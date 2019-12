Trading Online BNL: opinioni, come iniziare, costi e commissioni

Oggi fare investimenti online è diventato ancora più semplice grazie al web. Ovviamente è divenuto semplice il modo di accedere alle varie forme di investimento,ma non sono di certo così semplici i modi per far fruttare il proprio denaro. I soli titoli di Stato possono ben poco in termini di rendimento rispetto al passato. E poiché la maggior parte delle persone desidera avere qualcosa in più rispetto al proprio stipendio, cercando di guadagnare attraverso i propri risparmi, fate trading resta certamente uno dei modi più redditizi.

L’offerta di trading online è molto vasta su Internet, ma noi ci soffermeremo su come iniziare a fare trading online con la celebre banca BNL e le opinioni a proposito. Vedremo anche quali sono i costi e le commissioni da sostenere per fare investimenti con la nota piattaforma bancaria Hello Bank.

Trading online con BNL: opinioni

Il Trading online è la compravendita sul web di azioni, obbligazioni, titoli di stato ecc. ed è divenuto legale in Italia a partire dal 1999. Solitamente il trading online presenta dei costi minori rispetto a quello tradizionale. Questa forma di trading implica una serie di conoscenze di base e un certo intuito per gli affari. Ovviamente bisogna anche prestare attenzione alle società con cui si decide di investire per evitare di incappare in qualche truffa.

Si tratta di un campo molto delicato che potrebbe comportare anche delle grosse perdite finanziarie per chi non sa muoversi autonomamente o si affida a piattaforme di trading prive di scrupoli nell’appropriarsi del denaro altrui. Vi sono infatti figure di broker che teoricamente dovrebbero gestire i propri investimenti ma che il più delle volte si rivelano essere dei truffatori e non sempre è facile recuperare i propri soldi.

Ciò accade perché ci si affida talvolta a piattaforme rischiose che non hanno delle basi sicure e affidabili. Ne consegue che il rischio di andare incontro a qualche perdita è molto elevato.

Attualmente esistono numerose società che effettuano trading online, alcune sconosciute e altre più note come ad esempio la BNL ovvero la Banca Nazionale del Lavoro. Vediamo quindi quali sono le opinioni degki addetti al settore e degli utenti che hanno fatto trading online con BNL.Le opinioni sono importanti per orientarsi correttamente nella scelta di una piattaforma per fare trading online con serenità, per quanto il rischio nelle operazioni finanziarie è sempre dietro l’angolo.

Rispetto ad altre piattaforme senza dubbio quella di BNL ispira una maggiore fiducia se paragonata ad altre proprio perché vi è il nome della banca che vi sta dietro. Certo questo non significa che la piattaforma debba essere la migliore che ci sia, ma il fatto che non si tratta di una banca o di una società qualsiasi può in un certo senso rassicurare gli utenti. Ciò significa muoversi in un contesto affidabile e non in contesti privati del tutto sconosciuti.

Stando alle opinioni circolanti su Internet la piattaforma di Trading online di BNL è di facile utilizzo quindi adatta anche a chi è poco esperto di questo settore. D’altra parte il settore del trading può diventare pericoloso se non ci sa muovere correttamente e se ci si lascia prendere eccessivamente la mano. Ciò vuol dire che può diventare rischioso se si azzarda troppo mettendo a repentaglio i propri risparmi. L’aiuto da parte di esperti può impedire di andare incontro a un vero e proprio dissesto finanziario. Diciamo questo senza esagerare ma tenendo conto di come stanno realmente le cose.

Un altro aspetto positivo da prendere in considerazione per utilizzare l’app di trading online di BNL è la possibilità di avvalersi dei consigli di esperti professionisti. Ciò si traduce in trasparenza e affidabilità della piattaforma. Diversi esperti trader peraltro consigliano questa piattaforma proprio perché è di facile utilizzo, ma soprattutto perché si tratta di una piattaforma seria. Nel mondo online infatti la truffa è purtroppo sempre dietro la porta, in contesti in cui come quelli virtuali non sempre è facile risalire all’identità dei truffatori.

