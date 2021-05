UltraRobot: opinioni negative, truffa o funziona, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Oggi vi parliamo di UltraRobot, il nuovissimo e rivoluzionario robot aspirapolvere della linea b-good pratico, silenzioso e dalle dimensioni ridotte che è in grado di pulire perfettamente i pavimenti della vostra abitazione da solo e senza nessuno sforzo da parte vostra. Questo innovativo sistema di pulizia 3 in 1 è stato progettato nei minimi dettagli e rappresenta la perfetta unione tra comfort e potenza.

Nel nostro articolo analizzeremo nel dettaglio le opinioni negative e positive rilasciate dai clienti che l’hanno già usato, scoprendo così i punti di forza e gli eventuali difetti e questo ci aiuterà a capire se funziona davvero o se si tratta di una delle tante truffe presenti in giro per il web. Inoltre vedremo quali sono le sue caratteristiche tecniche principali, le istruzioni per un corretto utilizzo, il prezzo su Amazon e come acquistare tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Istruzioni UltraRobot: specifiche tecniche e come usare nel modo giusto il robot aspiratore

UltraRobot è l’innovativo robot aspirapolvere professionale e automatico della linea b-good dotato di ben tre modalità differenti di funzionamento che gli permettono di aspirare, spazzolare e pulire i vostri pavimenti in modo semplice, intelligente e silenzioso. Fin da quando è arrivato in commercio è riuscito in brevissimo tempo ad avere molti consensi diventando uno degli elettrodomestici più richiesti e apprezzati grazie anche all’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il sistema di pulizia a 3 fasi garantisce la massima efficacia nei confronti dello sporco e grazie alla doppia spazzola in gomma multi-superficie e a quella laterale appositamente progettata, nessuna briciola può sfuggire. Questo robot è provvisto di sensori che riescono a rilevare automaticamente gli spazi vuoti e gli consentono di evitare di cadere dalle scale. Grazie al telecomando potrete azionarlo e controllarlo a distanza, scegliendo la modalità di pulizia che preferite. Inoltre il nuovo design della vaschetta vi consente di passare lo straccio mentre si muove per casa. Ma vediamo cosa comprende il kit di UltraRobot:

Robot UltraRobot

2 spazzole rotanti + 2 spazzole omaggio

Telecomando

Vaschetta per lavapavimenti

Panno pulitore e panno per lavapavimenti

Pennello per la pulizia

Cacciavite

Cavo di ricarica

Opinioni negative e positive UltraRobot: funziona davvero o si tratta di una truffa?

Come vi abbiamo già anticipato, il nuovo UltraRobot è tra gli accessori più richiesti e apprezzati del momento. Ma per verificare se funziona davvero e non è l’ennesima truffa, in questo paragrafo analizzeremo le opinioni negative e positive degli utenti che hanno già avuto la possibilità di provare questo elettrodomestico della linea b-good. A seguire abbiamo deciso di raccogliere per voi alcune delle recensioni presenti sul sito ufficiale che ci aiuteranno a scoprire quali sono i punti di forza e gli eventuali difetti del robot:

“Sono davvero contenta di avere acquistato questo robot aspirapolvere automatico. Finalmente non devo più perdere tempo e fare troppi sforzi per pulire il pavimento. Posso fare altre cose in casa e avere sempre il pavimento pulito soprattutto dai peli del mio cane. Consigliatissimo! Roberta P. “La spedizione è arrivata un giorno prima e l’imballaggio era molto ben curato. Devo dire che sono molto soddisfatta del prodotto che presenta un sistema di pulizia 3 in 1 ed ha una batteria con una durata notevole. Il suo potente motore riesce a pulire benissimo i miei pavimenti in cotto con fughe larghe, anche grazie alle ruote molto flessibili. Ottimo acquisto, lo consiglio” Tiziana D.

UltraRobot: prezzo Amazon e come acquistare online tramite il sito ufficiale

Dopo esserci accertati che il nuovo robot aspirapolvere automatico della linea b-good funziona davvero e non è una truffa, cerchiamo di scoprire quanto costa e dove è possibile trovarlo in vendita. Per prima cosa vi diciamo che UltraRobot non lo troverete nei tradizionali negozi di elettrodomestici e non è presente nemmeno nello store di Amazon. L’unico e originale robot aspiratore potrete acquistarlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Per averlo vi basterà compilare correttamente il modulo d’ordinazione con tutti i vostri dati anagrafici, comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza e il vostro numero di telefono cellulare.

Dopodiché la spedizione vi arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi e senza costi aggiuntivi per la consegna che è completamente gratuita per tutti i clienti.

Ma quanto costa UltraRobot? Attualmente sul sito ufficiale è disponibile un’incredibile offerta di lancio che vi permetterà di acquistare questo innovativo elettrodomestico della linea b-good ad un prezzo super speciale e conveniente di soli 119,99 euro.