Recensione Un amore all’altezza: streaming trailer in italiano, trama e cast del nuovo film di Laurent Tirard

Recensione di “Un amore all’altezza”, film firmato da Laurent Tirard, con streaming in italiano del video trailer, trama, cast e tutte le informazioni utili da reperire prima di vedere per la prima volta la commedia francese.

Trama e recensione di “Un amore all’altezza”

Diane è una bella donna. Molto bella. Brillante avvocato, spiritosa e determinata. E ha appena messo fine a un matrimonio che non la rendeva felice. Ora si sente pronta a incontrare l’uomo della sua vita. Guarda caso, un bel giorno Diane riceve una telefonata da un certo Alexandre, che ha trovato il suo cellulare. Durante la loro conversazione telefonica accade qualcosa. Alexandre è garbato, spiritoso e a quanto pare anche colto. Diane ne resta affascinata. Ben presto fissano un appuntamento. Ma il loro incontro non andrà affatto come previsto…

Di seguito potete guardare su YouTube il video trailer ufficiale in italiano del film, distribuito da Lucky Red, tramite lo streaming gratis di YouTube.

Remake in lingua francese della divertente pellicola argentina Corazón de León (2013), da mercoledì 7 settembre arriva nelle sale italiane “Un amore all’altezza” (“Un homme à la hauteur”), commedia romantica diretta dal regista e sceneggiatore francese Laurent Tirard (“Il piccolo Nicolas e i suoi genitori”, “Asterix e Obelix al servizio di sua Maestà”) con protagonisti il premio Oscar Jean Dujardin e Virginie Efira.

Data uscita: 7 settembre 2016

Genere: Commedia, Sentimentale

Anno: 2016

Regia: Laurent Tirard

Attori: Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn, César Domboy, Myriam Tekaïa

Fotografia: Jérôme Alméras

Montaggio: Valérie Deseine

Produzione: VVZ Productions, Gaumont, Creative Andina

Distribuzione: Lucky Red

Paese: Francia

Durata: 98 Min.

La colonna sonora è un mix vincente tra i brani folk della giovane e promettente cantante australiana Emilie Gassin ed i successi intramontabili di Donna Summer, Shake Shake Go ed Antony& The Johnsons.

Il cast

Jean Dujardin (Alexandre) nasce il 19 giugno 1972 a Rueil-Malmaison, un comune alla periferia ovest di Parigi, nel dipartimento dell’Hauts-de-Seine. Muove i primi passi nei locali di Parigi recitando sketch e monologhi umoristici ed attira subito l’attenzione dell’emittente televisiva France 2: dall’ottobre 1999 al giugno 2003 recita nella sitcom di grande successo “Un gars, une fille”, versione francese del nostro “Love Bugs”. L’approdo sul grande schermo ne consacra la popolarità: la sua capacità di passare da un registro comico a ruoli drammatici e più impegnativi è senz’altro fuori dal comune. Nel 2012 vince l’Oscar al migliore attore grazie alla sua interpretazione in “The Artist” di Michel Hazanavicius, diventando il primo francese nella storia ad aggiudicarsi la prestigiosa statuetta. Nel 2014 appare insieme a George Clooney nello spot della Nespresso, mentre l’anno seguente è protagonista del film drammatico-poliziesco“French Connection”.

Virginie Efira (Diane) è un’attrice e conduttrice televisiva nata a Bruxelles il 5 maggio 1977. Si afferma dapprima nel mondo della televisione belga, conducendo nel 1998 sul canale Club RTL “Megamix”, programma molto in voga trai ragazzi. Nel 2000 intraprende la carriera di attrice con una breve sequenza umoristica per una trasmissione in onda su Canal+ Belgique, passando poi alle prime esperienze cinematografiche e teatrali. In Francia è molto conosciuta per i suoi ruoli in film come “Per sfortuna che ci sei” e “L’amore, per caso”, nella serie tv “Off Prime”, nonché per la conduzione del talent show “La Nouvelle Star”. Quest’ultimo programma è la versione francese dell’inglese “Pop Idol”, dell’italiano “Amici” e dello statunitense “American Idol” e viene trasmesso sul canale Métropol 6, la seconda rete più vista in Francia. Nel 2017 riceve il premio Magritte per la migliore attrice grazie al film “Tutti gli uomini di Victoria”.

Il cast è completato da Cédric Kahn, César Domboy, François-Dominique Blin, Eléa Clair, Adonis Danieletto, Lionel Mur, Stéphanie Papanian, Pascal Tantot e Myriam Tekaïa.

I dati del Box Office dal 7 settembre al 25 settembre 2016

In Italia al botteghino“Un amore all’altezza” ha incassato nelle prime due settimane di programmazione 363 mila euro, di cui 176 mila euro nel primo weekend. Si tratta senz’altro di un buon risultato, anche se forse non ha ottenuto esattamente il successo che ci si aspettava da questa affascinante commedia romantica francese sulle difficoltà create dai condizionamenti sociali. In ogni caso, ancora oggi il film firmato da Laurent Tirard viene frequentemente riprogrammato dal ricco catalogo di Sky Cinema ed a partire dallo scorso anno (in prima visione su Canale 5 nel luglio 2019) anche dalle reti Mediaset.