Un altro aspetto degno di nota per quanto riguarda la piattaforma di trading online con BNL riguarda la completezza di informazioni che essa offre. Sono ottimizzate bene anche le funzioni che consentono di controllare i propri titoli e vedere anche le variazioni del mercato. La buona usabilità dell’app rappresenta uno degli aspetti senza dubbio tra i più rilevanti.

D’altra parte il fatto di possedere un conto già con la banca permette di non dover aprire altri conti e per certi versi fa sentire anche più sicuri. Ma soprattutto consente di risparmiare tempo per l’installazione e usi.

Non mancano ovviamente gli aspetti negativi della piattaforma di trading online di BNL. Uno di questi l’assenza di una demo che permette ai principianti di simulare delle operazioni e delle negoziazioni. È uno strumento molto utile che permette di imparare i trucchi e le strategie per ottenere successo in questo tipo di investimenti che richiedono una buona dose di preparazione. Per fare trading occorre avere una certa dimestichezza e uno strumento come la demo può permettere di imparare molto a tal proposito.

Vi sono diversi clienti che hanno usato la piattaforma di BNL e che sostengono di aver avuto un’esperienza positiva. Pareri meno positivi sono stati espressi sui costi da sostenere per le varie operazioni.

Come iniziare a fare trading online con BNL

Dopo aver passato in rassegna le varie opinioni sulla piattaforma di trading online di BNL vediamo come iniziare a fare trading online con BNL. Probabilmente vi state chiedendo come fare e se presenta delle particolari difficoltà. Ciò dipende anche dall’esperienza che si ha in questo settore.

Per fare trading online con BNL vi è un’apposita app che può essere scaricata sul proprio telefono. Con l’app BNL è possibile avere sempre sotto controllo il deposito dei propri titoli. Si può inoltre creare una watchlist con i titoli che interessano di più. In una sola app sono concentrate diverse funzioni e tutte di facile accesso.

Se pensiamo a come si svolgeva il mondo del trading rispetto a qualche anno fa, oggi siamo di fronte a una rivoluzione con la possibilità di avere tutto a portata di mano ovunque ci si trovi. Basta aprire il proprio smartphone per controllare l’andamento dei mercati in qualsiasi momento.

Inoltre l’app di BNL consente di consultare l’andamento dei titoli in tempo reale, mentre i titoli negoziati su EuroTLX e i mercati esteri vi sono le quotazioni in differita. Dall’app si possono negoziare i titoli sia su Borda Italiana che su Euro TLX e per ogni prodotto sia le analisi di dettaglio che il book a 5 livelli per quelli quotati su Borsa italiana.

Su questa app non sono presenti i servizi di sottoscrizione di titoli di stato, prenotazione asta Boote adesione a opv/ops di titoli azionari e obbligazionari.

L’app BNL è completamente gratuita e per utilizzarla sono necessarie le credenziali con le quali si accede all’Area Clienti del sito BNL.it.

Per utilizzare l’app di BNL per fare trading online è necessario essere clienti BNL è aver sottoscritto il contratto per i Canali Diretti.Per iniziare con il trading bisogna aprire un conto su BNL trading dove versare i propri risparmi. Il titolo depositi Hello Investment è di facile utilizzo ed è anche economico, in quanto non vi sono costi di canone.

Per ogni ordine inserito è possibile ricevere sul proprio smartphone una notifica sull’esito dell’operazione. Ricordiamo che si tratta di una piattaforma esistente da tanti anni e questo è certamente tra i punti di forza, oltre al fatto di appartenere a una banca nota e ben consolidata.

Scaricare l’app sul proprio smartphone è senza dubbio facile. Ma per poterla utilizzare occorre aprirsi un conto deposito. Solitamente chi vuol iniziare a fare trading online BNL consiglia di aprire un conto Hello. Per poter aprire un deposito titoli con BNL bisogna andare sul sito della stessa banca e accedere all’area riservata. Dopo di che si entra nella sezione Il mio trading, apri il portafoglio Hello investment. Dopo aver scelto il conto corrente di appoggio si clicca su Procedi.

