Trucchi Roulette Online: metodi per vincere con alte probabilitÃ  a rosso e nero e altri giochi di casinÃ²

Se fino a una decina di anni fa o poco più per giocare alla roulette o a giochi d’azzardo simili bisognava per forza recarsi presso una sede fisica, attendere vari minuti a seconda del numero dell’affluenza di giocatori nella sala, specialmente a partire dall’ultimo lustro, le scommesse si sono digitalizzate grazie all’espansione di internet. Proprio per questo oggi ci occupiamo dei trucchi per il gioco della roulette online, le regole per giocare, i metodi consigliati e i trucchi degli esperti.

Roulette online: informazioni generali e strategie

Prima di immergerci nei tanto ricercati trucchi per avere più alte probabilità di vincita, vediamo innanzitutto cos’è e come funziona tale gioco. Per giocare alla roulette, in prima istanza, occorre un tavolo rettangolare al cui interno è piazzato un cilindro diviso in 37 caselle avvicendate nei colori rosso e nero (oltre allo zero di colore verde). I numeri, naturalmente, partiranno da 0 per l’appunto, per arrivare a 36 e, all’interno della circonferenza tracciata dalle caselle numerate, prende posto un cerchio spiovente verso l’esterno in cui compaiono altre caselle dello stesso colore dei numeri a cui si riferiscono. A ogni modo, basterà vedere un’immagine per comprendere quanto accennato.

Il gioco è semplice. La scommessa, contro il banco, si incentrerà sull’indovinare il numero in cui la pallina andrà a incagliarsi. Consci di ciò, dopo aver indirizzato la propria puntata (in fiches) sui numeri, combinazioni, dozzine e colonne, il croupier girerà il cilindro, ad esempio in senso orario, lanciando la pallina nella direzione opposta, in questo caso in senso antiorario allora.

Quando abbiamo accennato alle combinazioni, questo è quanto regolarmente gli standard del gioco stabiliscono. Per un numero pieno: 35 volte la puntata (Pieno), per due numeri vicini 17 (Cavallo), per tre numeri sulla medesima linea orizzontale 11 volte (Trasversale piena), per quattro numeri uniti (Carré) e per 0, 1, 2 e 3 (Quattro primi) si vincerà 8 volte la posta, per il blocco orizzontale su sei numeri (Trasversale semplice) 5 volte, per la colonna di dodici numeri (Colonna): 2 volte come per la Dozzina. A questi si aggiungono le combinazioni semplici che vanno a raddoppiare la puntata iniziale.

Detto ciò, consapevoli che la questione viene traslata in tal modo sulle roulette online, prima di passare al paragrafo successivo dove analizzeremo via via i consigli e i trucchi suggeriti dagli esperti vi indichiamo una strategia per principianti parecchio usata. Si tratta di puntare su 9 cavalli (5/8 ad esempio) e ripuntare raddoppiando in caso di perdita fino al momento in cui si vince (ovviamente dopo quattro o cinque volte è bene ritentare un altro giorno, confidando nella fortuna). Questo è quanto e, considerando quanto vale una vittoria del cavallo è semplice trarne le conclusioni.

Trucchi e consigli per il gioco della roulette online

Per vincere con migliore probabilità è chiaro che bisogna puntare su scommesse più semplici e di conseguenza meno remunerative. Puntare le proprie fiches su un colore (rosso) oppure su di un set di numeri (da 1 a 18), è una prima mossa consigliata giacché, si avrà una probabilità di vittoria pari al 50%.

Parecchie pagine web consigliano ad esempio di tenere traccia del gioco, di scommettere su un numero o su una certa combinazione che non esce da parecchio. Tali considerazioni è evidente che sono assolutamente fantasiose nonché ingannevoli dato che l’uscita di un certo numero o colore è completamente casuale e non dipende nel modo più assoluto dal giro o giri precedenti.

Detto ciò, è chiaro che, prima di puntare soldi veri, sarebbe bene giocare gratis con le demo, piattaforme che parecchi siti di scommesse concedono in modo gratuito agli iscritti in modo che i principianti comprendano in dettaglio tutte le fasi e regole del gioco prima di cimentarsi con denaro reale. In ogni modo, il consiglio più saggio che intendiamo porre è quello di rivolgersi a casinò digitali accreditati e in regola e sempre dubitare di quelli che hanno l’ardire di promettere vittorie facili e guadagni immediati. Attenzione e ponderatezza sempre e comunque prima e mentre si gioca.

Fonte dell’articolo: la guida per giocare alla roulette di casinomondo.it, sito dove sono presenti diverse indicazioni per chi vuole iniziare a fare pratica con i metodi più vincenti del settore.