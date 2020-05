Come vestirsi per una videochiamata di lavoro o con amici: consigli per uomo e donna

Con la quarantena si è riscoperto il piacere di fare una videochiamata. Servizi come Skype, Messenger o Zoom sono diventati indispensabili per tenersi in contatto con famiglia ed amici, poiché impossibilitati a vederli oppure a mantenere i rapporti di lavoro con videochiamate con colleghi o il proprio capo.

In queste lunghissime settimane di quarantena, in molti hanno deciso di dire addio all’armadio e all’abbigliamento di tutti i giorni, per prediligere pigiami o tute, preferendo la comodità. Ma quando si fanno videochiamate, è importante presentarsi in maniera consona all’occasione, soprattutto se parliamo di lavoro.

Bastano pochi accorgimenti per essere perfetti e dare un’immagine di ordine e attenzione. Vediamo allora qualche consiglio su come vestirsi per le videochiamate di lavoro o con gli amici, sia per donne che per uomini.

Come vestirsi per una videochiamata con amici o in smart working: consigli per donne

Lo smart working ha ormai preso piede in questo periodo di quarantena, come unica ancora di salvezza per mantenere una certa routine. Questo, però, vuol dire stare parecchie ore al pc in posizioni scomode, per questo solitamente prediligiamo un abbigliamento comodo, come magliette e felpe larghe e pantaloni del pigiama o della tuta.

Ma se veniamo videochiamate, quali sono gli outfit adatti per poterci presentare in ordine e non sembrare trasandate?

Di certo nessuno richiede un outfit troppo glamour, ma basta qualche piccolo accorgimento per poter dare un’apparenza curata ed elegante, senza troppi sforzi. Innanzitutto, possiamo non curarci delle scarpe, quindi niente tacchi o scarpe eleganti, ma attenzione ai pantaloni. Non bastano camicie o bluse per fare un outfit e, a prescindere dalla vostra posizione nella videochiamata, mai “vestirsi a metà” con pigiama o tuta sotto.

Per una videochiamata di lavoro, con colleghi o con il capo, sono adatti un pantalone elegante e semplice, magari di colore nero e sopra una bella camicia o una blusa. Si può optare per un colore classico come il bianco, il beige o il nero oppure sbizzarrirsi un po’ con la fantasia ed optare per un bel colore acceso, giallo, viola o rosso o una fantasia elegante.

Ovviamente tutto dipende dal tipo lavoro che fai e dal dresscode richiesto, ma essendo una condizione particolare, bastano pochi pezzi per essere in ordine e a proprio agio. Visto che la parte di sotto non è importante (basta veramente un capo classico e neutro, come un paio di pantaloni nero) l’importante è concentrarsi sul sopra. Quindi via libera a camice, camicette, bluse, giacche e blazer.

Ad esempio, in questa primavera 2020, va molto di moda l’accostamento tra camicia di jeans (sicuramente più sportiva) e un blazer dai colori neutri, come il beige o il bianco panna.

Un’altra idea potrebbe essere seguire uno dei maggiori trend primaverili di quest’anno, ovvero il “black & white”, magari abbinato ad un altro dei trend di quest’anno, ovvero le spalle imbottite. Questo piccolo trucco permetterà di riempire per bene l’inquadratura e dare un migliore effetto visivo. Quindi via libera a bluse con le spalle imbottite, sia a righe che a quadretti, tutte in bianco e nero. Oppure un top a righe bon-ton, abbinato con un bel fiocco sulla spalla per dare un effetto asimmetrico e movimentato.

Se si hanno pochi capi tra cui scegliere, allora si può optare anche per una classica camicia, anche modello XL per un tocco più androgino, sia in tinta unita con colori classici, come il bianco o il blu o anche a righe e pois.

Se, invece, il tuo ambiente di lavoro è più “easy” e non richiede un abbigliamento troppo formale, perché si tratta di un ufficio creativo, allora si può sperimentare ancora di più. Riprendiamo la camicia oversize, in questo caso in versione colorata, magari anche un po’ vintage, ad esempio a righe verticali. La possiamo indossare comodamente annodata su una t-shirt semplice e bianca. Un’idea per un outfit comodo e fashion, adatto per i posti di lavoro più creativi.

