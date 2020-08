I tool indispensabili e le ultime strategie per chi vende online

Gli strumenti che facilitano la vendita online, così come le strategie di marketing più efficaci per il commercio elettronico, consentono di dare uno slancio in più alla propria attività sul web. Ecco quali sono le ultime novità da provare subito.

Software gratuiti per creare facilmente uno shop online

Coloro che hanno deciso di avviare un negozio online, oggi potranno contare su numerosi software gratuiti. Creati appositamente per realizzare nomi per aziende accattivanti e facili da ricordare, i generatori di nomi sono dei semplici ma efficienti software gratuiti che, sfruttando l’intelligenza artificiale, sono in grado di formulare un’infinità di nomi per il proprio negozio online, in un paio di clic.

Oltre al generatore di nomi, sulla rete sarà possibile trovare anche i generatori per slogan pubblicitari, perfetti per newsletter o contenuti promozionali del proprio e-commerce o del proprio account social aziendale. Particolarmente utili sono anche i programmi gratuiti per ridimensionare foto; per immagini sempre impeccabili.

Ilcommercio online è per tutti i budget: ecco come

Se un tempo aprire un e-commerce significava investire delle somme importanti, oggi anche coloro che non possono contare su finanziamenti o fondi di risparmio da cui attingere potranno aprire un negozio online senza magazzino e vendere articoli che non possiedono fisicamente, guadagnando sulle commissioni di vendita.

Ciò è possibile grazie al drop shipping; innovativo e sempre più utilizzato modello di vendita online senza magazzino, caratterizzato da massima flessibilità e libertà da incombenze legate ai processi di spedizione.

Il commercio online per principianti: quali sono le risorse offerte dal Web?

Aprire un’attività online da zero non è mai semplice. Tuttavia, oggi è possibile usufruire di intere piattaforme che spiegano, passo passo, come creare un sito e vendere online. Guidando l’utente attraverso tutti i passaggi, tali piattaforme sono l’ideale per coloro che si approcciano per la prima volta al mondo del commercio online o per chi preferisce sfruttare gratuitamente diversi servizi e desidera semplificare la procedura di apertura per proprio e-shop.

Le piattaforme per e-commerce, infatti, offrono diverse funzionalità. Tra queste ricordiamo innumerevoli strumenti di marketing messi a punto specificatamente per le aziende che desiderano aprire un negozio online. Tali strumenti aiutano i venditori ad aumentare la loro produttività e ad ottimizzare il livello di coinvolgimento dei clienti.

Ilpoteredei social da non sottovalutare

Chi possiede un e-commerce non potrà più fare a meno dei social. Infatti, oggi i social network hanno il potere di aumentare il numero di vendite attraverso gli account aziendali.

Una biografia Instagram realizzata in modo accattivante, per esempio, consente di incrementare il numero dei clienti targettizzati, quindi specificatamente interessati a determinati prodotti o servizi. Inoltre, i social network come Facebook, Pinterest e Twitter, permettono di coinvolgere i follower in modo più diretto e di creare con loro una relazione più stabile e duratura nel tempo.