedendo quale sarà la trama della sesta stagione di The Crown. Benché non ci sia ancora nessuna certezza in merito, possiamo farci un’idea basandosi su quello che fino ad ora, con la quinta stagione è stato raccontato.

La quinta stagione, infatti, porta in scena gli eventi che si sono susseguiti dal 1991 fino al 1997, interrompendosi proprio ai mesi precedenti la morte della principessa Diana.

Il racconto, pertanto, dovrebbe riprendere proprio da qui: dall’incidente fatale in cui perirono, la notte del 31 agosto del 1997 Lady D. e il suo amante, Dodi Al-Fayed. Tuttavia, la produzione ha già fatto sapere che non indugerà sui dettagli che riguardano l’incidente, soprattutto per rispetto nei confronti dei figli e della famiglia e per evitare inutili e morbose curiosità.

Il racconto che verrà rappresentato nella sesta stagione dovrebbe poi coprire un arco temporale che va almeno fino agli inizi del 2000, coprendo così un arco temporale di circa un decennio, come accaduto nelle scorse stagioni. L’andamento narrativo, infatti per ogni stagione prevede di raccontare gli eventi che sono successi nell’arco di circa dieci anni.

In questo modo è facile immaginare che la storia arriverà a raccontare anche i dettagli delle vite del futuro Principe William e della sua futura consorte, Kate Middleton.

Le vite dei due futuri principi d’Inghilterra verranno raccontate più intimamente, non mancando di svelare alcuni dettagli interessanti della loro bella storia d’amore, coronata poi con il matrimonio e l’arrivo dei 3 bambini.

Ed Harry e Megan?

La domanda è più che legittima. Alla luce dei tristi avvenimenti e dei sempre più frequenti litigi che sono accaduti tra i due fratelli è probabile che la produzione non racconterà i dettagli della storia d’amore tra i due chiacchieratissimi ex eredi della Corona inglese. La scelta di non entrare troppo nei dettagli di questa storia e anche del rapporto tra fratelli potrebbe essere dettata anche da ragioni legate al fatto che le vicende sono ancora troppo fresche e anche un po’ troppo scomode per essere raccontate in maniera oggettiva, senza correre il rischio di schierarsi da una parte o dall’altra.

Naturalmente non mancheranno di essere raccontati episodi importanti dal punto di vista storico e che hanno coinvolto la Casa reale.

Il cast ufficiale di The Crown 6

In merito al cast, a cui gli spettatori sono particolarmente affezionati, sappiamo che dovremmo ritrovare quasi tutti gli attori che hanno preso parte alla quinta stagione. Solitamente, anche in base all’andamento cronologico della serie il cast viene rinfrescato ogni due stagioni, pertanto, la sesta stagione dovrebbe prevedere quasi tutti gli attori che abbiamo già visto nella quinta stagione. Pertanto ritroveremo:

Imelda Staunton , nei panni della Regina Elisabetta II;

Elizabeth Debicki , nei panni di Diana Spencer;

Lesley Manville , nei panni della Principessa Margaret;

Jonathan Pryce , il quale interpreterà il Principe Filippo di Edimburgo;

Dominic West , che vestirà i panni del Principe Carlo;

Rufus Kampa ed Ed McVey che interpreteranno rispettivamente la versione giovane e più adulta del Principe William;

Kate Middleton , è invece interpretata dalla giovane Meg Bellamy, la new entry nel cast della sesta stagione;

Andrew Scott , dovrebbe con molta probabilità interpretare la parte dell’ex primo ministro inglese, Tony Blair.

Al momento questi sono i nomi di tutti gli attori confermati dalla produzione, ma non è escluso che il cast dovrebbe arricchirsi di nuove entrate. Non ci resta dunque che aspettare ancora qualche mese per avere conferma di quello che ci attenderà. Sicuramente però, possiamo dire che già dalle prime indiscrezioni The Crown 6 sembra essere una stagione densa di episodi inediti e di segreti rimasti per tanto tempo nascosti che potranno farci conoscere risvolti inaspettati della Casa Reale più chiacchierata del mondo!