In linea generale, qualsiasi sia l’ambiente di lavoro, in una videochiamata con l’ufficio, la regola è sempre essere eleganti, ma non troppo: quindi niente outfit troppo ingessati, stretti o scollati, durante una videochiamata si sta seduti, perciò è meglio evitare qualsiasi capo scomodo o che segna il fisico. Meglio optare per camicie, dritte, larghe o addirittura oversize, bluse eleganti e comode o top formali. Mai mettere il pantalone del pigiama o della tuta: l’interlocutore vedrà il tuo busto durante la videochiamata, ma mai dire mai. I capelli devono essere sempre in ordine, non bisogna mai presentarsi con capelli arruffati o non sistemati: è sempre meglio prediligere una treccia o una coda che tengano in ordine i capelli. Se si vuole, si può optare per qualche accessorio, ma mai niente di troppo appariscente: ad esempio, una collana colorata o dei piccoli orecchini che daranno luce al vostro aspetto, anche dietro ad uno schermo.

Passiamo ad un altro tipo di occasione, decisamente più rilassata e informale: la videochiamata con gli amici. In tempo di quarantena gli affetti sono la cosa che più ci manca della vita normale ed è importante tenersi in contatto con gli amici, anche se si è lontani.

Sicuramente la videochiamata con gli amici è un’occasione più leggera e meno convenzionale della videochiamata per lavoro, ma questo non vuol dire che dobbiamo presentarci in pigiama o in tuta, soprattutto nel caso si facciano foto da postare sui social.

La regola è sempre la stessa: mai niente di troppo elegante e, nel caso di una videochiamata con gli amici, si può optare per qualcosa di più leggero e divertente, che possa spiccare anche attraverso lo schermo. Sono sempre più frequenti gli aperitivi “a distanza”, perciò è buona abitudine vestirsi in maniera consona, anche per dare un boost all’autostima.

Un outift perfetto è composto da un jeans comodo, magari un mom jeans e una blusa colorata, anche a fantasia, magari floreale. Sono adatte anche camicette dai colori vivaci o top con le spalline, molto di moda quest’anno. Può andare bene anche un vestitino floreale, molto primaverile, che quest’anno non possiamo sfoggiare all’esterno. Basta che si tratti di un outfit comodo, non troppo attillato e che non dia fastidio al fisico anche nella posizione da sedute.

Un’altra tendenza da sfoggiare è il ritorno degli anni Novanta anche nella moda, quindi via libera a canottiere con lo scollo all’americana, per sfoggiare e mettere in risalto le spalle, sia in tinta unita, con colori accesi e sia con colori più neutri come il bianco o il nero.

Se invece di vestirvi non avete voglia, ma non volete presentarvi all’aperitivo con le amiche con una pallida tuta da ginnastica, allora si può optare per comodo kimono. Il kimono, preso direttamente dalla cultura orientale, rappresenta un punto d’incontro perfetto tra la comodità casalinga e il glamour: sceglietelo in una fantasia floreale ed orientale e sarà un capo perfetto per le vostre videochiamate con le amiche.

Se siete delle tipe freddolose, allora via libera a cardigan, ma senza nulla sotto: il 2020 è l’anno dei cardigan, anche vintage, dai colori pastello. Quindi si può optare per un semplice cardigan, un po’ oversize, dai colori primaverili, come il lilla, l’albicocca o il verde menta.

Per le più pigre, invece, bastano pochi accorgimenti per poter essere perfette: quindi via libera ad un leggings strutturato, una classica maglietta bianca e un cardigan morbido, magari dai colori neutri, come il beige. Si tratta di un outfit comodo e che somiglia ad una tuta per casa, ma che non dà l’effetto “trasandato” e permette di godersi in allegria una videochiamata con gli amici.

Come vestirsi per una videochiamata di lavoro o con amici: consigli per uomini

Il mondo del lavoro e il tempo libero sono cambiati radicalmente in questo periodo con la quarantena: il tempo si è dilatato a non finire e le giornate sembrano infinite. Fortunatamente, grazie alla tecnologia, le videochiamate hanno alleggerito questo tempo e oltre a mantenere un orario di lavoro “tradizionale” grazie allo smart working, possiamo facilmente tenerci in contatto con gli amici.

Ma anche qui, il grande dubbio, come bisogna vestirci per una videochiamata?

Sicuramente l’armadio maschile è meno variegato rispetto a quello femminile e ci sono meno opzioni tra cui scegliere, ma ci sono comunque delle regole da rispettare.

