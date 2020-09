Traduttore Cinese Italiano e Italiano Cinese gratis online: migliori siti affidabili

Che vogliate imparare la lingua cinese per lavoro, per svago o solamente per allargare i vostri orizzonti, è importante partire dalle basi, perciò dai traduttori che possiamo trovare online. Vediamo quindi quali sono i migliori traduttori dal cinese all’italiano e dall’italiano al cinese che possiamo trovare online e ovviamente gratuiti.

Come scegliere un buon traduttore italiano-cinese e cinese-italiano online

Molti pensano che i traduttori online non riescano a tradurre nel miglior modo le frasi in lingua straniera. Molto spesso è vero: ci sono traduttori online che non riescono a tradurre in modo simultaneo una frase, dandole una traduzione astrusa e senza senso logico. Questo tipo di traduttori online va sicuramente evitato perché potrebbe portare a traduzioni sfalsate e assolutamente fallaci. Magari potrebbero servire per tradurre un vocabolo o una frase composta da poche parole, ma non un’intera frase o addirittura un paragrafo.

Quello che serve è un traduttore che riesca a capire la frase e non la traduca in modo letterale (sbagliando inevitabilmente la grammatica o la logica della frase), ma che riesca a tradurre il senso della frase in senso compiuto, grazie ad algoritmi e software pensati appositamente per la traduzione di frasi.

Per questo motivo, è meglio evitare di tradurre frasi dall’italiano al cinese o dal cinese all’italiano con traduttori come quello di Google Translate, che traduce spesso erroneamente le frasi più lunghe.

Traduttore Cinese Italiano e Italiano Cinese gratis online: quali sono i migliori siti per la traduzione

Nel marasma di Internet non è facile trovare un buon traduttore che possa tradurre dall’italiano al cinese e dal cinese all’italiano. Ma ci sono diversi siti online e assolutamente gratuiti da poter provare per iniziare con la traduzione.

Vediamo quali sono i migliori traduttori online e gratuiti dal cinese all’italiano e dall’italiano al cinese.

Translator.Eu

Questo traduttore online è uno dei traduttori che permette la traduzione di frasi e testi in più lingue. Tra queste ovviamente ci sono il cinese e l’italiano ed è possibile fare traduzioni simultanee sia dal cinese all’italiano che dall’italiano al cinese. Si tratta di un traduttore che utilizza le prestazioni del lessico di Microsoft e permette di avere una traduzione affidabile e velocissima. Non solo, è anche un traduttore che pensa alla sicurezza dei propri utenti, utilizzando una codifica assicurata su tutti i testi che vengono inseriti nel traduttore.

Per poter iniziare la traduzione basta prendere la frase o il frammento di testo che si vuole tradurre e copiarli nell’apposito spazio che troviamo nella homepage del sito. Bisogna scegliere, poi, la lingua iniziale (l’italiano o il cinese) e la lingua in cui tradurre il testo o la frase e aspettare pochi secondi per la propria traduzione, che apparirà nello spazio sottostante. È possibile tradurre fino a mille caratteri alla volta, quindi, nel caso si vogliano tradurre testi interi, basterà suddividere il testo in paragrafi o blocchi di testo per ottenere una traduzione completa. È importante che il testo di partenza sia privo di errori e che non utilizzi termini in dialetto, più difficili da tradurre da parte di un traduttore online. È possibile anche inserire una lingua tra le lingue preferite, così da non doverla selezionare ad ogni utilizzo. La homepage del sito è chiara e senza fastidiose pubblicità da dover togliere, l’utilizzo è molto facile e senza fronzoli. La cosa più importante, però, è la totale gratuità del traduttore online, che può essere utilizzato da qualsiasi utente senza bisogno di registrarsi al sito.