Dopo aver letto con attenzione il contratto si procede a firmarlo con la FEA, ovvero la Firma Elettronica Avanzata. Entrando nella sezione Il mio trading, profilo finanziario è possibile rispondere alle domande di un questionario per scoprire il proprio profilo di rischio. La compilazione del questionario è necessaria per avere la completa operatività del proprio deposito titoli.

Con la piattaforma online di BNL si possono scambiare tutte le azioni quotate su Borsa Italiana. Vi è inoltre un’ampia scelta di obbligazioni, titoli statali e azioni.

Uno degli aspetti negativi del trading online con BNL sono le commissioni alte specialmente se paragonate ad alcuni broker forex come eToro oppure Plus500 che non richiedono il pagamento delle commissioni per eseguito.

Manca inoltre uno strumento molto amato dai traders ovvero i CFD(Contratti per differenza), che offre ampi margini di profitto e una grande libertà operativa.

Per il resto l’app BNL per il trading online è di facile utilizzo anche per i trader alle prime armi.

Ricordiamo inoltre che con BNL non è possibile comprare criptovalutecome ad esempio il Bitcoin.

Inoltre se non siete già clienti BNL non potrete usufruire della piattaforma di trading online, che è quindi uno strumento messo a disposizione solo per i correntisti almeno al momento.

Potrete inoltre fare un confronto tra piattaforme sempre attraverso una comparazione. Spesso quelle private offrono condizioni vantaggiose, ma non sempre è detto che siano valide.

Trading online BNL: costi e commissioni

Se siete clienti BNL e state ipotizzando di fare trading online con l’app della banca è giusto prima di tutto capire quali sono i costi in generale a cui si va incontro e le commissioni. Diciamo subito infatti che i costi per fare trading online sono molto spesso poco vantaggiosi e rappresentano un freno agli investimenti da parte soprattutto da parte dei piccoli risparmiatori.

Vediamo quindi quali sono i costi e le commissioni per fare trading online con BNL. Non essendoci costi aggiuntivi per il conto depositi gli unici costi da sostenere sono quelli dei titoli e delle operazioni. La commissione minima che si paga è di 0,03% per i BOT acquistati all’asta con durata inferiore agli 80 giorni. La commissione sale a 0,19% con il trading azionario con Internet Banking. Le percentuali delle commissioni salgono a 0,40% con il phone banking e a 0,70% operando tramite agenzia.

In termini di costi queste percentuali oscillano tra un minimo di 5 euro a un massimo di 20 euro.

Per essere ancora più precisi i costi dei titoli azionari (warrants, coveredwarrants, certificates, diritti di opzione, ETF)hanno commissioni dello 0,19% con un minimo di 5 euro e un massimo di 20 euro. Si tratta di titoli quotati sui mercati italiani. Per quanto riguarda i titoli azionari quotati sui mercati esteri il costo è pari allo 0,19% con un minimo di 9 euro e un massimo di 28 euro. I titoli obbligazionari, ovvero titoli di Stato ed esteri ad eccezione dei Botsono allo 0,19% tra un minimo di 5 e un massimo di 22 euro. Per i Buoni del Tesoro il costo è uguale allo titoli obbligazionari.

Le commissioni non sono poi cosi economiche e di certo rappresentano uno dei limiti peggiori per chi intende lanciarsi in questo settore pieno di continue insidie. Se quindi possedete un conto BNL dovrete tenere conto delle spese e delle commissioni da dover sostenere.

Vi sono anche delle piattaforme di trading online che non prevedono costi di commissioni e che quindi sono gratuite. Tuttavia non sempre il fatto di non pagare queste spese rappresenta un dato positivo infatti possono nascondersi truffe o dei tentativi di raggiri dai quali non sempre è facile venirne fuori.

Se quindi vada un lato BNL prevede di dover pagare le transazioni, dall’altro permette di avere una base solida di una banca conosciuta e ben consolidata. A ciò si devono aggiungere delle conoscenze basiche del mondo del trading e anche un pizzico di fortuna nel tentare i giusti investimenti. L’acquisto di buoni titoli infatti può fruttare abbastanza e rappresenta dunque un modo per far sì che i propri risparmi possano raddoppiarsi se non di più.