Vibro Snell: recensioni mediche, istruzioni, controindicazioni, funziona o è una truffa, prezzo sito ufficiale e Amazon

Vibro Snell funziona o è una truffa? È questo quello che si chiedono molte persone quando sentono nominare il nuovo dispositivo anticellulite. Sul mercato ci sono già tantissimi prodotti per combattere questo antipatico inestetismo, a i risultati non sempre soddisfacenti: per questo motivo tutte le novità vengono accolte con un po’ di scetticismo e prima di acquistarle la gente si informa, cercando in rete le recensioni mediche, le istruzioni, le opinioni di chi l’ha già provato e le eventuali controindicazioni. In questa pagina daremo una risposta a tutti questi dubbi: cercheremo di capire se Vibro Snell funziona davvero e vedremo dove si può acquistare e a quale prezzo è disponibile su Amazon e sul suo sito ufficiale.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI IL NUOVO VIBRO SNELL SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS <<<

Cos’è e come funziona Vibro Snell

Prima di tutto bisogna cercare di capire cos’è Virbo Snell: si tratta di un dispositivo anticellulite, un massaggiatore in grado di tonificare e scolpire quelle zone del corpo in cui di solito vanno a formarsi le adiposità localizzate; il suo massaggio, oltre a contrastare l’inestetismo della cellulite, porta altri benefici, come la riduzione dello stress e delle tensioni accumulate. Uno strumento in grado di combattere la cellulite e rilassare: può essere utilizzato sulle cosce, sui glutei, sulla schiena, sul ventre, sulle braccia e sulle gambe, ovvero le parti del corpo in cui è più facile che si manifestino gli inestetismi della pelle a buccia d’arancia e le adiposità localizzate e in cui si accumulano le tensioni. Il dispositivo permette di scegliere tra tre diverse tipologie di massaggio con intensità regolabile: massaggio snellente, massaggio tonificante e massaggio rilassante; le diverse combinazioni di rotazioni e vibrazioni e la possibilità di scegliere tra le sei testine specifiche permettono di ottenere il massaggio perfetto per ogni esigenza.

Anche se le persone che soffrono più spesso dei problemi legati alla cellulite sono di sesso femminile, Vibro Snell può essere utilizzato anche dagli uomini che vogliono beneficiare di un trattamento tonificante e rilassante. Ma vediamo le caratteristiche principali di questo dispositivo:

ha un design ergonomico per essere utilizzato facilmente e senza fatica;

è lo strumento ideale per trattare la cellulite;

ci sono tre tipologie di massaggio : snellente, rilassante e tonificante;

l’intensità del massaggio è regolabile;

ci sono 6 testine specifiche in dotazione;

le testine si muovono ad una velocità di oltre tremila giri al minuto ;

ci sono diverse combinazioni di rotazioni e vibrazioni;

i risultati sono visibili fin dai primi utilizzi;

sono sufficienti 10 minuti di massaggio al giorno ;

può essere utilizzato sia dalle donne che dagli uomini.

Le istruzioni: come usare Vibro Snell

Ma come funziona? Perché questo prodotto è così efficace? Il segreto di Vibro Snell è nella perfetta combinazione tra il particolare design e la tecnologia brevettata V-Luxe Contouring che permette al dispositivo di vibrare e ruotare allo stesso momento. L’utilizzatore non deve fare altro che selezionare il livello di intensità o di velocità desiderato a seconda dell’area del corpo che deve trattare e poi accendere l’apparecchio. Durante l’uso, la persona che utilizza Vibro Snell può sentire le potenti vibrazioni e rotazioni (le testine possono superare i tremila giri al minuto) che generano un massaggio in grado di arrivare in profondità; tra gli effetti del massaggio profondo possiamo segnalare la riduzione degli accumuli adiposi, la tonificazione della pelle (che appare così rassodata) e il miglioramento dell’aspetto della cute grazie all’attenuazione degli inestetismi tipici della cellulite (come ad esempio l’effetto buccia di arancia). Ma non è tutto: il massaggio di Vibro Snell è efficace anche per distendere e rilassare le zone del corpo doloranti in cui si è accumulata la tensione: il collo, le spalle e la schiena potranno finalmente tirare un bel sospiro di sollievo.

Nella confezione di Vibro Snell sono presenti sei diverse testine, ognuna delle quali ha delle particolari caratteristiche; vediamo quali sono e cosa permettono di fare:

la testina ad onde piccole è quella che va utilizzata per le zone meno estese (perfetta quindi per aree come l’interno delle braccia);

la testina liscia è quella più indicata se si vuole beneficiare di un massaggio rilassante e distensivo;

la testina in pietra è perfetta per levigare la pelle ruvida che compare di solito sui piedi ed in particolar modo sul tallone;

la testina ad onde grandi è quella più indicata per contrastare la cellulite, visto che è stata disegnata per migliorare la pelle a buccia d’arancia sulle aree più ampie;

la testina a sfere è stata progettata per eseguire i massaggi con effetto snellente e rassodante;

la rete di protezione non è una vera e propria testina, ma può essere sovrapposta alle altre in modo da rendere il massaggio più delicato.

Vibro Snell funziona o è una truffa? Le recensioni

L’azienda produttrice ha presentato Vibro Snell come il massaggiatore professionale creato per dare un effetto tonificante e snellente nelle zone de corpo in cui se ne ha più bisogno, aiutando inoltre a ridurre gli inestetismi legati alla cellulite; in altre parole si parla di un apparecchio compatto e portatile che però racchiude l’efficacia di un trattamento professionale in grado di rassodare e tonificare svariate parti del corpo, dai polpacci alle cosce, dai glutei all’addome, dai fianchi all’interno delle braccia. Ma per sapere se Vibro Snell è davvero così efficace bisogna vedere cosa ne pensano i consumatori: il dispositivo funziona o è una truffa? La parola passa agli utenti che hanno già avuto modo di testare il prodotto.

Donata dice che si tratta di un gran prodotto: finalmente ha trovato il dispositivo giusto per ottenere quei risultati che solo i centri specializzati riuscivano a darle nella lotta contro la pelle a buccia d’arancia, però senza dover pagare ogni volta una fortuna. Carla è una sportiva, infatti ogni giorno va a correre; nonostante questo le cosce e i glutei sono sempre stati i suoi punti critici: con Vibro Snell dice di essere riuscita a fare qualcosa di più mirato su quelle aree del corpo, ottenendo risultati più che positivi. Ma tra tante recensioni femminili c’è anche qualche opinione rilasciata da consumatori di sesso maschile: ad esempio Massimo dice che da quando sua moglie gli ha fatto provare Vibro Snell non riesce più a fare a meno del suo massaggio rilassante sul collo e spalle, un vero sollievo quando rientra stanco da lavoro.

Il prezzo su Amazon e sul sito ufficiale

Vibro Snell può essere acquistato solo online tramite il sito ufficiale: in vari negozi e su siti di e-commerce come Amazon è possibile trovare prodotti che per nome o per forma possono assomigliare al dispositivo originale, ma si tratta di semplici imitazioni sulla cui qualità ed efficacia non ci può essere alcuna certezza. Quindi chi è interessato ad acquistare il massaggiatore deve collegarsi al sito ufficiale e compilare il modulo d’ordine; è molto semplice, bisogna inserire il proprio nome e cognome, un numero di telefono (meglio un cellulare, in modo da poter essere sempre raggiungibili), l’indirizzo competo di numero civico e codice di avviamento postale; è presente anche lo spazio per inserire un indirizzo email (ma è facoltativo) e quello per le note al corriere (ad esempio si può specificare a che campanello suonare se il cognome della persona che ha ordnato il prodotto è diverso da quello indicato sul citofono).

Il prezzo di listino del dispositivo Vibro Snell è di 119 euro, ma chi è interessato all’acquisto in questo periodo può beneficiare di un’offerta che gli permette di portarsi a casa il massaggiatore al prezzo speciale di 89,90 euro, con le spese di spedizione gratuite. Nella confezione sono inclusi il dispositivo massaggiante, la custodia da viaggio, un programma dietetico, una guida all’uso e le sei testine (testina a onde piccole per le aree meno estese, testina a onde grandi per le aree più ampie, testina a sfera per il massaggio snellente e rassodante, testina liscia per il massaggio rilassante e distensivo, testina in pietra pomice per levigare la pelle ruvida e retina di protezione per rendere il massaggio più delicato). Solo il prodotto originale viene venduto con tutti gli accessori e sono già tante le persone che lo hanno scelto per poter godere degli effetti di un trattamento anticellulite in grado di aiutare a dimagrire, tonificare e scolpire il proprio corpo, ma anche distendere e rilassare le zone in cui si sono accumulati stress e tensione.

Le conclusioni: Vibro Snell è un trattamento anticellulite efficace?

La cellulite è un problema che riguarda tantissime persone, la maggior parte donne, ma non solo. Sul mercato sono presenti tantissimi prodotti tra creme, oli e dispositivi vari: è più che normale che chi ne ha provati tanti quando vede arrivare un nuovo rimedio anticellulite si chieda se funzioni davvero o si tratti dell’ennesima bufala. Dando un’occhiata alle recensioni delle persone che lo hanno provato Vibro Snell è un prodotto davvero efficace; si tratta di un massaggiatore in grado di agire in profondità, contrastando gli inestetismi della pelle a buccia di arancia. Il massaggio inoltre ha un effetto rassodante e snellente, ma anche rilassante, visto che può essere utilizzate anche nelle zone del corpo in cui si accumulano stress e tensione. Bastano dieci minuti al giorno per avere risultati visibili fin dai primi trattamenti.

La modalità di impiego è molto semplice: dopo aver impostato la tipologia di massaggio (è possibile scegliere tra massaggio snellente, massaggio tonificante e assaggio rilassante) si seleziona l’intensità e si accende il dispositivo, che può essere usato su diverse zone del corpo: polpacci, cosce, glutei, ventre, braccia e così via. È sufficiente un utilizzo regolare con dieci minuti di trattamento al giorno: i primi risultati sono visibili praticamente fin da subito, ma con lo scorrere del tempo sarà possibile notare i miglioramenti La combinazione delle vibrazioni e delle rotazioni delle testine (che possono arrivare anche oltre i tremila giri al minuto) permette al dispositivo di agire in profondità e di “aggredire” gli accumuli adiposi. Il massaggiatore è dotato di diverse testine specifiche per il tipo di massaggio e per la zona che si intende trattare.

>>> ORDINA SUBITO VIBRO SNELL IN OFFERTA SUL SITO UFFICIALE: CLICCA QUI E APPROFITTA DELLO SCONTO, CON SPEDIZIONE GRATIS E PAGAMENTO IN CONTANTI DOPO LA CONSEGNA <<<

Per acquistare Vibro Snell c’è solo una cosa da fare: andare sul sito ufficiale e compilare il modulo d’ordine: i prodotti che si trovano in alcuni negozi o su siti di e-commerce (anche su quelli importanti come Amazon) sono solo imitazioni e non offrono gli stessi benefici del massaggiatore originale.

Il prezzo ufficiale sarebbe di 119 euro, ma grazie alla promozione in corso è possibile acquistarlo al prezzo di 89,90 euro; nell’offerta, oltre al dispositivo, sono inclusi la custodia da viaggio le sei testine, la guida all’uso e un programma dietetico. La spedizione tramite corriere è gratuita.