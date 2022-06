Gioco Ticket To Ride: recensione Italia ed Europa, espansioni e prezzi

Tra i giochi da tavolo che più hanno spopolato nelle abitazioni e nei luoghi di intrattenimento, sicuramente troviamo Ticket to Ride.

Per chi non lo conoscesse, si tratta d’un gioco di avventura ferroviaria intorno al mondo, dove i giocatori devono collezionare carte per accumulare vagoni e tratte ferroviarie. Vince chi riesce ad accumulare più vagoni e a completare le tratte ferroviarie più lunghe.

È un gioco adatto a tutta la famiglia ed è particolarmente adatto anche ai giocatori meno esperti. Se quindi volete fare un regalo divertente e optare per un’idea insolita, Ticket to Ride potrebbe essere una valida opzione. Vediamo le recensioni del gioco, le possibili espansioni e i prezzi.

Ticket To Ride Europa: la recensione del gioco

Il gioco Ticket to Ride nasce originariamente in America e non a caso la prima versione del gioco si svolge proprio sulla mappa del continente americano, con le tratte ferroviarie che collegano le principali città degli stati americani. Visto l’enorme successo, la casa di edizione e distribuzione del gioco – la francese Asmodee – ha lanciato sul mercato la versione europea: Ticket to Ride Europa. Rispetto alla versione originale, quella europea presenta solamente un paio di regole in più che lo differenziano dalla versione americana.

La prima differenza consiste nella possibilità di usufruire delle stazioni. Stando ai pareri di chi ha potuto giocare a Ticket to ride Europa, le stazioni consentono di giocare in maniera molto più dinamica perché consentono di sfruttare un pezzo di tratta di un altro giocatore, aumentando la possibilità di completare la propria tratta ferroviaria. Riuscire infatti a completare tutte le tratte e controllare le reti ferroviarie del tabellone potrebbe essere molto complesso, soprattutto nel caso in cui una parte di quella tratta venisse occupata da un altro giocatore. Inoltre, per ogni stazione non usata si guadagnano 5 punti in più da aggiungere al totale dei punti accumulati.

La seconda differenza con il gioco originale è costituita dalla presenza delle gallerie che aggiungono una componente vivace al gioco. Quando infatti un giocatore decide di ricorrere a una galleria per completare la tratta ferroviaria si devono tirare fuori dal mazzo di pesca 3 carte. Per ogni carta pescata di colore identico alla tratta, il giocatore è obbligato a giocare un’ulteriore carta aggiuntiva. Questa possibilità rappresenta un rischio, ma è comunque un elemento di variabilità che contribuisce a movimentare il gioco e a rimescolare gli equilibri di gioco.

Infine, l’ultima peculiarità che contraddistingue Ticket to Ride Europa è la presenza dei traghetti, richiesti dal gioco ogni volta che si devono attraversare zone di mare, tuttavia per completare una tratta marittima con un traghetto occorre giocare obbligatoriamente un jolly.

Pur trattandosi di un gioco dalle poche e semplici regole, Ticket to Ride è un passatempo davvero divertente e adatto a diverse tipologie di giocatori; lo scopo del gioco è quello di guadagnare tante carte a cui corrispondono tanti vagoni della tratta, utili a completare la rete ferroviaria. Per raggiungere l’obiettivo ogni giocatore può adottare la strategia che preferisce e sbizzarrirsi nell’uso delle pedine speciali: stazioni, gallerie, traghetti.

Espansione Ticket To Ride Italia: prezzo e recensione

Una delle espansioni più apprezzate del gioco è rappresentata da Ticket to Ride Italia. L’espansione è pensata dai 2 fino ai 5 giocatori e per quanto riguarda le regole base non cambia nulla rispetto alla versione “Europa”. Lo scopo di questa espansione del gioco è quello di creare la maggior rete ferroviaria del paese, collegando quante più regioni è possibile.

