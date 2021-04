TiMappo GPS Android e iPhone: truffa o funziona, opinioni negative, istruzioni, download e sito ufficiale

Tra le novità più interessanti arrivate in commercio troviamo anche TiMappo, il nuovo e rivoluzionario dispositivo di tracciamento che vi aiuterà a localizzare la vostra automobile senza dover installare uno di quei costosi impianti GPS e il suo utilizzo è davvero molto semplice. A seguire vi forniremo tutte le informazioni utili su questo accessorio, le istruzioni d’uso, come fare il download sul vostro smartphone, quanto costa e come acquistare tramite il sito ufficiale.

Inoltre, per verificare se si tratta di una truffa o se funziona davvero, scopriremo cosa ne pensano i clienti online che hanno già provato TiMappo ed hanno lasciato diverse recensioni con le loro opinioni, negative o positive, sul dispositivo.

Istruzioni e download TiMappo: caratteristiche e installare il dispositivo su Android e iPhone

TiMappo è l’innovativo mini localizzatore GPS della linea b-good che vi consentirà di controllare, tramite un’applicazione da installare sul vostro dispositivo Android o iOS, la posizione esatta della vostra automobile ma non solo potrete collegarlo anche al vostro animale a quattro zampe così riuscirete sempre a ritrovarlo.

Riuscire a localizzare la vostra auto non è mai stato così facile e soprattutto economico, infatti non sarà più necessario far installare costosissimi impianti né tantomeno pagare canoni mensili per il satellitare. Inoltre è molto semplice anche il suo utilizzo: vi basterà fare il download dell’apposita applicazione direttamente sul vostro smartphone e seguire le istruzioni per la configurazione.

L’applicazione potrete scaricarla su qualsiasi dispositivi, che sia Android o iOS, la troverete nello store. Una volta installata non dovrete far altro che aprirla e controllare l’esatta posizione della macchina o del vostro animale direttamente sulla mappa. Il dispositivo è simile ad un ciondolo colorato che potrete attaccare anche al vostro mazzo di chiavi, ad una valigia quando viaggiate e a qualsiasi cosa volete tenere sotto controllo senza rischiare di perderla.

Recensioni TiMappo: funziona o è una truffa? Le opinioni negative e positive dei clienti

Ma cosa ne pensano i clienti che l’hanno già acquistato? Facendo un giro per il web abbiamo trovato diverse recensioni interessanti e positive che hanno confermato che il nuovo TiMappo funziona davvero e non è l’ennesima truffa online. A seguire abbiamo raccolto alcune di queste testimonianze e ve le abbiamo riportato così potrete leggerle e farvi un’idea sul dispositivo:

“Finalmente ho trovato un dispositivo GPS utile e che fa il suo dovere. Adesso posso avere sempre sotto controllo la mia automobile e sono sempre informato su dove si trova. E posso controllare molte altre cose direttamente dal mio smartphone. Facile da usare e installare, lo consiglio”. Dario D. “Sono davvero molto soddisfatto di questo mini localizzatore Gps. È utile per verificare la posizione non solo degli animali domestici ma anche di altro!!!! Lo avevo visto su Google e l’ho acquistato per curiosità. Effettivamente funziona molto bene ed è di ottima qualità rispetto a quelli che si trovano in giro”. Salvatore P.

TiMappo: quanto costa e come acquistare il dispositivo online sul sito ufficiale

In giro per il web esistono moltissime imitazioni del prodotto originale e per questo motivo è davvero facile cadere nella truffa. Per questo se volete acquistare l’unico ed originale TiMappo, potrete farlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Vi basterà compilare l’apposito form con tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) e il vostro numero di telefono cellulare. Dopodiché la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita per tutti i clienti.

Il pagamento può essere effettuato in contanti al corriere espresso oppure se preferite anche in anticipo con carta di credito, PayPal o PostePay.

Ma quanto costa il nuovo TiMappo? Se vi affrettate sul sito ufficiale potrete trovare due interessanti offerte di lancio che vi permetteranno di acquistare questo dispositivo GPS ad un prezzo speciale: 1 dispositivo a soli 49 euro, mentre se ne volete acquistare due il costo è di soli 59 euro.