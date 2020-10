Trattamenti efficaci per sedare tosse secca e grassa

Con l’arrivo dell’autunno e della stagione più fredda, complice il meteo sempre più imprevedibile e gli ambienti chiusi e con poco ricircolo di aria, arrivano i primi malanni di stagione.

Fra questi, la tosse è uno dei disturbi più diffusi e fastidiosi. La tosse non è altro che un tentativo del corpo di espellere un corpo estraneo.

Bisogna distinguere, però, tra tosse secca e tosse grassa: la tosse secca si caratterizza per mancanza di produzione di muco o catarro ed è un’infiammazione delle vie respiratorie alte da parte di virus o batteri (ma anche pollini e polvere); la tosse grassa, invece, è caratterizzata dalla produzione di catarro e muco e spesso arriva dopo la tosse secca o il raffreddore.

Ma ci sono diversi modi per sedare la tosse grassa e la tosse secca, sia mediante l’assunzione di sciroppi sia mediante rimedi naturali e sia mediante. Vediamo quali sono.

Sciroppo per sedare tosse secca e grassa che non passa: qual è il migliore?

In presenza di una forte tosse persistente, sia secca che grassa, allora possiamo fare uso di uno sciroppo. Tra quelli in commercio e facilmente reperibili in farmacia abbiamo lo sciroppo Bronchenolo Sedativo e Fluidificante, adatto sia per la tosse secca che per la tosse grassa.

Questo sciroppo serve a calmare la tosse, ma anche ad attenuarla, sciogliendo il catarro che ostruisce i bronchi. Si tratta di uno dei rimedi più utili e veloci per guarire dalla tosse, poiché riesce a fluidificare il catarro, così da eliminarlo più facilmente.

Nello sciroppo Bronchenolo troviamo due principi attivi utili per fermare la tosse e attenuare i sintomi; il destrometorfano bromidrato, utile per calmare la tosse ed evitare quei colpi fastidiosi ad ogni ora del giorno che possono provocare anche dolore al petto e la guaifenesina, che serve a fluidificare il catarro così da eliminarlo più facilmente.

All’interno troviamo anche olio essenziale di pino mugo, acido citrico, glicerolo, saccarosio, essenza di arancia dolce, acqua depurata, saccarina sodica, propile paraidrossibenzoato e metile para-idrossibenzoato.

Come sempre, è bene consultare il foglietto illustrativo per le modalità di assunzione e di dosaggio. Lo sciroppo può essere assunto dalle 2 alle 4 volte al giorno, con due cucchiaini (quindi massimo 8 cucchiaini al giorno) per quanto riguarda gli adulti e bambini di più di 12 anni; per quanto riguarda, invece, i bambini dai 6 anni ai 12 anni, lo sciroppo può essere assunto dalle 3 alle 4 volte al giorno con un cucchiaino a volta (per un massimo di 4 cucchiaini al giorno). È importante mantenere un periodo di minimo 4 ore e di massimo 6 ore tra una dose di sciroppo e l’altra.

E’ possibile acquistare lo sciroppo Bronchenolo Sedativo e Fluidificante online sul sito di eFarma alla seguente pagina: https://www.efarma.com/bronchenolo-sedativo-fluidificante-sciroppo-150-ml.html.

Come sedare la tosse secca: rimedi naturali

La tosse secca può essere un disturbo molto fastidioso: può infiammare la gola e disturbare anche il sonno. Ci sono diverse cause, come un virus, dei batteri oppure degli agenti irritanti, come la polvere e il polline. Ma come possiamo fare per attenuarla?

A venirci in aiuto sono i rimedi naturali, che possono aiutare nella gestione della tosse secca e attenuare gli aspetti più fastidiosi prima della guarigione. Certi rimedi naturali sono utili per idratare le pareti della laringe e quelle della faringe, oltre ad idratare le mucose del cavo orale.

Vediamo quali sono i rimedi naturali per sedare la tosse secca.

Uno degli alimenti più utili che possiamo usare per sedare la tosse secca è sicuramente il miele. Possiamo assumerlo al naturale, ad esempio, con un semplice cucchiaio pieno di miele, per idratare le pareti della gola e dare un sollievo imminente. Il suo potere benefico arriva da suoi effetti antibatterici e antibiotici, ma possiamo assumerlo anche in sciroppi fatti in casa oppure nelle tisane. Ad esempio possiamo mescolare del miele con un po’ di olio di cocco e succo di limone, per ottenere uno sciroppo naturale molto efficace contro la tosse. Un altro possibile utilizzo è quello di mescolarlo a bevande alcoliche, come brandy o rum, per disinfettare la gola e, allo stesso tempo, darle sollievo.

Un altro modo per combattere la tosse secca sono gli oli essenziali: certi oli, infatti, se inseriti nei diffusori di aria, possono dare sollievo alla gola e aiutare nella guarigione. Ad esempio, possiamo utilizzare l’olio essenziale di lavanda, che ha proprietà antinfiammatorie e analgesiche, oltre ad essere molto rilassante (aiuta anche contro i disturbi del sonno); l’olio essenziale di eucalipto, che ha proprietà analgesiche, antisettiche ed espettoranti; l’olio essenziale di pino mugo, consigliato quando si hanno delle infezioni alle vie respiratorie, per le sue proprietà antisettiche e antivirali.