Inoltre, nel gioco vi sono 3 regioni speciali: Puglia, Sardegna e Sicilia; ai fini del bonus, ognuna di queste regioni vale come 2 regioni. Il fatto che sulla mappa italiana si debba giocare considerando le regioni, in qualche modo detta un indirizzo strategico all’intero gioco andando, in certi casi a complicare il gioco, soprattutto per i principianti. In altri casi invece, molte recensioni concordano sul fatto che il bonus regioni contribuisca a movimentare particolarmente il gioco e a stimolare molto di più la competizione tra i giocatori, che trovano molto divertente la possibilità di ottenere bonus collegando le località appartenenti ad unica regione.

Questa espansione inoltre include anche la mappa del Giappone che si concentra sul percorso del Treno proiettile. Rispetto alle altre espansioni, quella del Giappone ha una durata di gioco inferiore, complice soprattutto la ristrettezza della mappa e il numero minore di tratte su cui si può giocare.

Se siete interessati ad acquistare questa particolare espansione, dedicata al Belpaese, è possibile recarsi presso i rivenditori ufficiali di giocattoli oppure direttamente sulle piattaforme di ecommerce più famose. Attualmente il prezzo di mercato si aggira intorno ai 39 euro. Un prezzo davvero conveniente se si pensa che, praticamente, con il prezzo di un gioco se ne acquistano due, l’espansione Italia e Giappone.

Elenco giochi ed espansioni Ticket To Ride e relativi prezzi

Se siete dei veri appassionati del gioco. sappiate che Asmodee ha previsto per la linea Ticket to ride numero versioni ed espansioni del gioco.

Oltre alle versioni base, USA ed Europa, il gioco è presente nelle seguenti versioni:



Ticket to Ride Europa 15th anniversary : s i tratta della versione deluxe del gioco originale, realizzata per celebrare i primi 15 anni del gioco (prezzo medio 85/95 euro );

: s Ticket to Ride Vagoni e Velieri : i giocatori potranno muovere su una plancia a due facce, navi e treni per accaparrarsi le linee ferroviarie e marittime di tutto il mondo (prezzo medio 70/80 euro );

: i giocatori potranno muovere su una plancia a due facce, navi e treni per accaparrarsi le linee ferroviarie e marittime di tutto il mondo (prezzo medio Ticket to Ride Primo Viaggio : u na versione del gioco semplificata per i più piccoli e per i principianti (prezzo medio 25/30 euro );

: u Ticket to Ride New York : u n fantastico salto nella città degli anni ‘60 (prezzo medio 20/30 euro );

: u Ticket to Ride Londra : i giocatori dovranno guadagnarsi le linee di autobus della città più cool degli anni ‘70 (prezzo medio 20/30 euro );

: i Ticket to Ride Amsterdam: a mbientato nell’era d’oro del commercio (XVII secolo) i giocatori si sfideranno per conquistare le più importante rotte commerciali della leggendaria città (prezzo medio 30/35 euro ).

Infine, oltre a quella italiana, del gioco esistono altre 10 espansioni:



Ticket to Ride USA 1910 (prezzo medio 19,90 euro);

Ticket to Ride Europa 1912 (prezzo medio 19,90 euro);

Ticket to Ride Asia + Legendary Asia (prezzo medio 38,90 euro);

Ticket to Ride India + Switzerland (prezzo medio 29,90 euro);

Ticket to Ride The Heart of Africa (prezzo medio 51,15 euro);

Ticket to Ride Nederland (prezzo medio 24,90 euro);

Ticket to Ride United Kingdom + Pennsylvania (prezzo medio 39,12);

Ticket to Ride France + Old West (prezzo medio 44,89 euro);

Ticket to Ride Germany (prezzo medio 53,58 euro);

Ticket to Ride Nordic Countries (prezzo medio 49,39 euro).

Naturalmente, per giocare alle espansioni, occorre essere in possesso del gioco base o Ticket to Ride Europa.