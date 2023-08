Ticket To Ride Legacy Leggende del Vecchio West: data di uscita, prezzo e anticipazioni

Per gli appassionati di giochi da tavolo sta per uscire un nuovo euro style game. Un Eurogame che viene anche detto gioco da tavolo in stile tedesco. Un gioco semplice per famiglie, dove i giocatori interagiscono in modo indiretto, e con una narrativa coinvolgente. L’hanno chiamato “Ticket to Ride Legacy: Leggende del Vecchio West”. Sicuramente sarà il gioco da tavolo più ricercato del prossimo inverno.

Regolamento e anticipazioni di Ticket To Ride Legacy: Leggende del Vecchio West

La conquista del West è avvenuta di pari passo con lo sviluppo della rete ferroviaria. La posa delle vie ferrate doveva procedere dall’est industrializzato all’ovest selvaggio, popolato dagli indigeni americani e metà dei pionieri europei. Il mito del far-west nasce da qui. Bisognava costruire ed estendere sempre più linee ferroviarie, e chi le possedeva diventava uno dei più ricchi personaggi degli Stati Uniti del XIX secolo.

Il nuovo gioco si ambienta in questo contesto storico. I giocatori richiesti vanno dai 2 ai 5. La competizione avventurosa inizia dalla East Coast per poi dirigersi verso la West Coast. I ticket to raid rappresentano i dodici viaggi che dovranno affrontare per attraversare tutto gli Stati Uniti. Ogni giocatore gestirà una compagnia ferroviaria e dovrà, lungo il percorso verso il West, conquistare la linea ferroviaria per raggiungere la costa opposta. Si è immersi in un’impresa coinvolgente e le regole di gioco cambieranno lungo il tragitto.

Una partita con “Ticket to Ride Legacy: Leggende del Vecchio West” può durare dai 20 minuti ai 90 minuti. Avventure e colpi di scena sono assicurati, ma per partecipare sono richiesti 10 anni di età.

Il gioco è stato ideato e progettato da Alan R. Moon, Rob Daviau e Matt Leacock, tre leggende del settore che fanno di “Ticket to Ride Legacy: Leggende del Vecchio West” un format di riferimento per questa categoria di gioco da tavolo. Lo sviluppo di questo gioco è durato quasi 5 anni, e ora è prossima la distribuzione sul mercato mondiale. In Italia, la distribuzione è stata affidata all’Asmodee Italia.

Data di uscita e prezzo del nuovo Ticket To Ride Legacy

“Ticket to Ride Legacy: Leggende del Vecchio West” ha fatto il suo primo debutto alla fiera Gen Con di Indianapolis dal 3 al 6 agosto 2023. La Gen Con è la più grande fiera del Nord America, una kermesse dedicata ai giochi di ruolo, di carte, wargame e giochi di ruolo dal vivo. Successivamente il gioco sarà presentato al mercato europeo all’Internationale Spieltage o abbreviato, SPIEL. La città tedesca di Essen ospiterà, dal 5 all’8 ottobre, la fiera annuale europea del settore.

Il gioco da tavolo sarà in vendita in tutti i negozi in Italia e nel mondo dal prossimo 3 novembre 2023. Il prezzo ufficiale non è stato ancora dichiarato, ma rumors dicono che il costo di una confezione di “Ticket to Ride Legacy: Leggende del Vecchio West” si aggirerà a circa 100€.

Buon divertimento.