Un viaggio attraverso i tesori storici della Scozia: i castelli e le fortezze

Incastonati in paesaggi mozzafiato, questi magnifici forti e castelli sono testimonianze viventi di un’epoca passata, dove storie di coraggio, romanticismo e intrighi risuonano attraverso i secoli.

Dalle imponenti mura del Castello di Edimburgo, fieramente posizionato su Castle Rock, al romantico fascino di Holyrood Palace, dimora della nobiltà scozzese, ogni castello ha una storia da raccontare.

Per sfruttare al meglio la visita ai castelli di Edimburgo pianifica in anticipo, magari prenotando su Hello Tickets, così da evitare lunghe code e assicurarti di avere il tempo sufficiente per esplorare ogni castello. Ma, soprattutto, indossa scarpe comode, poiché alcune parti dei castelli potrebbero richiedere un camminamento su scale ripide.

Infine, porta con te una mappa o una guida dei castelli, in modo da poter apprezzare appieno la storia e l’importanza di ogni luogo. E non dimenticare la macchina fotografica per immortalare il fascino senza tempo dei castelli scozzesi.

I castelli di Edimburgo: un passato incontestabile

La città di Edimburgo, la capitale della Scozia, è rinomata per la presenza di castelli di ogni foggia e architettura, i quali si stagliano nel panorama della città avvinti dalla loro imponenza e da un’allure senza tempo.

Questi castelli sono intrisi di storia, avventure e segreti che attendono solo di essere svelati. Ognuno di essi ha un ruolo unico nella narrazione della storia scozzese, offrendo ai visitatori un’opportunità impareggiabile di immergersi completamente nel glorioso passato nazionale.

Passeggia per le strade acciottolate del Royal Mile, gustando l’atmosfera della Città Vecchia, prima di esplorare la grandiosità di Stirling Castle, dove si sono combattute sanguinose battaglie e sono stati incoronati re.

Scopri altresì i segreti celati tra le antiche mura di Linlithgow Palace, luogo di nascita di Maria Stuarda – la regina di Scozia -, e ammira lo splendore architettonico di Craigmillar Castle.

L’emblema della città: il Castello di Edimburgo

Ma prima visita l’emblema della città: il Castello di Edimburgo. Si tratta senza dubbio di uno dei castelli più iconici e importanti di tutta la Scozia. Posizionato maestosamente su Castle Rock, domina la città e offre una vista panoramica mozzafiato.

Le sue mura resistenti e massicce racchiudono secoli di storia scozzese, dai tempi antichi quando ancora la religione si basava su credenze animiste e da un pantheon di divinità, fino ai giorni nostri.

All’interno delle sue mura, i visitatori possono esplorare la Cappella di Santa Margherita, il Palazzo Reale, il Museo Nazionale della Grande Guerra e molto altro ancora. Il Castello di Edimburgo è anche famoso per i Gioielli della Corona e per il suo celebre Cannone del Mons Meg.

Oltre alla visita dei cimeli e delle opere, il Castello di Edimburgo è anche famoso per le leggende che circondano il misterioso fantasma del prigioniero di guerra francese. Perciò, preparati a incontrare fantasmi, poiché in Scozia ce ne sono a bizzeffe!

Il Royal Mile: esplorare la storia dei castelli lungo il Royal Mile

Il Royal Mile è una delle strade più consumate di Edimburgo. Si estende per circa un miglio, collegando il Castello di Edimburgo al Palazzo di Holyrood. Lungo il percorso del Royal Mile, si trovano diversi castelli e luoghi di interesse storico, ognuno con la sua portata significativa.

Tra questi, il Castello di St. Giles, noto per la sua architettura gotica e per essere stato il luogo di culto principale della città. Il John Knox House, famoso per essere la casa del riformatore scozzese John Knox, è un altro luogo di grande interesse storico lungo il Royal Mile.

Palazzo di Holyrood e il Craigmillar Castle

Il Palazzo di Holyrood è un altro gioiello storico di Edimburgo. Situato alla fine del Royal Mile, questo splendido palazzo è la residenza ufficiale dei monarchi in Scozia. Venne costruito nel XVI secolo, incorporando nel tempo aree e spazi aggiuntivi.

I visitatori possono esplorare le regali stanze di stato, ammirare le collezioni d’arte e passeggiare nei lussureggianti giardini. Holyrood Palace è anche famoso per essere stato il luogo in cui si svolsero eventi storici di grande rilevanza, come l’assassinio di David Rizzio e il matrimonio della regina Maria Stuarda con Lord Darnley.

Invece, nascosto tra le verdi colline di Edimburgo si trova il Castello di Craigmillar. Questo gioiello nascosto offre una prospettiva diversa rispetto ai castelli più famosi di Edimburgo. Costruito nel XV secolo, Craigmillar Castle è circondato da un suggestivo paesaggio e regala ai visitatori un’atmosfera di mistero e romanticismo. Craigmillar Castle è anche famoso per essere stato il luogo in cui Maria Stuarda si rifugiò durante la sua fuga da Edimburgo.

Castle Blackness, Tantallon Castle e il Stirling Castle

Castle Blackness, conosciuto anche come Blackness Castle, è una fortezza maestosa situata sulle rive del Firth of Forth. Questo castello, costruito nel XV secolo, è un esempio straordinario di architettura militare.

Le sue mura imponenti, la torre di avvistamento e la posizione spettacolare sulle rive del fiume lo rendono un luogo di grande bellezza e fascino. Castle Blackness è stato utilizzato come location per la popolare serie televisiva “Outlander”, aggiungendo un ulteriore fascino a questa fortezza mozzafiato.

Tantallon Castle è un’altra gemma nascosta tra i castelli di Edimburgo. Situato su una scogliera affacciata sul mare del Nord, questo castello in rovina offre una vista spettacolare e una sensazione di maestosità.

Venne costruito nel XIV secolo e divenne fin da subito testimone di numerosi eventi storici e di battaglie furenti. I visitatori possono esplorare le antiche sale, camminare lungo le mura e ammirare la bellezza della costa scozzese.

Stirling Castle, situato a Stirling, è costruito su una collina sopra la città. Offre una vista panoramica mozzafiato sul paesaggio circostante. Questo castello è stato un luogo di grandi battaglie contro gli inglesi e di incoronazioni dei re scozzesi.