Ovviamente, contro la tosse secca, uno dei rimedi più consigliati sono le tisane. In primis, infatti, è consigliato di bere molto, così da mantenere sempre idratata la gola e non farla seccare, così da non aggravare la tosse secca. Tra le tisane da poter consumare ci sono la tisana alla malva, che ha proprietà antinfiammatorie e lenitive; la tisana al tiglio, che aiuta a sedare gli spasmi dovuti alla tosse secca, oltre ad avere proprietà emollienti; la tisana all’altea (una pianta officinale molto usata per curare la tosse), che ha proprietà emollienti e decongestionanti. Ovviamente è consigliato consumare le tisane insieme al miele, così da combinare gli effetti benefici.

Un altro alimento che può aiutare a sedare la tosse secca sono le carote. Queste radici, infatti, oltre ad essere ricchissime di vitamine (vitamina A, vitamina B e vitamina C), aiutano anche a sedare la tosse secca, basta consumarle crude.

Infine, se si ha la tosse secca, è importante mantenere l’idratazione delle pareti della gola con acqua o tisane calde e ovviamente bisogna evitare il fumo e mantenere la gola al caldo con una sciarpa morbida, così da non peggiorare la situazione e prendere ulteriore freddo. È importante anche cambiare spesso l’aria alla stanza, così da evitare il ricircolo dei batteri e mantenere un’aria fresca e mai troppo secca, che potrebbe portare all’aggravarsi della tosse secca.

Tosse grassa: come sedarla con i migliori rimedi della nonna

La tosse grassa è sicuramente uno dei disturbi più fastidiosi: disturba il sonno regolare, causa dolore al petto e rende la vita sicuramente più difficile. Questo avviene perché le vie respiratorie sono ostruite dal muco e la tosse cerca di liberare i bronchi da ciò che li ostruisce. La tosse grassa può venire per diversi motivi: può essere la conseguenza di una tosse secca o di un raffreddore non curati in maniera corretta oppure può essere la causa di infezioni virali o dell’influenza.

Ma a venirci in soccorso, ci sono i classici rimedi della nonna, che possono lenire i fastidi della tosse grassa e farci vivere meglio in modo naturale e casalingo.

Tra gli alimenti più efficaci contro la tosse grassa c’è sicuramente la curcuma, una spezia facilmente trovabile al supermercato e che ormai si è fatta sempre più spazio nella nostra cucina. La curcuma ha grandi proprietà antinfiammatorie, grazie alla presenza di un principio attivo chiamato curcumina, che è in grado di combattere le infiammazioni, soprattutto a livello respiratorio, ma non solo, ha anche grandi proprietà antibatteriche. Per poterla consumare, possiamo mescolare un cucchiaio di curcuma e un cucchiaio di miele (altro alimento con proprietà antibatteriche, molto utile per la lotta contro la tosse) per ottenere uno sciroppo naturale da assumere quando la tosse grassa si fa troppo forte.

Un altro alimento molto utile contro la tosse grassa è entrato “recentemente” nelle nostre cucine è lo zenzero. Lo zenzero è una radice proveniente dall’Asia con molte proprietà benefiche, tra cui quella antibatterica. L’assunzione di zenzero aiuta a disinfettare i bronchi e ad eliminare i batteri che portano alla tosse grassa. Per assumere lo zenzero, possiamo farlo bollire per una ventina di minuti insieme ad acqua e miele: otterremo, in questo modo, un altro sciroppo naturale con proprietà benefiche e disinfettanti.

Un altro ingrediente molto utile contro la tosse grassa è la propoli, una sostanza della stessa densità della resina, che viene prodotta dalle api. Si tratta di un vero e proprio antibiotico naturale, che può essere facilmente reperito in erboristeria. Per l’assunzione possiamo acquistare il formato in gocce, da diluire in due dita d’acqua oppure al naturale direttamente in gola.

Altro alimento perfetto per combattere la tosse grassa è la liquirizia, che può essere assunta sotto forma di tisana. La liquirizia ha proprietà espettoranti e antinfiammatorie, perfette per lenire i fastidi della tosse grassa; l’unico avvertimento è quello di non eccedere con questo alimento, poiché può portare ad innalzamenti della pressione. Possiamo consumare una tazza di tisana alla liquirizia di sera per aiutare a sedare la tosse grassa durante le ore notturne e possiamo dolcificarla con un cucchiaio di miele, per lenire le pareti irritate della gola.

Infine, contro la tosse grassa, è consigliato il consumo di eucalipto, ricco di proprietà balsamiche, espettoranti e antisettiche. Può essere consumato sotto forma di tisana, di pasticche o olio essenziale in un diffusore. Nel caso la tosse grassa sia molto fastidiosa, possiamo anche assumere un cucchiaio di miele insieme a qualche goccia di olio essenziale di eucalipto per avere un effetto rilassante per la gola immediato.