Varicolift: ingredienti, controindicazioni, recensioni mediche, funziona o è una truffa?

Le vene varicose sono un fastidioso disturbo di salute, oltre che un elemento di forte disagio estetico che può affliggere, indistintamente, sia uomini che donne. Il disturbo si manifesta con un ingrossamento delle vene che diventano particolarmente evidenti e di colore violaceo tendente al bluastro. Solitamente, il problema delle vene varicose si manifesta in età avanzata ed è circoscritto alle gambe; chi ne soffre lamenta fastidiosi dolori, senso di pesantezza diffuso e gonfiore persistente. Le soluzioni per trovare sollievo dai sintomi dipesi dalle vene varicose sono moltissime. Particolarmente efficaci risultano essere i prodotti topici da applicare direttamente sulle vene delle gambe colpite dal disturbo. Uno di questi prodotti è Varicolift. Di seguito vedremo gli ingredienti, le recensioni mediche e dove acquistare il prodotto per combattere le vene varicose.

Ingredienti che compongono Varicolift

Per le vene varicose non esiste una vera e propria cura risolutiva. Al massimo esistono delle soluzioni temporanee che possono contenere o alleviare la sintomatologia. Proprio allo scopo di ridurre gli inestetismi e la sintomatologia delle vene varicose molti clienti si affidano alla crema Varicolift. La crema ha una composizione 100% naturale e questo fa sì che il prodotto sia a zero impatto ambientale e totalmente ipoallergenico. Pertanto può essere utilizzato anche unitamente ad altri prodotti o farmaci impiegati nella terapia per le vene varicose. Gli ingredienti utilizzati sfruttano le proprietà delle materie naturali e forniscono benefici reali e soprattutto naturali a tutti coloro che ne fanno uso.

Tra gli ingredienti che compongono la crema Varicolift, troviamo:



Arnica montana;

Escina;

Centella;

Olio d’oliva.

L’arnica montana è una pianta dal fusto stretto con dei piccoli fiorellini gialli, dall’aspetto spettinato). L’arnica cresce nelle zone alpine, al di sopra dei 1000 metri e il suo principio attivo viene impiegato per la produzione di creme e lozioni dall’alto potere lenitivo e sfiammante. Inoltre, l’arnica possiede anche un aroma davvero gradevole.

L’Escina viene ricavata da alcune sostanze contenute nei semi, nella corteccia e anche nelle foglie dell’ippocastano. Naturalmente, per essere utilizzata in campo farmacologico occorre che venga purificata e a quel punto può essere utilizzata sia per uso topico sia per uso orale.

La Centella, detta anche tigre del prato, originaria del continente asiatico è anche molto diffusa in Africa. Generalmente cresce in habitat molto umidi e paludosi. Si tratta di una pianta officinale molto comune e impiegata largamente per trattare disturbi differenti.

L’azione combinata di questi tre elementi, insieme all’olio di oliva, serve a ridurre il gonfiore e l’edema dipeso dalle vene varicose, oltre ad avere un forte effetto lenitivo. Trattandosi di prodotti naturali dove sono assenti combinati e composizioni artificiali e chimiche gli effetti benefici sono riscontrabili dopo un periodo di trattamento superiore a una settimana e, possibilmente, in concomitanza con altri.

Recensioni mediche e controindicazioni di Varicolift

A supporto dell’efficacia della crema Varicolift possiamo riportare le opinioni mediche che sono sempre utili per comprendere quanto sia efficace un prodotto e soprattutto per fare in modo di tenersi alla larga dalle eventuali truffe.

In merito a Variolift crema, possiamo stare assolutamente tranquilli: è una crema efficace, dal cui utilizzo si ottengono numerosi benefici e, cosa molto importante, non sono state riscontrate controindicazioni. Questo perché stiamo parlando di un prodotto 100% naturale che può quindi essere utilizzato indistintamente da chiunque. L’azione antinfiammatoria e sfiammante, è altamente provata dalla stessa composizione “chimica” del prodotto: l’arnica, la centella e l’escina, a vario titolo sono in grado di far rientrare l’eden venoso, agendo sulla permeabilità delle vene.

Dopo un periodo di trattamento con Varicolift, le gambe risultano essere subito molto più toniche e il tessuto cutaneo molto più elastico. La pesantezza e la spossatezza non sono più avvertite e, inoltre, il paziente ne beneficia anche sotto l’aspetto psicologico, migliorando notevolmente il suo umore e il suo benessere mentale. Secondo il parere medico, per ottenere il massimo beneficio dall’impiego della lozione anti vene varicose occorre seguire un periodo di trattamento che deve essere almeno superiore ai tre mesi e le applicazioni devono essere possibilmente quotidiane (1 volta al giorno, possibilmente alla sera).

Oltre ai pareri medici, possono sicuramente essere di grande aiuto anche le opinioni di chi ha testato il prodotto sulla propria pelle. Stando alle opinioni che si possono leggere in rete, Varicolift ha numerosi benefici positivi, come:



immediato sollievo fin dalle prime applicazioni;

dolore sensibilmente diminuito;

spossatezza e gonfiore rientrati nel giro di poche settimane;

tono muscolare ritrovato;

sensazione di freschezza immediata;

facilità di applicazione;

pelle più morbida ed elastica.

Varicolift è una truffa o funziona?

Dunque, come abbiamo potuto osservare dalle recensioni e opinioni mediche, la crema Varicolift si dimostra un’ottima alleata per il trattamento della fastidiosa sintomatologia legata alle vene varicose, poiché è un rimedio naturale e per nulla invasivo. A dispetto di quanto si possa pensare siamo di fronte a un prodotto valido e non davanti all’ennesimo prodotto pensato per scucire soldi a persone stanche e desiderose di trovare una soluzione al proprio disturbo. Come abbiamo visto, tuttavia, è opportuno farsi sempre seguire dal medico e, possibilmente, abbinare la crema a trattamenti medici consigliati dal proprio medico al fine di ottenere il massimo beneficio.

Dove comprare Varicolift: offerte speciali tra sito ufficiale e in farmacia

Se la presentazione vi ha convinti e siete afflitti dal problema delle vene varicose, allora è arrivato il momento di provare Variolift. Attualmente, il prodotto non è venduto né presso le farmacie né presso le parafarmacie ma è possibile acquistarlo solamente tramite il sito del suo rivenditore ufficiale. Questa scelta è stata dettata dal fatto di voler scongiurare il più possibile eventuali imitazioni e per far sì che i clienti potessero ricevere un prodotto sicuro e testato.

Il prodotto può essere acquistato compilando l’apposito form, presente sul sito ufficiale del rivenditore oppure, se preferite, è possibile contattare telefonicamente il venditore attraverso il numero verde dedicato. Un operatore telefonico prenderà in carico la vostra richiesta e provvederà a spedire a casa le confezioni di crema ordinate. Per tutti coloro che chiameranno in questo momento è attiva una promozione che consente di acquistare una confezione di crema a 49,99 euro anziché 98 euro.