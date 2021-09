TripleRazor Rasoio Portatile: istruzioni, recensioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Il nuovissimo TripleRazor è il primo epilatore portatile all-in-one della linea b-good del diametro di soli 10cm e uno spessore di 3cm, sottile, compatto e ideato per poter essere portato ovunque vogliate. Si tratta della soluzione perfetta e a portata di mano per tutte quelle donne che hanno la necessità di radersi una qualsiasi parte del corpo, anche quando non hanno la possibilità di prenotare un appuntamento dall’estetista e magari si trovano in viaggio fuori casa.

Adesso vediamo quali sono le informazioni utili riguardanti questo interessante accessorio, le specifiche tecniche, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e come riuscire ad acquistare il rasoio portatile tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice. Inoltre vedremo cosa ne pensano gli utenti che hanno già avuto modo di provarlo ed hanno lasciato delle recensioni online.

Istruzioni TripleRazor: specifiche tecniche e come funziona il nuovo rasoio portatile

TripleRazor è un piccolo rasoio del diametro di soli 10cm e uno spessore di 3cm, sottile e compatto pensato per essere portato ovunque. Il suo design rotante permette di scegliere tra 3 differenti funzioni: idratare, insaponare e radere. Nel prodotto è presente poi uno spruzzino ricaricabile nel quale si può inserire acqua o del liquido emolliente per umidificare la zona da radere.

Questo speciale rasoio portatile è l’ideale per ritocchi last minute, da alternare alla ceretta o per chi non sopporta altri metodi di depilazione: TripleRazor diventerà il vostro alleato segreto per l’estate. Se siete in vacanza e avete una piccola ma fastidiosa ricrescita sulle gambe grazie all’epilatore della linea b-good non sarà più un problema. Nel prodotto sono presenti ben 2 rasoi professionali a lama singola per una minore ostruzione e una pulizia più facile.

Il suo utilizzo è davvero semplice e vi basterà seguire le istruzioni che trovate all’interno della confezione del rasoio. Sono 3 i passaggi che dovrete seguire: spruzzate l’acqua sull’area da depilare, poi applicate la schiuma con lo stick idratante e iniziate a rasarvi. Ecco quali sono le specifiche tecniche di TripleRazor:

design colorato e compatto

dimensioni: 10 cm di diametro x 3 cm di spessore

colori disponibili: rosa, viola e azzurro

adatto per la depilazione di piccole aree e ritocchi d’emergenza

ricaricabile, lavabile e riutilizzabile

comodo e leggero da trasportare in viaggio

prezzo di vendita in promozione di lancio

ideale per donne e uomini, anche in caso di pelle sensibile

2 rasoi presenti nella confezione di acquisto

Recensioni TripleRazor: funziona o è una truffa? Le opinioni degli utenti online

Ma vediamo adesso cosa ne pensano tutti i clienti che hanno già acquistato e provato il nuovo e innovativo TripleRazor ed hanno scelto di lasciare un proprio commento (positivo o negativo) nei vari forum presenti sul web. Ecco alcune delle loro recensioni riportate sul sito ufficiale del prodotto e nei vari forum online:

“In palestra, in spiaggia o addirittura in ufficio finalmente posso ritoccare all’ultimo momento la mia depilazione ed evito tutte quelle situazioni imbarazzanti che mi sono capitate spesso. Inoltre risparmio i soldi dell’estetista e posso portare TripleRazor sempre con me, anche quando vado in vacanza. Lo consiglio a tutte”. Daniela A. “Per me questo prodotto è il top, anche su pelli delicatissime come la mia, prendendo però delle accortezze parecchie ore prima, cioè idratando bene la pelle senza rimuovere l’idratazione che questa ti da. La spedizione arriva nei tempi stabiliti e consiglio TripleRazor vivamente per prezzo, estrema cura dell’imballo e celerità. Non potrei chiedere di più”. Francesca N.

Prezzo Amazon TripleRazor: quanto costa e come acquistare tramite il sito ufficiale

In quest’ultimo paragrafo vedremo quanto costa e dove si può acquistare online il nuovo TripleRazor. Per prima cosa c’è da dire che questo innovativo rasoio elettrico portatile non è in vendita nei normali negozi che vendono accessori simili e non è disponibile nemmeno nello store di Amazon. Se desiderate avere anche voi questo innovativo e rivoluzionario epilatore portatile originale della linea B-Good, potrete ordinarlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Dopo aver compilato il form con i vostri dati anagrafici, la spedizione vi verrà inviata comodamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi e senza costi aggiuntivi per la consegna che è gratuita per tutti i clienti. Il pagamento potrete effettuarlo in contanti al corriere espresso oppure in anticipo tramite carta di credito, PayPal o Postepay.

Ma quanto costa il nuovo TripleRazor? Per tutti i clienti l’azienda produttrice mette a disposizione un’offerta di lancio davvero super conveniente, ma affrettatevi perché la promozione sarà valida ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte. L’offerta vi permetterà di acquistare ben 2 rasoi portatili al prezzo speciale di soli 49,99 euro, invece di 89.