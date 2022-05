Una giornata al Bioparco di Roma: recensione e foto degli animali

Il Bioparco di Roma è uno dei giardini zoologici più antichi d’Europa e si trova nel pieno di Villa Borghese, area verde situata nel cuore della capitale italiana. Dopo aver trascorso una giornata all’interno del parco, vi abbiamo riportato la nostra esperienza e alcuni degli scatti più emozionanti.

La nostra recensione sul Bioparco di Roma

Dalla fila dei piccoli pinguini del Sudafrica alla ricerca di un pesce (loro pane quotidiano, appuntamento fisso ogni giorno alle 16.00) ad un orso che dopo un tuffo in acqua ci viene incontro “faccia a faccia” (tranquilli: c’è un vetro a separarci dall’enorme e simpatico orso) e una coppia di giraffe che si affaccia improvvisamente dall’alto durante il nostro tour: queste sono soltanto alcune delle emozioni che abbiamo vissuto in una giornata di sole al Bioparco di Roma, e che può vivere chiunque si trovi nei pressi di questa straordinaria area naturale in Villa Borghese.

Il Bioparco è un’immersione irrinunciabile nella cultura, nel divertimento e nella sensibilizzazione verso il mondo animale, per tutti gli amanti della natura e della vita a contatto con essa: non solo per i bambini, che inevitabilmente sono i primi destinatari del parco.

Il luogo che ospita il Bioparco lo rende una piccola oasi verde all’interno di una città urbana, dove si può respirare armonia e il rispetto completo verso gli animali. Lo scopo del Bioparco, infatti, è prevalentemente quello di agire in favore delle specie animali che subiscono minacce di estinzione. Lo zoo è membro dell’Associazione Europea Zoo e Acquari (EAZA) che promuove la cooperazione per la tutela del mondo animale, vietando il prelievo delle specie direttamente dal loro habitat naturale, bensì gli esemplari sono nati in zoo o in strutture appartenenti all’associazione, oppure confiscati a soggetti che li detenevano in condizioni illegali. Insieme ad altre ONG l’intervento del Bioparco è fondamentale per la conservazione della specie.

La struttura zoologica diventa, oltre che meta di gite turistiche, anche luogo di ricerca nazionale ed internazionale sia veterinaria che eco-etologica, arricchendo le conoscenze scientifiche e di conseguenza migliorando la vita degli animali e del loro ambiente.

Il Bioparco si impegna ad organizzare attività per bambini come percorsi didattici, laboratori e attività interattive in modo di sensibilizzarli al rispetto degli animali e dell’ambiente.

Gli animali sono tenuti in ambienti spaziosi e ben curati, pensati proprio per le loro necessità ed abitudini. Ogni recinto di ciascuna specie è dotato di cartelli informativi che spiegano le caratteristiche principali degli animali, alcuni anche con giochi interattivi semplici da fare con i bambini, rendendo la visita autonoma senza il bisogno forzato di una guida.

Durante il weekend il Bioparco organizza eventi per entrare ancora più in contatto con gli animali, come ad esempio “i pasti degli animali” dove si può assistere alla cura dei dipendenti del parco mentre danno da mangiare agli animali con amore verso di essi e tanta passione nel loro lavoro, visibile ad occhio nudo. L’attività è compresa nel prezzo del biglietto, e si svolge nei seguenti orari:

11.00 macachi;

11.30 lemuri catta;

12.00 elefanti;

12.30 orsi;

14.30 scimpanzé;

15.30 otarie;

16.00 pinguini.

Per osservare più velocemente giraffe, leoni, pinguini, orsi e molti altri animali, si può usufruire del “Bioparco Express”, un trenino che accompagna i suoi passeggeri davanti od ogni recinto, assieme ad una registrazione guida sia in lingua italiana che inglese. Il costo di questa attività è di 2 euro e gratuito per i bambini fino a 12 mesi. Questa modalità di visita è consigliata soprattutto per le famiglie dato che il parco si estende per diciassette ettari, e con i bambini piccoli sarebbe complicato percorrerli a piedi per conoscere le oltre 150 specie che ospita.

Il Bioparco è stato ideato per far trascorrere ai suoi ospiti una giornata nel verde a contatto con la natura. Infatti, per rendere la vista più piacevole, sono stati creati dei servizi come aree ristoro, aree picnic e aree gioco in modo di andare incontro sia alle esigenze delle famiglie che di ragazzi o adulti che vengono numerosi ogni anno in visita al parco.

Se si vuole contribuire al benessere degli animali l’acquisto per il biglietto è la scelta giusta. Il parco offre anche il servizio “adotta un animale!” dove con una piccola cifra si può adottare una specie aiutando il Bioparco a sostenere le cure per gli animali.

Il parco osserva i seguenti orari per la stagione 2022:

26 marzo – 29 ottobre: feriali 09.30 – 18.00; s abato, domenica e festivi: 9.30 – 19.00;

abato, domenica e festivi: 9.30 – 19.00; 30 ottobre – 31 dicembre: 09.30 – 17.00;

Unico giorno di chiusura: 25 dicembre.

Riguardo le tariffe, il prezzo intero è pari a 17 euro e cambia in base alla modalità di acquisto del biglietto. Un’offerta sicuramente conveniente è “promo last minute”, dove sia adulti che bambini possono entrare alla modica cifra di 9 euro due ore prima della chiusura del parco. Ulteriori informazioni su prezzi e acquisto online le trovate sul sito ufficiale del Bioparco di Roma.

Gli scatti del Bioparco

Di seguito, trovate alcune foto della nostra emozionante esperienza al Bioparco di Roma.