Free Translation Online

Un altro traduttore online utile per poter tradurre dall’italiano al cinese e dal cinese all’italiano è il Free Translation Online. Si tratta di un traduttore online gratuito che permette la traduzione di frasi o di vocaboli in tantissime diverse combinazioni di lingue, tra cui ovviamente il cinese e l’italiano. Per tradurre delle frasi, basta andare nella sezione “Translation”, selezionare le lingue e copiare il testo che si vuole tradurre: basteranno pochi secondi per avere una traduzione della frase. Per quanto riguarda la lingua cinese, si potrà anche scegliere fra due opzioni: il cinese semplificato e il cinese tradizionale (il cinese semplificato è la lingua comune che si parla nella Repubblica Popolare Cinese, a Singapore e in Malesia, mentre il cinese tradizionale viene parlato a Taiwan, Hong Kong e Macao). Questo traduttore online si poggia su due software: il software di Google e il software di Microsoft e l’utente potrà scegliere, al momento della traduzione, tra uno dei due.

Ma non solo frasi: il Free Translation Online permette anche la traduzione di singoli vocaboli. Basta andare nella sezione “Dictionary”, selezionare come sempre la lingua di partenza e la lingua di traduzione e aspettare pochi secondi per avere un risultato. C’è anche la possibilità di ascoltare la pronuncia della frase tradotta, mediante la modalità “Translate and listen”, per poter capire appieno anche la sonorità della frase o del vocabolo tradotto. Inoltre, essendo il cinese una lingua che usa caratteri speciali, non esistenti sulla nostra tastiera, sul traduttore Free Translation Online, c’è la possibilità di inserire i caratteri speciali mediante l’interfaccia. C’è anche la possibilità di ritradurre il testo nel linguaggio originale per poter fare un controllo doppio sulla qualità della traduzione ed essere sicuri di avere un testo tradotto in maniera corretta, sia dal punto di vista grammaticale che dal punto di vista sintattico.

Reverso

Reverso è sicuramente tra i traduttori online gratuiti più utilizzati e più apprezzati dagli utenti. Si tratta di un traduttore che si appoggia ad un’Intelligenza Artificiale (AI) per le traduzioni istantanee e questo porta sicuramente a traduzioni più precise e corrette. Nello specifico, Reverso utilizza la Neutral Machine Translation (NMT) che viene utilizzata anche all’interno di aziende, imprese e agenzie di traduzione.

L’interfaccia è molto semplice, pulita e soprattutto intuitiva e tra le varie lingue messe a disposizione per le traduzioni, troviamo ovviamente sia l’italiano che il cinese. Per poter tradurre un testo, una frase o un vocabolo basta scrivere (o copiare e incollare) la stringa nell’apposito spazio, selezionare la lingua di partenza e la lingua di traduzione (dall’italiano al cinese o dal cinese all’italiano) e aspettare pochi secondi per la traduzione. La particolarità di questo traduttore online gratuito è la possibilità di correggere gli errori ortografici all’istante già dal testo di partenza, per ottenere una traduzione corretta e senza alcun errore. I testi o le frasi da tradurre possono essere sia scritti sul momento direttamente nell’apposito spazio, sia copiati e incollati e sia caricati mediante file o documento. La traduzione potrà essere poi stampata per poterla utilizzare.

Ci sono anche diverse funzionalità da poter utilizzare su Reverso, ad esempio c’è la funzione “Dizionario”, per poter tradurre dei singoli vocaboli dall’italiano al cinese e dal cinese all’italiano. È possibile utilizzare anche delle tastiere con caratteri speciali, inoltre, il vocabolo, oltre alla traduzione, sarà accompagnato dalla definizione (come se fosse un vocabolario online), dai sinonimi e dalla coniugazione, nel caso di parli di verbi. Si potranno inserire vocaboli di ogni tipo, dalle espressioni idiomatiche a quelle gergali, ma anche i termini più specialistici. Infine, è possibile anche ascoltare la pronuncia di vocaboli e frasi per approfondire anche la comunicazione orale: tutte le frasi e i vocaboli saranno pronunciati da madrelingua.

Worldlingo

Un altro ottimo traduttore online e gratuito è Worldlingo. Questo traduttore online permette di tradurre vocaboli, frasi o porzioni di testo in pochi secondi e in diverse lingue, come l’italiano e il cinese, sia quello tradizionale che quello semplificato. Per farlo, basta andare nella sezione “Traduttore Testi” e scrivere o copiare e incollare ciò che si vuole tradurre, poi bisogna scegliere la lingua di partenza e la lingua per la traduzione: basteranno pochi secondi e si otterrà una traduzione accurata e corretta sia sintatticamente che grammaticalmente. La traduzione avviene in tempo reale e l’utente potrà avere il proprio testo tradotto in pochi secondi; la homepage e chiara e funzionale e basterà inserire il testo da tradurre per avviare la traduzione. Il software usato da Worldlingo è continuamente aggiornato per poter tradurre in maniera sempre più corretta e funzionale.