Per lo smart working, bisogna sempre mantenere un aspetto curato e ordinato, anche se non troppo formale: ovviamente tutto dipende dall’ufficio in cui si lavora, ma in linea di massima, lasciate nell’armadio la cravatta: gli outfit per lo smart working non devono essere mai troppo formali e, nella maggior parte dei casi, basta una camicia dal taglio classico per poter essere perfetti.

Come abbiamo detto, nessun datore di lavoro o collega si aspetterebbe un “tre pezzi” classico, quindi al bando la combinazione tra giacca, camicia e cravatta. Ci troviamo comunque a casa, ma attenzione a non sembrare troppo sciatti. Per una videochiamata di lavoro con il capo o coi propri colleghi, allora, via libera ad una camicia dal taglio classico e dai colori neutri, come il bianco o l’azzurro. È importantissimo indossare una camicia ben stirata e pulita, niente tessuto spiegazzato o non stirato, siamo pur sempre a lavoro. Per la parte inferiore, basta un pantalone nero, sia jeans che in tessuto più formale, assolutamente banditi i pantaloni della tuta o del pigiama.

Un’altra opzione potrebbe essere quella del blazer, sempre in colori piuttosto neutri, come il blu o l’azzurro, da mettere sopra ad una t-shirt o ad una camicia bianca, magari inserendo anche una pochette nel taschino, per essere comunque in ordine e con stile.

Un altro outfit funzionale allo smartworking è composto da un pantalone nero dal taglio classico da abbinare ad un dolcevita scuro, nero o blu notte: uno stile classico ma elegante, a prova di bomba.

Un’altra opzione ottimale è un outfit molto classico, ma che funziona sempre: un pantalone dal taglio classico e dai colori scuri o anche un jeans e sopra l’abbinamento intramontabile tra camicia (anche di jeans va bene o anche una classica camicia bianca) con sopra un maglioncino strutturato.

Altra opzione valida è quella di tirare fuori dall’armadio le polo: un’alternativa confortevole, ma sicuramente più elegante rispetto alla semplice t-shirt. Si può indossare una polo a maniche lunghe nelle giornate più fredde o una a maniche corte per le giornate più calde, sempre in colori piuttosto neutri, quindi via libera al bianco, al nero, al grigio (soprattutto canna di fucile) o il blu. La polo può essere indossata sia da sola che sotto un blazer.

Se si lavora in un ufficio creativo, allora per le videochiamate di lavoro si può optare per una tuta, ma in versione deluxe. Al bando le tute troppo sportive, con cui andate a correre o in palestra e sì allo “stile athleisure”, ovvero uno stile sportivo, ma di lusso, con felpe dai dettagli particolari e fatte con materiali di qualità. Oppure si può optare per un pantalone della tuta stile athleisure e una polo sportiva con tessuto di qualità e dai colori accesi ma di classe, come il blu, il verde petrolio o il bordeaux.

Oltre all’abbigliamento, bisogna curare il proprio aspetto: mai presentarsi ad una videochiamata di lavoro con la barba incolta o con i capelli scompigliati. Non ci presenteremmo mai così sul posto di lavoro, quindi è importante mantenere anche una buona beauty-routine.

L’importante è scegliere sempre dei tessuti comodi e confortevoli che non costringono il fisico e dalle tinte neutre, che possano essere abbinati facilmente tra loro. Si tratta dello stile che gli inglesi definiscono “effortless”, ovvero “senza sforzo”. I capi perfetti, quindi, sono le camicie dai colori neutri, i cardigan e le maglie strutturate.

Per quanto riguarda, invece, le videochiamate con gli amici, lo stile cambia decisamente, anche se le regole rimangono. Niente di troppo formale o elegante, anche se stiamo facendo un aperitivo con gli amici.

Nonostante ciò, è importante anche scegliere un outfit sfizioso e anche più ricercato, per mantenere una certa routine nella giornata. Quindi via libera a pantaloni comodi con colori neutri come il beige, il cachi, il blu o il nero. Per la parte superiore si può scegliere tra una vasta gamma di pezzi: una camicia bianca portata con le maniche arrotolate, una camicia di jeans da portare da sola o sotto un blazer sportivo, una felpa strutturata, magari griffata o anche una semplice t-shirt, ma che possa risaltare anche attraverso lo schermo.