VirtualBox 3D: opinioni, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Oggi vi parliamo di VirtualBox 3D, noto sul web anche come Virtua Box, il nuovo e innovativo dispositivo che vi permette di guardare film o video, di giocare e di sperimentare la realtà virtuale semplicemente collegandolo al vostro smartphone.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI VIRTUALBOX 3D SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS E IMMEDIATA <<<

Questo accessorio è stato pensato per offrirvi un’esperienza visiva a 360° e in 3D, così riuscirete ad immergervi completamente in ciò che state guardando o nel VR games con cui vi state divertendo a giocare. A seguire scopriremo le sue caratteristiche tecniche principali, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e quanto costa il dispositivo sul sito ufficiale della linea Italoshop. Inoltre vedremo cosa ne pensano gli utenti che l’hanno già acquistato online ed hanno deciso di lasciare una recensione nei vari forum presenti sul web.

Istruzioni Virtual Box 3D: come funziona e caratteristiche principali del nuovo dispositivo

Tra le novità arrivate nei giorni scorsi sul mercato troviamo anche il nuovo VirtuaBox, il rivoluzionario dispositivo che si collega a qualsiasi smartphone e vi consente di vivere un’esperienza incredibile che vi porta ad immergervi a 360° nella realtà virtuale. Questo accessorio permette di vedere film e video in 3D e di giocare ad uno dei tantissimi “VR Games” che trovate disponibili negli store dei vostri dispositivi mobili, sia Android che iOS.

Realizzato in plastica ABS e policarbonato, presenta poi 3 cinturini elastici regolabili che vi permettono di riuscire a fissarlo saldamente alla vostra testa. Inoltre è stato pensato e progettato per regalarvi confort durante il suo utilizzo e per questo è stato fatto con materiali di altissima qualità e con una pratica imbottitura in spugna che riveste il suo interno rendendolo più comodo da indossare. E’ estremamente leggero e pesa infatti appena 230 grammi, così che potrete portarlo sempre con voi.

Ma come funziona? All’interno della confezione del prodotto troverete anche il libretto delle istruzioni ma il suo utilizzo è davvero molto semplice. Vi basterà scaricare un qualsiasi video o gioco in 3D, dopodiché dovrete inserire il vostro smartphone all’interno di VirtuaBox e poi chiudere lo sportelletto. E inizierà ad immergervi nella realtà virtuale, vivendo la vostra avventura in 3D.

Opinioni Virtual Box 3D: funziona o è una truffa? Le recensioni degli utenti online

Prima di scoprire quanto costa e come si può acquistare online, è opportuno capire se VirtuaBox 3D funziona davvero o se si tratta dell’ennesima truffa del web. Per verificarlo vi consigliamo sempre di scoprire cosa ne pensano le persone che l’hanno già comprato e provato, collegandolo con il proprio smartphone, e dove averne testato il funzionamento, hanno deciso di lasciare un proprio commento (positivo o negativo) sull’accessorio. A seguire vi riportiamo un paio di recensioni presenti nei vari forum online:

“Il Natale è ormai alle porte ed ero alla ricerca di un regalo perfetto da fare al mio migliore amico che è un grande appassionato di VR Games. Cercando in rete mi sono imbattuto nel nuovo Virtua Box 3D e dopo aver letto le recensioni positivi degli utenti, ho deciso di acquistarne 1 per me, così da provarlo. Il pacco è arrivato nei tempi previsti e devo dire che il dispositivo mi ha sorpreso perché funziona benissimo. L’ho collegato al mio iPhone ed ho vissuto una vera esperienza virtuale. Ho quindi deciso di ordinarne un altro da regalare al mio amico, che sono certo sarà felicissimo. Ottimo acquisto”. Roberto C. “La mia ragazza mi ha regalato il nuovo VirtualBox 3D, in quanto sa che mi piace molto giocare con lo smartphone e vedere video in 3D. E devo dire che è un accessorio davvero incredibile che mi permette di immergermi a 360° nella realtà virtuale e inoltre posso godermi i film in 3D come Avatar, il mio preferito. Consigliatissimo agli appassionati del genere e non”. Federico L.

Prezzo Amazon VirtualBox 3D: quanto costa e come acquistare tramite il sito ufficiale

Il nuovo VirtualBox 3D è attualmente in vendita in offerta speciale che vi permetterà di acquistare questo innovativo dispositivo ad un prezzo davvero molto conveniente. Ma prima di scoprire la promozione riservata ai clienti, cerchiamo di capire dove è possibile ordinare online questo interessante accessorio per smartphone. VirtuaBox 3D, a differenza di articoli e prodotti simili, non è disponibile nei normali negozi fisici di tecnologia ed elettronica e non è presente nemmeno nel vasto store di Amazon. L’unico e originale dispositivo della linea Italoshop potrete averlo solo acquistandolo tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Quello che dovete fare è compilare correttamente il form che trovate all’interno del portale, inserendo tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) e il vostro numero di telefono cellulare dove verrete ricontattati da un operatore che vi confermerà la buona riuscita dell’operazione. Una volta completato l’acquisto, la spedizione contenente il vostro VirtualBox 3D vi verrà recapitata all’indirizzo che avete lasciato nel modulo e la consegna, che è completamente gratuita, avverrà nel giro di 2-3 giorni lavorativi.

>>> SITO UFFICIALE VIRTUALBOX 3D: CLICCA QUI E APPROFITTA DELL’OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS E IMMEDIATA, PAGAMENTO SICURO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Per quanto riguarda il pagamento potrete effettuarlo comodamente in contanti al corriere espresso oppure se preferite anche anticipatamente in modo veloce e sicuro utilizzando la vostra carta di credito, Pay Pal o Postepay.

Ma adesso scopriamo quanto costa il nuovissimo VirtualBox 3D. Sul sito ufficiale la casa produttrice mette a disposizione della propria clientela un’incredibile offerta di lancio che vi permette di acquistare questo dispositivo a soli 59,90 euro, anzichè 99,90 euro, ma affrettatevi perché la promozione è valida fino ad esaurimento delle scorte e sono rimasti disponibili solo gli ultimi pezzi.