Thermo Pile: opinioni sul gilet riscaldante, funziona o è una truffa, prezzo Amazon e sito ufficiale

In questi giorni invernali combattere il freddo non è sempre qualcosa di facile da fare. Fortunatamente, però, esiste sul mercato un prodotto del tutto innovativo, in grado di proteggere chiunque, anche le persone un po’ più freddolose: ci riferiamo nello specifico a Thermo Pile, un gilet riscaldante, che presenta cinque differenti aree che emanano calore (due nella parte frontale per le mani ed altre tre nel retro, per la schiena).

L’articolo può essere tranquillamente indossato sopra maglioni, giacche, magliette: un prodotto che può essere tranquillamente utilizzato per qualsiasi circostanza e occasione. Ad esempio, può essere indossato quando si fanno attività fisiche all’aria aperta. Oppure anche quando si lavora in ambienti esterni. Insomma, lo si può usare in qualsiasi momento.

Il gilet riscaldante Thermo Pile, in poche parole, è il capo perfetto per sfidare, con stile ed eleganza, tutte le temperature, anche quelle più rigide relative alla stagione invernale. Come si può facilmente intuire, si tratta di un articolo particolarmente consigliato per coloro che sono costretti, per lavoro o per varie esigenze, a trascorrere molte ore all’aperto.

Thermo Pile: come funziona il gilet riscaldante

Descritte in linea generale quelle che sono le caratteristiche principali del prodotto, andiamo a vedere maggiormente nello specifico il suo funzionamento. Questo gilet, innanzitutto, è caratterizzato al suo interno dalla presenza di una sorta di rete in fibra di carbonio, in grado di riscaldare diverse zone del corpo: dal collo alla schiena, passando per l’addome. Ma non solo. All’interno della tasca del gilet, infatti, è presente anche una comoda powerbank, con relativa porta USB, che permette di avere una autonomia di molte ore: la battery pack che viene fornita in dotazione è in grado di garantire calore addirittura per ben otto ore consecutive.

Come funziona nello specifico questo articolo? Nella parte posteriore del gilet è presente un tasto, attraverso il quale si può scegliere fra tre differenti livelli di riscaldamento: si passa da un minino di 45 gradi ad un massimo di 65 gradi, con la possibilità di optare anche per una via di mezzo, ovvero 55 gradi. Questo pulsante “easy touch” può essere tranquillamente azionato senza dover togliere i guanti. Come abbiamo accennato in precedenza, il prodotto è adatto per qualsiasi attività si effettui all’esterno, come ad esempio lo sci, il pattinaggio, l’arrampicata, ma anche per chi va in moto, fa trekking o più semplicemente svolge un lavoro all’esterno.

Il gilet è stato progettato e realizzato con una lastra riscaldante composta con un materiale in fibra di carbonio, che garantisce riscaldamenti nel giro di 1/3 secondi. Per evitare che si registri un possibile surriscaldamento, è presente anche un modulo di protezione termica. Inoltre, è dotato di un sistema di riscaldamento intelligente e vengono messe a disposizione due differenti taglie regolabili: dalla M fino addirittura alla XXXXL. Grazie alle due cerniere laterali, viene data la possibilità anche di impostare la circonferenza, fino a raggiungere un massimo di 14 centimetri.

Il gilet è in grado di agire praticamente a qualsiasi temperatura, da un minimo di meno cinque gradi fino ad un massimo di 40 gradi. Inoltre, è possibile scegliere il colore che si preferisce, tra il nero e il blu scuro. Il gilet può essere tranquillamente lavato in lavatrice, ma si sconsiglia di infilarlo in una asciugatrice. Inoltre, non presenta alcun genere di controindicazione o effetto collaterale.

Sono diversi i vantaggi che vengono garantiti da questo prodotto. Come detto, è in grado di riscaldare il corpo in maniera abbastanza veloce, nel giro di un minuto, andando a dissipare il freddo rapidamente. Comprende anche una comoda tasca portaoggetti. Ma non è finita qui: è possibile anche impostare e regolare la temperatura che si desidera, così da rispondere a diverse varietà di ambienti.

La tecnologia di riscaldamento, inoltre, ha raggiunto il CE internazionale: in poche parole, ha ottenuto tutte le certificazioni necessarie e prima di essere diffuso sul mercato ha superato anche tutti i vari test a cui è stato sottoposto.

E’ realizzato con un tessuto di nylon 20D, con trattamento impermeabile. Confortevole, traspirante, caldo: insomma, questo gilet è il partner migliore per ogni tipo di uscita, comprese quelle più fredde invernali. L’isolamento leggero, infatti, permette di indossare il gilet in differenti modi, con la possibilità di un movimento illimitato. E’ anche impermeabile e antivento: è perfetto soprattutto per il pendolarismo quotidiano, ma anche per altre attività come portare a spasso il cane. Si alimenta con un qualsiasi alimentatore mobile da 5V/2.1 A: la presa USB, infatti, è compatibile con buona parte degli alimentatori mobili attualmente presenti in commercio.

Opinioni Thermo Pile: funziona o è una truffa?

Per verificare se un determinato prodotto funzioni realmente oppure se si tratta di una truffa, la soluzione migliore è quella di leggere le numerose recensioni che sono presenti sul web. Online, infatti, si possono trovare veramente tantissime opinioni praticamente su ogni genere di prodotto, compreso ovviamente anche il gilet Thermo Pile.

Partiamo dal parere di un ragazzo, che rivela di amare particolarmente andare in montagna e più in generale gli sport invernali. Ma aveva un problema: non riusciva a trovare un capo che non gli facesse sentire freddo. Fortunatamente per lui, però, le cose sono totalmente cambiate grazie a Thermo Pile: ora, grazie a questo gilet, riesce a stare all’aria aperta per diverso tempo, anche sulla neve, senza avere nessun tipo di problema.

Un altro ragazzo, invece, svela di essere un motociclista e, come si può facilmente intuire, soprattutto in inverno si presenta il problema del grande freddo che si può subire. In realtà, però, grazie al gilet riscaldante andare in moto anche durante i periodi più freddi non è più un problema, ma anzi un piacere. L’uomo conclude la sua recensione affermando di essere sicuro di aver fatto un ottimo acquisto.

Proseguiamo con la recensione di una signora, che spiega di avere da diverso tempo dei problemi alla schiena: ma la situazione è notevolmente migliorata da quando utilizza Thermo Pile, grazie al quale riesce a camminare all’esterno senza problemi anche durante l’inverno. Secondo questa testimonianza, infatti, il prodotto è in grado di tenere al caldo la parte posteriore del corpo, all’altezza dei reni.

Un altro ragazzo, invece, ha dichiarato addirittura che Thermo Pile gli ha totalmente cambiato la vita: grazie a questo prodotto, infatti, ora può uscire di casa riuscendo a mantenere lo stesso calore del suo letto! Lo stesso signore consiglia assolutamente questo articolo, che utilizza anche per andare a correre. Particolarmente gradita anche la presenza della porta USB, utile anche per il proprio smartphone o lettore musicale, come dimostra anche una recensione scritta da parte di un ragazzo, che apprezza anche il fatto che venga fornita in dotazione anche una comoda powerbank, che consente di utilizzare il prodotto per diverse ore.

In poche parole, in base alle varie recensioni che si possono trovare sui canali social e forum vari, possiamo tranquillamente affermare che si tratta di un prodotto che viene assolutamente consigliato. Non si tratta affatto di una truffa, ma anzi garantisce dei risultati che invece altri articoli simili non sono in grado di fornire.

Thermo Pile: prezzo Amazon e sul sito ufficiale

Arrivati a questo punto, ci sono da considerare ancora alcuni aspetti per quanto riguarda una descrizione più precisa del prodotto. Innanzitutto: dove può essere acquistato il gilet riscaldante? Rispondiamo subito a questa domanda sgombrando ogni tipo di dubbio: l’articolo può essere comprato unicamente sul sito ufficiale dell’azienda produttrice. In giro, infatti, si possono trovare numerose imitazioni di questo prodotto, magari anche con un nome simile, ma che non garantiscono affatto i medesimi risultati. Per questa ragione, se volete avere la versione originale del prodotto, vi consigliamo di acquistarlo solamente sul sito ufficiale: state alla larga da siti cinesi oppure portali di e-commerce, come e-Bay oppure Amazon, così da evitare di incappare in possibili truffe.

Come si deve procedere per effettuare una prenotazione dell’articolo? Come detto, per prima cosa si deve accedere al sito ufficiale del’azienda, dove potrete trovare, scorrendo verso il basso, un modulo di ordinazione da compilare in ogni sua parte, inserendo i vari dati personale che vengono richiesti (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero telefonico e così via.

Una volta compilato il modulo, il gioco è fatto: un operatore chiamerà al numero di telefono rilasciato in precedenza e confermerà l’avvenuta presa in carico dell’ordine. Il fatto che venga messo a disposizione un professionista del settore può essere sfruttato anche per fargli tutte le domande che si vogliono: gli operatori sono a disposizione anche per fornire tutte le varie informazioni di cui si ha bisogno.

A questo punto, ricevuta la famosa telefonata dell’operatore, non si deve fare altro che aspettare due o al massimo tre giorni lavorativi per ricevere il pacco, stando comodamente a casa. Nel modulo di ordinazione di cui vi abbiamo parlato in precedenza è presente anche una specifica sezione, dedicata alle note da far leggere al corriere, come ad esempio il numero del citofono da digitare nel momento in cui effettua la consegna del pacco.

Ma c’è ancora un elemento da valutare, che probabilmente è anche quello che interessa più di ogni altra cosa. Quanto costa questo prodotto? Accedendo al sito internet ufficiale dell’azienda si possono trovare delle incredibili offerte, assolutamente da non perdere: un gilet viene messo a disposizione a poco meno di 90 euro (89,90 euro, per la precisione). Uno sconto non indifferente, considerato che il prezzo originale di questo prodotto sfiora i 170 euro: in poche parole, se si accede al sito internet ufficiale del prodotto si può acquistare il gilet con uno sconto del 40%! Ma il vero risparmio lo si può ottenere se si dovesse decidere di acquistare più di una confezione di questo articolo: due gilet Thermo Pile, infatti, vengono messi in vendita a 119,90 euro. Ma se si aggiungono altri dieci euro, per un totale di 129,90 euro, si può portare a casa addirittura un set di ben tre gilet. Ovviamente gli utenti possono scegliere il tipo di promozione di cui vogliono usufruire nel momento in cui compilano il modulo di ordinazione.

E il pagamento? Anche in questo caso, si cerca di andare incontro alle esigenze dei clienti, offrendo la possibilità di pagare attraverso due modalità: in anticipo, utilizzando carta di credito, Paypal oppure Postepay. Oppure in contanti, direttamente alla consegna (che è totalmente gratuita praticamente in tutta Italia, così come la spedizione) al corriere. In ogni caso, qualsiasi metodo di pagamento venga selezionato, quello che vengono garantite sono sempre la massima serietà e la massima sicurezza.

Infine, sempre per dimostrare quanto l’azienda voglia andare incontro ai propri clienti, viene offerta anche la garanzia “soddisfatti o rimborsati”: in poche parole, nel caso qualcuno non fosse sicuro al 100% dell’acquisto effettuato, l’azienda rimborserà interamente il prezzo che è stato speso. L’unica condizione è che il prodotto deve essere reso entro 14 giorni dalla data in cui si effettua l’acquisto.