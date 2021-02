Veggy Cutter: prezzo Amazon, recensioni e sito ufficiale

Veggy Cutter è l’affettatrice multifunzionale che vi permetterà di tagliare, affettare e grattugiare qualsiasi tipo di verdura o frutta in maniera semplice, veloce e anche igienica. Cucinare in modo salutare non è mai stato così semplice grazie a questo incredibile accessorio. Ma scopriamo come funziona, le caratteristiche principali, il prezzo su Amazon e sul sito ufficiale. Inoltre troverete a seguire alcune delle recensioni lasciate dai clienti che l’hanno già acquistato.

Istruzioni Veggy Cutter: come funziona e caratteristiche dell’affettatrice multifunzionale

La nuova Veggy Cutter è l’innovativa affettatrice multifunzionale realizzata dalla linea Italoshop che vi consente di tagliare, grattugiare e tritare tutta la frutta e la verdura che preferite e tutto in modo veloce, sicuro e igienico. Questo fantastico accessorio diventerà l’alleato ideale per tutte quelle persone che amano mangiare in maniera sana senza però rinunciare al gusto. Affettare le verdure vi permette infatti di poter realizzare molteplici tipologie di pietanze.

All’interno della confezione troverete ben 7 accessori in acciaio inossidabile per il taglio che sono intercambiabili e vi permetteranno di tenere frutta o verdura con un’impugnatura molto comoda, così eviterete di tagliarvi. Una volta tritate o affettate le vostre verdure, saranno raccolte in una ciotola con un comodo scola acqua che vi consente di lavarle.

Il suo utilizzo è molto semplice e non dovrete far altro che seguire il manuale di istruzioni che troverete nella confezione. Per prima cosa dovrete scegliere uno dei 7 accessori, in base a come preferite tagliare le verdure, e poi potrete iniziare ad affettare e il gioco è fatto. Veggy Cutter potrete anche lavarla comodamente in lavastoviglie una volta usata.

Recensioni e opinioni Veggy Cutter: cosa ne pensano i clienti che l’hanno provata

Ma cosa ne pensano le persone che hanno già avuto la possibilità di acquistare la nuova Veggy Cutter e l’hanno provata per diverse settimane? Di seguito abbiamo deciso di selezionare per voi alcune delle loro recensioni in cui la maggior parte di loro si è detta soddisfatta dell’accessorio e lo consiglia per la sua facilità d’utilizzo. Ecco un paio delle opinioni dei clienti:

“Da circa due mesi ho iniziato una dieta con una nutrizionista e nel piano nutrizionale mi ha inserito molte verdure ma non ho molto tempo per cucinare e non sapevo mai come organizzarmi. Ho deciso di comprare la nuova Veggy Cutter ed è stata la mia salvezza. Adesso riesco a preparare i piatti in modo veloce e sicuro e riesco a seguire la dieta senza problemi. Consigliatissima”. Arianna P. “L’affettatrice della linea Italoshop è davvero utilissima e mi aiuta a tagliare tutte le verdure che voglio. Ed è l’ideale per me che sono vegetariano e mangio solo pietanze con verdure varie. E’ inoltre dotata di un coprimano che mi permette di proteggermi da eventuali tagli. Ottimo acquisto”. Giorgio D.

Prezzo Amazon Veggy Cutter: quanto costa e come acquistare online sul sito ufficiale

Se dopo aver letto le recensioni vi siete convinti ad acquistare anche voi la nuova affettatrice della linea Italoshop, in quest’ultimo paragrafo vedremo quanto costa e dove è possibile ordinarla online. Questo accessorio non lo troverete in vendita nei normali negozi di elettrodomestici e non è disponibile nemmeno nel vasto store del colosso americano Amazon. Veggy Cutter potrete acquistarla soltanto tramite il sito ufficiale dell’azienda italiana che lo ha progettato.

Una volta collegati sul portale troverete, scorrendo nella pagina iniziale, un apposito form in cui dovrete inserire tutti i vostri dati anagrafici comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio e il vostro recapito telefonico (meglio se cellulare). Dopodiché verrete ricontattati da un operatore dell’azienda che vi confermerà il buon esito dell’operazione. La spedizione poi vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna per i clienti è gratuita in tutta Italia (isole comprese).

Le modalità di pagamento sono le seguenti: in contanti direttamente al corriere espresso con contrassegno oppure anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o Postepay in modo veloce e sicuro al 100%.

Ma quanto costa sul sito la nuova Veggy Cutter?

Attualmente per la clientela è disponibile un’incredibile offerta di lancio che consente di acquistare l’affettatrice a soli 59,90 euro, invece di 79,90. Ecco cosa comprende il pacco che riceverete a casa: