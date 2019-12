Unghie Natalizie 2019-2020: gel, idee semplici, decorazioni rosse e argento, bianche, nere, ricostruzione

Le feste di Natale sono davvero vicine: tra un paio di settimane circa prenderà il via la girandola di pranzi, cene e feste che accompagnano questa ricorrenza, che celebra la famiglia e l’amicizia, l’amore e la fratellanza. Quale occasione migliore, dunque, per arrivare alle festività sfoggiando il proprio look migliore e togliendo il fiato alle persone che si hanno intorno a Natale e Capodanno? E le donne sanno bene che il tocco essenziale per completare e rendere perfetto l’outfit delle occasioni speciali è lo smalto giusto! In questo articolo vi parleremo infatti delle tendenze per il decoro delle unghie per il Natale 2019 e vi presenteremo le idee più semplici ed eleganti per impreziosire le vostre unghie con decorazioni rosse e argentate ma anche bianche e nere e con la ricostruzione gel.

Unghie per Natale 2019: idee semplici, oro, argento e glitter

Vediamo allora quali sono le tendenze più trendy per affrontare il Natale al top dello stile. Come fare per aggiornarsi rispetto all’ultimo grido della nail art? Sicuramente è una buona idea farsi un giro su Instagram e fare una ricerca in base a hashtag utilizzando tag come “nails”, “christmas nails”, “nail art”: in questo modo vi si spalancherà davanti agli occhi un mondo di proposte e idee assolutamente originali che potrete riprodurre sulle vostre unghie per stupire parenti ed amici durante le feste. Anche decorazioni e tonalità molto semplici e ordinarie, se impreziosite con il giusto tocco e alcuni accorgimenti mutuabili dalle vostre beniamine sui social, possono dare vita a outfit per unghie davvero belli e stilosi!

Visto il clima festivo che già si respira nell’aria, con luminarie e luci sfavillanti che addobbano le strade del centro, non è difficile immaginare che una tendenza intramontabile della nail art natalizia sia proprio il glitter, le sfumature dorate ed argentate, le decorazioni con brillantini e stancil ma anche il tradizionalissimo rosso che accompagna da sempre il Natale, magari sfoggiato nella versione “jumper” (maglione, in inglese), un coating avvolgente che crea una sorta di texture in rilievo non dissimile a quella dei morbidissimi maglioni invernali di lana e una sfumatura cocoon molto tenue ma allo stesso tempo soffice e calda, ideale da sfoggiare magari proprio sulla neve! Altri coating riproducono invece la texture della stoffa tartan: un’alternativa raffinata ed elegante al solito smalto, per colpire al cuore i vostri amici e familiari. Ma le manicure per i party natalizi non finiscono certamente qui: tra le celebrities e beauty influencer di Instagram impazza lo stile party-chic, ideale da esibire durante le feste di Natale: si tratta di French manicure impreziosita da glitter color oro a forma di mandorla, che producono un incredibile e scintillante effetto luminoso, simile a uno scintillio. Cosa c’è di più natalizio?! Questo effetto a dir poco sorprendente si ottiene stendendo sull’unghia una base neutra sulla quale si applica poi il classico tip della French ma oleografato in oro super pigmentato. Questo “trucchetto” per essere le più scintillanti delle feste si può ovviamente riprodurre sulle unghie dei piedi. Una variante al tip in tonalità oro può essere l’altrettanto natalizio side negative space nel colore rosso, che intercetta alla perfezione l’atmosfera festiva!

Un grande classico delle feste è l’accostamento di cristalli e glitter, anche questo estremamente sfavillante e luminoso, che si può proporre sia nella variante mismatched che omogenea: in questo caso contrastare oro e argento o oro e rosso con glitter e cristalli può far nascere combinazioni mozzafiato per irradiare il Natale di luce! Un trend sicuramente di stagione, adattissimo alle tante super fan del Natale, è quello delle decorazioni a tema natalizio che possono essere eseguite in varie tonalità: dall’oro all’argento, dal rosso al bianco al verde, ogni scusa è buona per decorare le unghie con fiocchi di neve, vischio e abeti di Natale, per provare l’emozione di essere una decorazione vivente!

Decorazioni unghie, smalto rosso, bianche e nere, gel: tendenze unghie Natale 2019

Come abbiamo visto ci sono grandi classici della decorazione per unghie che non tramontano mai, nonostante il rapido succedersi di mode passeggere e fenomeni del momento. Sicuramente il colore rosso non passa mai di moda e resta sempre brillante, sensuale, affascinante e in grado, come pochi altri colori, di attirare sguardi, mantenendo sempre alto il livello di eleganza e classe, senza mai risultare volgare o inutilmente appariscente.

Per assicurarsi delle smaglianti unghie rosse i modi sono molti: potete ottenerle con una semplice manicure casalinga oppure propendendo per la scelta delle unghie gel oppure ancora applicando lo smalto semipermanente a lunga tenuta (in modo da assicurarvi unghie perfette fino a Capodanno e oltre). Per quanto riguarda tonalità e nuance non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta: il colore rosso si declina in decine e decine di sfumature e texture che lo rendono sempre nuovo e mai ridondante.

Si può quindi sperimentare moltissimo con questo colore: il rosso neutro è un grande classico ma di rosso esistono svariate altre tipologie, ognuna adatta a diversi incarnati. Questo fa sì che si possa giocare con i vari rossi fino a trovare quello che valorizza nel modo migliore le mani e le dita, sposandosi con il colore della vostra pelle e del vostro sottotono: se avete la pelle olivastra lo smalto rosso dai toni aranciati vi donerà moltissimo, mentre se avete un incarnato rosato e molto chiaro un rosso dalla temperatura più fredda potrà dare risalto alla vostra pelle. Per ottenere un nail look elegante e raffinato il consiglio è quello di puntare su tonalità scure, come il roasted burgundry o il rouge noir, che si prospettano come colori cult dell’inverno. Su questo tipo di fondo potete poi intervenire con i finish che preferite, dai glitteral finish brillante, dal finish opaco a quello con effetto metallizzato. Come accennavamo nel paragrafo precedente anche le unghie rosse possono accendersi di un tocco glam se decorate con l’oro e l’argento, con disegni, sticker, stancil ma anche stelline, alberelli, fiocchi di neve, glitter e altri piccoli cristalli. Ovviamente l’abbinamento perfetto da sfoggiare in questi casi è quello di un rosso caldo e focoso da combinare con le tinte sensuali dell’oro oppure un rosso più freddo da contrastare con l’argento. Una variazione sul tema molto interessante da esibire per le feste può essere quella di colorare tutte le unghie di rosse salvo una o due da riservare alla colorazione in oro o argento: un’idea originale e senz’altro di grande impatto visivo, per stupire.

Il rosso non è però l’unico colore da abbinare alle feste: tanti altri colori bellissimi possono darvi quel tocco chic e raffinato che le feste richiedono, pur facendo mantenere alle vostre mani e unghie una certa semplicità, sia che esse siano quadrate o stondate. La decorazione monocromatica è un evergreen e non c’è davvero niente di più elegante. Ricombinare la monocromia in forma di mismatched può essere una valida sperimentazione che darà alle vostre unghie la possibilità di “spiccare” a feste e ricevimenti. Il mismatched può essere ottenuto combinando tanti colori – fino a dieci! – partendo da una base di almeno tre colori a vostra scelta! L’accent manicure è di grande tendenza nell’inverno 2020: essa permette di decorare o colorare una sola unghia della mano in modo diverso da tutte le altre, creando un vero e proprio effetto “calamita” sulle vostre mani!

Anche le unghie bianche e nere non perdono terreno: sia proposte in monocromie o combinate con mismatched, decorazioni, sticker e glitter, i due colori rappresentano un vero e proprio classico per tutte le stagioni! Intramontabili sono le decorazioni in stile optical, che si possono ottenere disegnando col nero sulla base bianca o viceversa, a seconda dei gusti. Una divertente e fantasiosa idea natalizia è quella di riprodurre sulle unghie nere le immagini in bianco dei protagonisti di “Nightmare before Christmas”, il famoso film di animazione di Tim Burton, creando un bel mash up tra Natale e Halloween! In alternativa, sul nero e sul bianco si possono applicare decorazioni in oro o argento.

Infine, per quanto riguarda la ricostruzione delle unghie con gel non mancano le proposte per avere unghie splendidamente natalizie, arricchite da decori, glitter e lustrini, per illuminare le feste! Se la scorsa estate ha dominato le scene il jelly, una base di gel trasparente e specchiata, la versione invernale di questo stile si impreziosisce di glitter, applicati direttamente sulla base a specchio e da una tip dorata o argentata o anch’essa decorata con glitter e cristalli che rende le mani scintillanti e luminose.

La ricostruzione a gel permette anche a chi la applica di sbizzarrirsi e divertirsi con le SprinkleNails, una tecnica di decorazione in cui i glitter vengono spruzzati sulla tip dell’unghia, in modo da dare massimo risalto allo smalto applicato sul letto ungueale, che può essere colorato oppure anche e semplicemente nude. Questo piccolo tocco chic rende le unghie eleganti e raffinate e ovviamente dona loro una fantastica luminosità! La tecnica gel si coniuga bene anche con un trend diffuso nella nail art natalizia: quello di riservare la decorazione a glitter soltanto alle unghie di alcune dita della mano, come quella del pollice o dell’anulare. Anche in questo caso i glitter possono essere spruzzati o applicati a mo’ di diamantini e cristalli, dando un tocco prezioso alle vostre mani, rendendo palpabile il clima di festa che è già nell’aria!