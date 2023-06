Viaggio in Albania in macchina: costi, documenti e itinerario sicuro senza pericoli

L’Albania è il paese principale della penisola balcanica, uno stato di piccole dimensioni, che si affaccia sul Mare Adriatico e sul Mar Ionio. Da qualche anno a questa parte è stato coinvolto da un vero e proprio boom turistico che ha reso il Paese la meta preferita di migliaia e migliaia di visitatori, attratti dalle acque cristalline delle sue coste, dalla natura incontaminata e selvaggia e dal folklore della sua popolazione.

Se state pensando di organizzare un viaggio in Albania allora potete leggere questa breve guida dove illustreremo i costi, i documenti importanti e l’itinerario più sicuro.

Quali sono i costi per un viaggio in macchina in Albania?

Con l’arrivo dei primi caldi e la stagione estive alle porte, molti hanno già iniziato a pensare alla propria vacanza. Tra le mete preferite si conferma, anche per il 2023, l’Albania. Per chi decide di concedersi un viaggio alla scoperta dell’Albania, il paese offre una vasta gamma di possibilità: dal mare, alla montagna, passando per gite e attività nelle campagne. Non mancano poi le passeggiate culturali alla scoperta dei monumenti storici e delle bellissime piazze della Capitale, Tirana.

Se dunque state pensando di visitare l’Albania, sicuramente, la prima informazione utile da conoscere è quella relativa ai costi.

Quanto costa viaggiare in Albania? È infatti la prima domanda che sorge spontanea. Tuttavia la risposta non è una sola e deve tenere conto di alcuni fattori che contribuiscono a variare molto la stima dei prezzi.

Sicuramente, rispetto a tante altre mete europee o extraeuropee, l’Albania è una delle mete meno costose. La qualità della vita, infatti, costa molto meno rispetto a quella a cui siamo abituati noi, anche in Italia, per esempio. Inoltre stiamo parlando di un paese molto vicino alla nostra costa adriatica, per cui per raggiungerlo si impiega davvero molto poco tempo e questo sicuramente costituisce un indubbio vantaggio in termini di spostamenti.

Queste considerazioni lasciano intendere che l’Albania è una meta molto più accessibile di tante altre e che è possibile organizzare un viaggio molto più economico che in altri Paesi.

Il modo più veloce e anche quello più economico per raggiungere l’Albania è sicuramente quello di viaggiare in aereo. I voli per Tirana, dove atterrano tutti gli aerei da e per l’Albania partono tutti i giorni dell’anno e a qualsiasi ora, scioperi o condizioni meteo avverse permettendo.

I costi dei voli per Tirana partono da un minimo di circa 70 euro e arrivano fino a un massimo di 190 euro circa. mediamente quindi, un volo per Tirana, per due persone adulte, costa intorno ai 110-120 euro. Naturalmente, il prezzo si basa sulle medie della bassa stagione, nel caso in cui il viaggio fosse organizzato in agosto, e cioè quando la presenza di turisti nel paese raggiunge il suo picco, il costo dei voli subisce un incremento del 20/30% circa.

Per quanto riguarda il pernottamento, invece, i costi possono variare in base al tipo di preferenza che uno ha: se desidera cioè dormire in un B&B oppure in una soluzione di lusso. I costi approssimati per un pernottamento di una settimana in Albania, per due persone, sono:



Viaggio di lusso (albergo a 5 stelle, comfort e servizi aggiuntivi): 500/600 euro;

Viaggio di media qualità (alberghi a 3 stelle): 250/350 euro;

Viaggi economici (soluzioni pari o inferiori a 2 stelle): 200/280 euro;

Viaggi “stile nomade” (ostelli, tende, campeggi ecc.): 100/150 euro.

Naturalmente, a variare i prezzi concorre anche la vicinanza o meno della soluzione al centro città: un conto infatti è alloggiare in un albergo a 3 stelle in città, un conto è alloggiare in una soluzione a 3 stelle poco collegata con il resto della movida.

Tirando le fila e immaginando un ipotetico viaggio in Albania per due persone adulte, il costo medio (volo + alloggio) si aggira mediamente tra le 500 e le 600 euro.

Naturalmente, i prezzi possono cambiare e subire delle variazioni in base al tipo di alloggio che sceglierete e la stagione in cui organizzerete il vostro alloggio. Infine, sempre per quanto riguarda i costi di un viaggio in Albania, vogliamo ricordare che la moneta ufficiale del paese è il Lek albanese e ogni Lek (ALL) corrisponde a 0,93 euro. Pertanto 1 euro equivale a 106,563 ALL. Questa informazione potrebbe tornare utile nel momento in cui vi trovate a dover effettuare una conversione dei prezzi in euro e comprendere se conviene o meno effettuare un acquisto.

Albania 2023: i documenti necessari per viaggiare

Una volta chiarita la questione costi, è utile conoscere un altro elemento fondamentale per organizzare al meglio le proprie vacanze in Albania. La questione è quella che riguarda i documenti necessari per intraprendere un viaggio attraverso il paese. Malgrado le informazioni siano alla portata di tutti, in verità c’è ancora molta confusione a riguardo, ed è essenzialmente legata al fatto che l’Albania, pur essendo un paese molto vicino all’Italia, con il quale ha sempre intessuto rapporti durante il corso della storia, tuttavia non è ancora un Paese entrato a far parte dell’Unione europea e questo fa sì che spesso si generi confusione.

L’Albania, infatti, non è ancora può ancora essere considerato un paese europeo, pur essendo pienamente inserito nel contesto europeo. Questa cosa porta spesso molte persone, soprattutto quelle che desiderano muoversi all’estero, a pensare che siano necessari dei documenti alternativi a quelli già in loro possesso. In verità, la questione è molto più facile di così.

Tutti i cittadini italiani che desiderano recarsi in viaggio verso l’Albania, possono farlo senza problemi e muniti del documento d’identità personale valido per l’espatrio. In altre parole è sufficiente la carta d’identità personale che già conosciamo per recarsi in Albania. Naturalmente, il documento deve essere in corso di validità, per tutta la durata del viaggio, pertanto, per una maggiore sicurezza, se il documento stesse per scadere, consigliamo di rinnovarlo prima della partenza in modo da stare totalmente sicuri durante tutta la durata del viaggio.

La carta d’identità valida per l’espatrio è sufficiente anche nel caso in cui a viaggiare fossero dei minori. Tuttavia, nel caso in cui i genitori fossero separati, conviene sempre munirsi di una delega firmata anche dall’altro genitore in modo da viaggiare sicuri in qualsiasi momento. La dichiarazione dell’altro genitore deve essere autenticata presso il proprio comune di residenza.

Queste regole piuttosto ferree sono valide fino al quattordicesimo anno di età, dopodiché, il minore può anche viaggiare da solo.

Ricordiamo infine che in tutti questi casi, la sola carta d’identità è sufficiente solamente nel caso in cui il viaggio fosse inferiore ai 3 mesi, se il viaggio fosse invece superiore occorre munirsi di un permesso ulteriore da reperire contattando direttamente la propria ambasciata.

Per ogni ulteriore informazione in merito alla documentazione specifica da portare in Albania conviene sempre contattare la Polizia di Stato e l’ambasciata italiana a Tirana.

Itinerario sicuro per viaggiare in Albania senza pericoli

Se dopo la lettura delle righe precedenti siete ancora convinti di voler partire per l’Albania, allora è arrivato il momento di valutare un probabile itinerario di viaggio che vi possa far apprezzare le bellezze di questo Paese tutto da scoprire.

Prima di analizzare l’itinerario di viaggio, occorre tenere presente, in tutta onestà, che l’Albania purtroppo, ancora oggi, vive quel retaggio culturale fatto di pregiudizi che lo vedono come un paese rischioso e pericoloso. L’Albania, purtroppo, ha vissuto un momento di estrema povertà che ha creato il terreno fertile per lo sviluppo di delinquenza e microcriminalità. Tuttavia, è pur vero che il tasso di criminalità e di delinquenza presente in Albania non è più elevato di quello presente in altri paesi della stessa area o comunque di altre grandi metropoli.

Questo significa che viaggiare in Albania non è più rischioso che viaggiare in altri paesi. D’altra parte è pur vero che non possiamo far finta che i rischi non ci siano e per passare una vacanza serena e tranquilla è necessario adottare alcuni accorgimenti. Se da una parte, infatti, il paese pullula di movida e locali, d’altro canto è pur vero che vi sono moltissimi villaggi dell’entroterra che rimangono un po’ ai confini della città e, spesso, potrebbe essere rischioso avventurarsi in quelle zone, soprattutto se non si è esperti dell’area. Detto ciò, l’itinerario che consigliamo prevede: