The Full Monty, arriva al Sistina di Roma lo spettacolo ispirato al celebre film: date, orari, biglietti e recensione

Date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a The Full Monty, lo spettacolo che prende ispirazione dalla celebre pellicola britannica del 1997 diventata un vero e proprio cult di genere. Lo show che debutta oggi, giovedì 13 febbraio, al Teatro Sistina di Roma vanta un cast d’eccezione composto da Luca Ward, Paolo Conticini, Nicolas Vaporidis, Jonis Bascir e Gianni Fantoni. A seguire trovate anche la nostra recensione dello spettacolo diretto da Massimo Romeo Piparo.

Debutta al Teatro Sistina di Roma “The Full Monty”, lo show tratto dall’omonima pellicola

E’ tutto pronto per il debutto ufficiale al Teatro Sistina di Roma di The Full Monty, la divertentissima commedia diretta da Massimo Romeo Piparo e basata sul famoso film britannico di Peter Cattaneo, vincitore tra l’altro di un premio Oscar per la miglior colonna sonora e ben tre BAFTA (Miglior film, Miglior attore protagonista e Miglior attore non protagonista). Reduce da un successo ormai consolidato grazie agli oltre 70mila spettatori in soli tre mesi di repliche, torna finalmente in Italia The Full Monty in una riedizione che è stata completamente rinnovata.

A vent’anni dalla prima edizione del musical firmato da Terence McNally e David Yazbech e andato in scena a Broadway, il nuovo spettacolo propone un cast davvero eccezionale guidato da Luca Ward e Paolo Conticini, già protagonisti del musical Mamma Mia!, che insieme a Jonis Bascir, Nicolas Vaporidis e Gianni Fantoni compongono il gruppo di squattrinati più intraprendenti di sempre. L’ambientazione si sposterà dalle acciaierie di Sheffield a Torino, nel periodo della crisi post-industriale.

Sul palcoscenico ad affiancare i protagonisti ci saranno ben 30 artisti e tra loro figurano importanti nomi della commedia musicale italiana come Laura Di Mauro, Valentina Gullace, Sebastiano Vinci, Elisabetta Tulli, i giovani talentuosi Tancredi Di Marco e Christian Roberto (reduci dal successo di Billy Elliot) e Paila Pavese, che in molti ricorderanno per aver prestato la sua voce a noti personaggi di film d’animazione come Jessica Rabbit e Anastacia.

The Full Monty sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico in sala, grazie anche ad una colonna sonora in grado di trascinare gli spettatori e farli divertire scatenandosi insieme ai protagonisti. Il finale poi sarà molto apprezzato dal pubblico femminile, visto che i cinque squattrinati si spoglieranno completamente. Tuttavia lo show è pensato per tutta la famiglia e quindi grazie ad un gioco di luci e fumo, lo spogliarello conclusivo sarà in chiaroscuro (un vedo e non vedo).

The Full Monty: orari e prezzi dei biglietti per assistere allo spettacolo in scena al Sistina di Roma

Come anticipato, stasera alle ore 21 nella splendida e storica cornice del Teatro Sistina di Roma andrà in scena The Full Monty, lo spettacolo basato sull’omonimo film del 1997, e resterà in programmazione fino a domenica 8 marzo e poi proseguirà la tournée che in giro per l’Italia, nei principali teatri della penisola. Se avete voglia di trascorrere una serata all’insegna del puro e sano divertimento, gli orari degli spettacoli dello show diretto da Massimo Romeo Piparo saranno i seguenti: dal mercoledì al sabato sarà in scena alle ore 21, mentre la domenica il musical sarà visibile solo nella fascia pomeridiana alle ore 17.

Se volete quindi assistere a The Full Monty dovrete necessariamente munirvi di biglietto e i tagliandi attualmente sono già disponibili online sul circuito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati presenti sul territorio italiano. I biglietti del divertente spettacolo potrete acquistarli anche recandovi direttamente al botteghino del Teatro Sistina di Roma che resterà aperto al pubblico nei seguenti orari:

dal martedì al sabato – dalle 10:00 alle 19:00;

domenica – dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 16:00 alle 19:00;

lunedì – dalle 10:00 alle 15:00.

Per ricevere qualsiasi ulteriore informazione relativa ad esempio alle prenotazioni per i gruppi organizzati, potete contattare direttamente il Teatro Sistina chiamando al numero 06 4200711 (in alternativa al 392 8567896) oppure inviando una mail a frontoffice@ilsistina.it. Ma adesso vediamo nel dettaglio quali sono i prezzi dei biglietti (su TicketOne e al botteghino del teatro):