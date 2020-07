Tognana Love Planet Kit: prezzo, truffa o funziona, istruzioni e offerte

Tra le ultime novità arrivate in commercio nell’ambito culinario troviamo Love Planet Kit del marchio italiano Tognana, il nuovo equipaggiamento di padelle grazie alle quale potrete divertirvi in cucina a preparare ogni tipo di ricetta light perfetta per seguire una dieta e un regime alimentare sano ed equilibrato. Finalmente potrete portare sulla vostra tavola dei piatti leggeri, in quanto saranno completamente privi di grassi come olio o burro, ma allo stesso tempo molto gustosi.

Adesso cerchiamo di scoprire cosa comprende questo speciale kit, le caratteristiche tecniche delle padelle, le istruzioni per usarle nel migliore dei modi, il prezzo di vendita con tutte le offerte disponibili e dove è possibile acquistarlo online sul sito ufficiale della Tognana Porcellane. Ma funziona davvero o è una truffa? Per capirlo vi consigliamo di leggere le recensioni e le opinioni di tutti i clienti che hanno già avuto l’opportunità di provare il nuovo Love Planet Kit.

Istruzioni Tognana Love Planet Kit: caratteristiche tecniche del nuovo set di padelle

In questo particolare momento storico che stiamo vivendo e che nei mesi scorsi ci ha costretti a trascorrere molto più tempo a casa, sono stati molti gli italiani che sono tornati a riscoprire il piacere di stare in cucina a preparare dei piatti speciali della nostra tradizione come la pizza, la pasta fatta a mano o i dolci. Tuttavia stare così spesso ai fornelli ci ha reso più complicato realizzare ricette che fossero sane e con pochi grassi e riuscire così a seguire una dieta alimentare salutare. Ora però grazie a Love Planet Kit di Tognana, il set completo di padelle, potrete realizzare qualsiasi pietanza in maniera light ma senza rinunciare al gusto.

Queste padelle sono state realizzate con un triplo strato interno così sono perfettamente antiaderenti e il cibo non si attaccherà. Questo vi permetterà di non dover per forza aggiungere olio o burro e potrete preparare ricette nuove e gustose senza rinunciare alla vostra linea. Il marchio Tognana è da sempre sinonimo di professionalità e qualità per questo motivo i loro prodotti sono tra i più amati dagli italiani. Le padelle presenti nel kit, come anticipato, sono stati realizzati con materiali di alta qualità che consentono di distribuire in maniera uniforme il calore e questo vi permetterà di cucinare i vostri piatti molto più velocemente.

Potrete utilizzarle su qualsiasi tipologia di piano cottura e lavarle in lavastoviglie senza rischiare che perdano la loro antiaderenza. Inoltre Tognana tiene molto alla salvaguardia del pianeta Terra e per questo ha deciso di progettare Love Planet Kit con materiali totalmente “green”: 2 padelle sono completamente in alluminio e non hanno PFOA, un acido che di solito viene usato per produrre tegami antiaderenti ma che può danneggiare la salute. Insieme al set riceverete in omaggio una bellissima e praticissima bottiglia in alluminio da 600 ml (che ha un valore di circa 25 euro). Ma vediamo ora nel dettaglio tutte le caratteristiche del kit di padelle Tognana:

1 padella da 24 cm di diametro e 5 cm di altezza

1 padella da 28 cm di diametro e 5.5 cm di altezza

Manici soft touch antiscivolo ed antiscottatura

Fondo spesso circa 3mm

Tutte compatibili con qualsiasi piano di cottura (a induzione, a gas, fornello elettrico, piastra radiante e vetroceramica)

Lavabili in lavastoviglie

1 bottiglia in alluminio da 600 ml, con altezza 23cm e tappo a vite con guarnizione in silicone anti goccia

Recensioni Tognana Love Planet Kit: funziona davvero o è una truffa?

Ma siamo sicuri che Love Planet Kit sia un set di padelle funzionante e non si tratta invece dell’ennesima truffa in cui è facile imbattersi online? Per prima cosa basterebbe il marchio Tognana, che da anni lavora in questo settore, a garantire la qualità e l’efficienza di questi accessori per cucina. Tuttavia se volete togliervi qualsiasi dubbio, potrete andare a leggere tutte le testimonianze che i clienti hanno lasciato sul sito ufficiale dell’azienda italiana e in cui parlano della propria esperienza personale con questo set di padelle. A seguire abbiamo deciso di riportarvi un paio di queste interessanti recensioni:

“Finalmente sono riuscita a trovare il regalo perfetto da fare a mia madre. Da diverso tempo infatti sta cercando delle padelle che le permettano di poter cucinare in maniera più sana e senza dover aggiungere sempre grassi come olio o burro. Dopo aver letto le recensioni, ho deciso di regalarle il nuovo Love Planet Kit di Tognana ed è rimasta felicissima. Adesso prepara piatti light ma allo stesso tempo molto gustosi. Lo consiglio a tutti questo set di padelle”. Marina S. “L’altro giorno ho visto questo set di padelle della Tognana in un negozio e ho pensato di acquistarlo ma quando sono tornato a casa, cercando sul web, mi sono collegato al sito ufficiale ed ho visto che il prezzo era molto più conveniente online. Così ho ordinato Love Planet Kit e me lo hanno spedito nel giro di 2 giorni. Mia moglie, che cucina spesso a casa, ha trovato queste padelle utilissime per cucinare in modo sano e leggero. E’ un prodotto davvero incredibile e lo consiglio a tutti coloro che amano dilettarsi ai fornelli ma seguendo una dieta light e gustosa”. Paolo M.

Prezzo Tognana Love Planet Kit: le offerte disponibili e dove acquistare il set di padelle

Il nuovo Love Planet Kit di Tognana, come avrete potuto leggere dall’ultima recensione, potrete trovarlo anche nei normali negozi che vendono articoli per la cucina ma non abbiamo la certezza che si tratti del set originale. L’unico kit di padelle vero infatti è acquistabile soltanto sul sito ufficiale della nota azienda produttrice, Tognana, e per averlo vi basterà compilare il modulo d’ordinazione che trovate nel portale.

La spedizione contenente il vostro Love Planet Kit vi verrà recapitata comodamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e non ci sarà alcun costo aggiuntivo per la consegna che è totalmente gratuita in ogni zona d’Italia. Il pagamento potrà essere effettuato sia in contanti direttamente al corriere espresso e sia anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay in maniera sicura e comoda.

Ma quanto costa questo eccezionale set di padelle?

Collegandovi sul sito ufficiale, ancora per un tempo limitato, è disponibile per tutta la clientela un’offerta davvero speciale ed estremamente conveniente che vi permetterà di acquistare 1 Tognana Love Planet Kit ad un prezzo incredibili di soli 69,90 euro e potrete scegliere in che colorazione desiderate il manico tra Oceano (celeste) e Corallo (rosa).