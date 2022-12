Tre città dove si trovano i più importanti casinò

Senza dubbio il gioco d’azzardo è tra gli hobby preferiti delle persone. Nel corso della sua storia ha saputo farsi amare da tantissime generazioni, al punto da godere di una forte trasformazione che lo ha portato nel mondo dell’online. Qui si è assistito all’esplosione dei casinò online che giorno dopo giorno divertono gli utenti della rete, ad ogni ora, anche le quattro di notte. Questa è certamente la forza di un settore in continua espansione e che permette a chiunque di potersi intrattenere con i titoli che più amano, senza guardare l’orologio.

Certamente se ci si reca nei casinò terrestri, ci sono una serie di regole da dover osservare e che nella controparte digitale non esistono. Nonostante ciò le strutture fisiche riscuotono ancora un enorme successo: questa pagina ti mostra quali sono le migliori sale da gioco nel mondo dove potersi divertire.

Di seguito abbiamo deciso di inserire tre città che al giorno d’oggi godono dei più importanti casinò terrestri in circolazione e che almeno una volta nella vita meritano di essere visitati!

Monte Carlo

La nostra lista non poteva non partire con una città iconica per il gioco d’azzardo. La popolare città del Principato di Monaco deve la sua fortuna proprio al casinò che ha permesso un grandissimo sviluppo e l’ascesa come tra le più belle città da visitare. Come se non bastasse Monte Carlo è sede anche del prestigioso Gran Premio di Formula 1 che ogni anno si tiene tra le strade della città, il tutto con vista sul maestoso impianto di gioco d’azzardo.

Il casinò è nato nel XIX secolo e da allora è divenuto meta di pellegrinaggio di tantissimi turisti con la passione del gioco. Qui hanno potuto mettere alla prova le proprie abilità nei tavoli verdi di poker, roulette e blackjack, oltre a divertirsi con le iconiche slot machine.

Macao

Da Monte Carlo spostiamo dall’altra parte del mondo e atterriamo a Macao, sul Mare Cinese Meridionale. Chi è appassionato di casinò non può non averla sentita nominare almeno una volta, al punto da riconoscerla come Las Vegas cinese, grazie alle mille strutture presenti ricche di luci e colori. Curiosità interessante su Macao è che risulta essere l’unico luogo della Cina a godere del privilegio di rendere il gioco d’azzardo legale, cosa che in altre aree è impossibile.

Tra le tante strutture che possiamo citare della bellissima Macao troviamo il Grand Lisboa, il Macau Palace (famoso per essere galleggiante) e il Galaxy Casinò. Spingersi in questa città, oltre per fini ludici, permette di avere accesso all’incredibile cultura cinese, ammirata e apprezzata in tutto il mondo.

Barcellona

Sì, avete letto bene: Barcellona. La città spagnola non è popolare solamente per lo stile architettonico che al rende inconfondibile in tutto il mondo, ma anche per il suo casinò. Questo ha fatto si che diventasse meta importante per moltissimi giocatori che amano viaggiare alla scoperta dei casinò terrestri di ogni località. Attualmente è considerata tra le più imponenti in terra iberica.

Se siete fan del gioco e tra i luoghi da visitare avete Barcellona, approfittatene e andate alla scoperta della storia della città e delle tantissime offerte del suo casinò. Questo luogo non è dedicato unicamente al gioco, ma permette di godere di buon cibo e musica esclusiva, oltre ad avere una serie di spettacoli che vi terranno compagnia durante la serata.