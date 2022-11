Vittorio Sgarbi porta Pasolini e Caravaggio al Teatro Olimpico: recensione e biglietti

L’eclettico Vittorio Sgarbi si cimenta in un monologo al Teatro Olimpico di Roma. Famoso per la sua irascibilità, ma soprattutto per la sua sensibilità e capacità descrittiva di critico e storico d’arte. Sgarbi ha affiancato due talenti della cultura italiana, tanto lontani nel tempo e nell’arte praticata, ma tanto vicini nell’anima. Vittorio sgarbi ci delizia in una lectio-magistralis su Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio e su Pier Paolo Pasolini.

Vittorio Sgarbi a teatro con Pasolini Caravaggio

Vittorio Sgarbi mette a confronto due personaggi italiani che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra cultura. La loro vita travagliata, il loro genio, si assomigliano. Da un parte il pittore lombardo, vissuto nella seconda metà del Cinquecento, dall’altra uno dei maggiori intellettuali italiani del novecento. Caravaggio è la rivoluzione nella storia dell’arte. Pasolini, è la descrizione, attraverso varie forme letterarie e artistiche, della trasformazione dell’Italia del dopoguerra. Tutt’e due rappresentavano il realismo del periodo storico in cui vivevano. Merisi, con le sue pennellate, coglieva i particolari più impercettibili della scena e dei suoi protagonisti. La tecnica, chiaro scuro, era come puntare un riflettore su una scena. Poi la sua vita di rocambolesca, fatta di notorietà, amori e di eterna fuga dall’arresto per un delitto passionale. Pasolini, invece, voleva osservare il cambiamento la società italiana del dopoguerra. Una società che si stava trasformando in società dei consumi, ma ancora legata a dei preconcetti, che faceva dell’Italia una società retrograda. Ciò si scontrava con il Pasolini personaggio pubblico, in quanto omosessuale. Sgarbi descrive e mostra lo stato d’animo di Caravaggio attraverso la proiezione di una serie di quadri dell’artista, e legge i versi di alcune poesie di Pasolini, per poter capire il suo pensiero. Solo l’amore per l’arte italiana e la competenza di Vittorio Sgarbi poteva realizzare questo spettacolo. Il livello è eccelso. Inoltre, Sgarbi è accompagnato, nella sua esposizione, dalle musiche originali suonate dal vivo, dal compositore e musicista Valentino Corvino.

Spettacolo Pasolini Caravaggio di Vittorio Sgarbi a Roma: date, orari, prezzo

Vittorio Sgarbi si esibirà al Teatro Olimpico, situato nel quartiere Flaminio di Roma, piazza Gentile da Fabriano n.17, dal 2 al 4 dicembre 2022. Le date e orari sono:

Venerdì 2 dicembre 2022 – ore 20,30

2 dicembre 2022 – Sabato 3 dicembre – ore 20,30

3 dicembre – Domenica 4 dicembre – ore 18,00

I prezzi ufficiali del Teatro Olimpico variano in base alla posizione rispetto al palcoscenico. I posti, suddivisi in settori, sono numerati:

Settore Poltronissima centrale: 40,00 € Poltronissima laterale: 36,00 € Poltrona: 33,00 € Balconata centrale: 31,50 € Balconata laterale: 28,50 €



La direzione del teatro invita gli spettatori di munirsi di mascherina, possibilmente FFP2.