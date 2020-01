Trading Online Gennaio 2020: consigli per gli investimenti, migliori azioni e calendario economico Forex

Sicuramente già sapete in cosa consiste l’attività di Trading Online, ma la cosa che potrebbe sfuggirvi è come trarre i massimi benefici tramite esso soprattutto nel mese corrente, Gennaio 2020.

Il Trading Online è un metodo che permette di investire in borsa dalla propria abitazione purché si abbia in dotazione un proprio pc e una connessione ad internet ed è utilizzato sia da professionisti che da appassionati del mercato finanziario soprattutto quando ci riferiamo alla sfera delle simulazioni di Trading Online.

Per vendere e comprare i titoli finanziari tramite le attività del Trading Online occorrerà essere in possesso di un account presso un broker finanziario e, immediatamente, di un proprio piano di azione strategico che abbia come obiettivo non soltanto il guadagno in base all’andamento dei mercati, ma anche il minimo rischio di perdita di quelli che si sono già accumulati dei vari moti del mercato della borsa.

Per crearne uno ottimale, anche per quanto riguarda il mese corrente Gennaio 2020, non basteranno la conoscenza teorica e quella pratica dei mercati, derivata da una esperienza reale o simulata che sia, ma occorrerà documentarsi in modo accurato e approfondito affinché il piano di azione per effettuare un perfetto trading online possa essere caratterizzato da qualità come strategia, costanza e propensione all’apprendimento continua di colui che lo sta creando.

Se siete fra coloro che stanno dando forma al proprio piano di azione per muoversi nel Trading Online nel corso di questo mese di Gennaio 2020, vediamo insieme quali piccoli accorgimenti seguire al fine di realizzare un piano di azione eccellente, visionando tutti i consigli che circolano nel web per gli investimenti, le migliori azioni da prendere in considerazione e le nozioni per scoprire come utilizzare e come funziona il calendario economico di Forex.

Gennaio 2020: tutti i migliori investimenti consigliati per il Trading Online

Quali sono i migliori consigli per gli investimenti di questo mese di gennaio, apripista del 2020? I Trader Online dovranno ben consultare ogni minimo articolo e documento di settore per avere una visione globale del mese prima e dell’anno che ne seguirà poi. Oltre a ciò sarà necessario che ogni azionista segua in modo pedissequo e attento ogni notizia in grado di poter variare l’andamento economico dei mercati su scala globale. Il 2019 si è concluso con una guerra commerciale tra Stati Uniti di America e Cina all’attivo e con una politica monetaria globale che nel 2020 porterà le banche centrali a confrontarsi con tagli ai tassi al fine di creare crescita e inflazione, favorendo soprattutto le banche centrali dei Paesi emergenti. Diverso il discorso riguardante il mercato economico italiano a causa della crescita prevista dello 0 %.

Ciò però non deve abbattere i Trader Online più accaniti: una soluzione per non perdere, ma anzi, guadagnare, si può trovare sempre aspettando il momento giusto, sia per comprare che per vendere. Numerosi sono i settori su cui sarà possibile investire in Italia: quello forse più consigliato attualmente è legato al mercato immobiliare grazie a città come Roma, Milano e Napoli che non rischiano di subire svalutazioni. Sembra essere ancora più rischioso investire in azioni a causa di quanto accaduto in borsa nel corso dello scorso anno, il 2019: per questo nuovo 2020, però, a partire da Gennaio 2020 sempre prospettarsi un inizio piuttosto ottimistico. Vediamo, quindi, quali sembrano essere le migliori azioni dell’anno e di questo primo mese.

Trading Online: Quali sono le migliori azioni da considerare nel corso di Gennaio 2020?

Studiare quali siano le migliori azioni da prendere in considerazione richiede una buona dose di dedizione, impegno e costanza. Per prima cosa, ad esempio, occorre essere padroni del linguaggio utilizzato all’interno di articoli riguardanti il Trading Online per capire cosa effettivamente i portali indicati ci vogliano consigliare di fare e come agire in base a quanto analizzato.

Una volta che si è in grado di carpire le azioni suggerite, ogni Trader che agisce Online può leggere e consultare articoli e documenti di settore. È importante, però, ricordare che ciò che si legge e si studia in questo caso rappresenta soltanto una previsione di ciò che i mercati mostreranno con il loro andamento, che le variabili sono tantissime così come tantissimi restano i margini di rischio quando si decide di acquistare azioni, suggerite o meno, e allo stesso modo di iniziare ad investire online diventando un vero e proprio Trader Online.