Ma oltre alla traduzione automatica dei testi e delle parole, ci sono anche altri servizi offerti da Worldlingo. Uno dei servizi offerti più interessanti è sicuramente il Messaging instant multilingue; questo servizio permette di sopperire alle difficoltà che spesso ci sono durante la comunicazione istantanea. In questo modo, anche durante una conversazione online, questo traduttore potrà aiutare gli utenti a comunicare dall’italiano al cinese o dal cinese all’italiano, traducendo simultaneamente. Oltretutto si potrà migliorare la traduzione ottenuta mediante l’utilizzo di glossari e di vocabolari, offerti direttamente dal sito. Sono diversi i testi da poter tradurre con Worldlingo: dai testi universitari o scolastici alle conversazioni, inoltre, è possibile indicare il tipo di documento, nel caso sia presente un linguaggio specialistico. Nel caso siano presenti vocaboli o espressioni appartenenti a qualche sfera specialistica, si potrà indicare il tipo di documento che si vuole tradurre. L’utente potrà scegliere tra diverse tipologie, come il settore medico, il settore informatico, il settore elettronico, il settore alimentare, etc. Infine, c’è la possibilità di scegliere la lingua del sito, per potersi destreggiare al meglio con tutte le funzioni offerte.

MyMemory

Un altro traduttore online gratuito molto utilizzato dagli utenti è MyMemory. Si tratta di un traduttore un po’ diverso dagli altri, si definisce infatti “la memoria di traduzione più grande al mondo”. Questo traduttore, infatti, funziona mediante la memorizzazione di stringhe e vocaboli, presenti nei loro database e che possono essere incrementati mediante l’aiuto di altri utenti. Quindi, se noi vogliamo tradurre una frase o una porzione di testo mediante MyMemory, basterà andare nella pagina principale e incollare il testo da tradurre, poi, bisognerà scegliere la lingua di partenza e la lingua per la traduzione (su questo sito sono presenti sia il cinese semplificato che il cinese tradizionale) e aspettare pochi secondi per la traduzione simultanea. I risultati mostreranno sia la traduzione automatica data dal sito e sia altre traduzioni con le varie correzioni fatte dagli utenti, come per dare “un tocco umano” alla traduzione simultanea (ovviamente tutte le correzioni e le alternative vengono controllate dal sito quando vengono inserite dagli utenti). Appena dopo la traduzione automatica, possiamo controllare i contributi umani dati dagli utenti, dai traduttori professionisti, dalle imprese, dalle pagine web e dagli archivi di traduzioni che il traduttore è riuscito a trovare in pochi secondi. Il sito incoraggia gli utenti ad inserire le proprie correzioni e le proprie traduzioni, infatti, ad ora conta più di 4 miliardi di interazioni.

La traduzione avviene tramite un’estrapolazione di segmenti simili presenti su altri siti web, che MyMemory analizza (per fonte e affidabilità) per poter permettere all’utente di ottenere la traduzione migliore. Questo traduttore online gratuito si appoggia al MateCat, ovvero uno strumento per la traduzione assistita da professionisti e alla ModernMT, ovvero una traduzione automatica di alto livello.

How To Say

Un altro traduttore molto utilizzato dagli utenti è How To Say, che permette di tradurre parole, frasi lunghe o porzioni di testo in tantissime lingue, tra cui l’italiano e il cinese (anche in questo caso, possiamo scegliere tra il cinese semplificato e il cinese tradizionale). Basterà scrivere o copiare e incollare la frase o il testo da tradurre nella sezione “Text”, scegliere la lingua di partenza e la lingua di traduzione e avremo la nostra traduzione simultanea in pochi secondi. Lo stesso sito invita gli utenti a collaborare con loro per ottenere una traduzione sempre più precisa e meno meccanica.