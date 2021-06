5 esempi di truffe virtuali che minacciano quotidianamente gli utilizzatori della rete

Internet rappresenta un modo semplice per raggiungere milioni di persone in poco tempo e senza spendere molto. Purtroppo queste sue caratteristiche sono spesso utilizzate dai malintenzionati per perpetrare truffe ai danni degli utenti, soprattutto quelli con poca dimestichezza con gli strumenti tecnologici. Ma questo tipo di pratiche illegali stanno diventando sempre più frequenti con schemi sofisticati e innovativi, e per questo motivo risultano di difficile lettura anche per chi frequenta la rete con regolarità.

Ecco alcune tipologie di raggiri da cui è meglio stare alla larga e per i quali è necessario prestare particolare attenzione.

1. Phishing

Si tratta di un metodo usato dai cybercriminali per rubare informazioni e dati sensibili, che possono poi essere utilizzati per traffici più o meno loschi o per compiere dei veri e propri furti su conti in banca e carte ricaricabili. Chi utilizza questa modalità invia delle mail di phishing fingendosi un’azienda con una forte reputazione e comunque molto conosciuta. In questa mail solitamente sono presenti dei link, spesso ben integrati col testo della mail, che inducono il ricevente a cliccarci sopra senza pensarci più di tanto. Il problema è che il link condurrà a siti fake che richiederanno l’inserimento di dati personali e rilevanti. Altre volte questi collegamente ipertestuali causeranno l’installazione sul PC di virus utilizzati sempre per carpire informazioni utili al compimento di attività illegali.



2. Shopping su siti di e-commerce fasulli

Si tratta di una tipologia di truffa virtuale molto utilizzata e in forte crescita in relazione dell’esplosione del commercio online. In siti di e-commerce, all’apparenza normali, vengono offerti prodotti a prezzi particolarmente interessanti che inducono il potenziale cliente in tentazione. L’ordine viene pagato regolarmente, ma il bene acquistato molto spesso non arriverà a destinazione, o risulterà di scarsa qualità e quindi chiaramente contraffatto. Questi siti ovviamente non offrono un servizio di assistenza ai clienti e i contatti lasciati sul sito sono di fatto inutilizzabili.



3. Furto d’identità

Spesso l’utente medio viene attirato da offerte relative a conti bancari con condizioni particolarmente di favore. Dopo il primo contatto, allo stesso verrà chiesto di inserire i propri dati, spesso con scansione di documenti personali, e gli stessi possono essere usati per la creazione di account fasulli sulle piattaforme social o peggio ancora per compiere traffici loschi per i quali si risulterà in qualche modo responsabili agli occhi di chi compie le indagini. Esiste un mercato florido di identità rubate sul dark web, il lato oscuro e torbido della rete.



4. Annunci di lavoro con registrazione e deposito

Il lavoro in questi ultimi anni spesso manca e chi non riesce a trovarne spesso si rivolge alla rete per riuscire a guadagnare qualcosa. Proprio sulla penuria di posizioni lavorative si basa quest’altro tipo di truffa che si avvale di di siti che offrono occupazioni con stipendi vantaggiosi e carriere assicurate. Per sfruttare queste proposte è necessario registrarsi e depositare somme di denaro per ottenere l’accesso a corsi di formazione o starter-kit utili allo svolgimento del lavoro stesso. Ovviamente quelle somme di denaro andranno perse per sempre.



5. Agenzie matrimoniali fittizie

Il modus operandi delle menti che mettono su questo tipo di truffe è ormai chiaro: attirare l’attenzione delle persone con offerte imperdibili o sfruttare le debolezze di alcuni soggetti, offrendogli dei servizi che in qualche modo possono aiutarli nella loro personale situazione. In quest’ultimo quadro si inserisce quest’altro raggiro. Tantissime persone – sorprendentemente più di quelle che ci si aspetterebbe – si rivolgono alla rete per cercare la propria anima gemella. Nei siti specializzati vengono letteralmente spillate migliaia di euro agli utenti registrati per servizi che in realtà non verranno mai messi forniti, con le vittime che vista la loro posizione, saranno portati a fidarsi dei truffatori.