Fra i più importanti e famosi degli ultimi periodi è il report redatto dall’investment banking Rosenblatt Securities che suggerisce i migliori titoli su cui investire nel 2020. Se è vero che il tempo è denaro, ogni Trader Online converrà che sia il caso di provare ad impegnarsi fin da subito sui titoli che sembrano promettere meglio, acquistando fin da Gennaio 2020 sulle tre azioni che sembrano essere considerate fra le più fruttuose dell’anno. Le tre azioni “incriminate”, del tutto appartenenti al ramo tech, sono quelle riguardanti Splunk 2020, da comprare oggi ma che promettono anche un consistente margine di crescita; PayPal 2020 e RingCentra 2020, anche grazie al 108 % ottenuto dall’inizio dell’anno di questo ultimo titolo.

Le azioni consigliate da studiosi e analisti, però, sono molte di più di quelle riportate in questo breve report e toccano i settori più vari. Le azioni che verranno citate in seguito sono consigliate sì per il mese di Gennaio 2020, ma dovranno essere prese in considerazione per l’intera durata dell’anno 2020: le azioni di Microsoft 2020, da tenere sotto controllo grazie all’andamento a rialzo che persiste già da un lungo periodo; quelle di McDonald’s 2020, che sembra uscire dalla pausa ribassista degli ultimi tempi con successo; quelle di Coca Cola 2020 che ogni anno si mostra multinazionale senza crisi e quelle di MarketAxess 2020, società americana che si occupa di commercio online.

Cosa è, come e perché utilizzarlo: il calendario Forex di gennaio 2020

Forex è un anagramma con cui si è soliti indicare il Foreign Exchange Market cioè lo scambio di valuta estera e avviene nel momento in cui, appunto, alla base della transazione di valori ci sono due diverse valute. Esso, quindi, risulta rappresentare la più grande fetta del mercato finanziario del mondo in quanto comprende tutte le transazioni e azioni finanziarie fra multinazionali attive in Paesi con diversa valuta monetaria, banche centrali e altre istituzioni bancarie, mercati finanziari particolari e istituzioni e, come è già ovvio, interessa i mercati finanziari su scala globale.

Quando si decide di intraprendere la via del Trading Online per arrivare alla creazione di un proprio piano di azione da seguire è necessario documentarsi spesso, soprattutto sul Forex. Utile, in questo frangente, è consultare sempre il calendario economico.

Il calendario economico quando si tratta di Trading Online è estremamente utile in quanto permette di conoscere tutti gli avvenimenti in grado di scatenare eventualmente una alta volatilità e tutti i trend più importanti dei mercati finanziari dal breve al lungo periodo. Sebbene esso venga preparato con largo anticipo, generalmente le nozioni riguardanti un determinato mese vengono pubblicato settimanalmente. Ogni calendario economico, compresi quelli che si possono già visionare o che saranno consultabili in seguito, si articolano sui sette giorni della settimana. Ogni giorno riporta l’evento di interesse, generalmente dalla resa grafica in grassetto, insieme al preciso orario nel quale esso e previsto. A seguire si potranno leggere poche righe sul fatto citato e sulle conseguenze che potrebbe avere nei mercati. Alla persona che sta organizzando il proprio piano di azione per la propria attività di Trading Online servirà soprattutto, come è chiaro, la parte conclusiva di ogni evento. Per quanto riguarda Gennaio 2020, nello specifico, il piano di ogni Trader Online, che sia un aspirante trader alle prime armi o un ormai professionista, è stato sicuramente già formato, ma nel corso di tutta la mensilità, settimana dopo settimana, dovrà essere integrato tenendo di conto gli eventi presenti nel calendario economico Forex. Per una maggiore organizzazione è necessario ricordare che generalmente sarà possibile consultare il calendario economico della settimana successiva solo a partire dal mercoledì della precedente in numerosi siti online. Soltanto alcuni di questi portali richiedono una iscrizione, per lo più gratuita, e un account personale, mentre la maggior parte dei siti prevede di visualizzare tutti i dati liberamente.

Non solo: un fattore da non sottovalutare assolutamente sono le dinamiche dell’ultimo periodo che riguardano i rapporti fra Stati Uniti di America e Iran. A questo genere di preoccupazioni sorte a partire dal 3 Gennaio, però, si sommano tante altre pratiche peculiari a ogni Paese che, però, trattandosi di calendario economico Forex e quindi a tendenza globale, risultano essere utili da conoscere e necessarie per arrivare ai propri obiettivi. Dal tasso di disoccupazione destagionalizzato in Svizzera alle buste paga del settore agricolo degli Stati Uniti di America, dall’indice dei prezzi al consumo in Cina al tasso di disoccupazione della nostra Unione Europea: il calendario economico Forex di Gennaio 2020 permette di analizzare in maniera attenta e precisa tutti gli eventi economici di altra natura e di prevedere, grazie anche alla presenza di analisti, l’impatto che essi avranno sui mercati.