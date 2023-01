Come fare una voltura con il Servizio Elettrico Nazionale

Il vantaggio della voltura sta nel fatto che non bisogna attendere del tempo per l’allaccio o per l’attivazione della nuova utenza. Infatti, in questo caso, il servizio viene erogato senza soluzione di continuità in quanto il contatore è rimasto sempre in funzione. La voltura, però, ha un costo, ma è gratis nel caso di decesso dell’intestatario del contratto e nel caso di una separazione o divorzio. Il Servizio Elettrico Nazionale, come fornitore di energia elettrica, deve provvedere a inserire il nuovo intestatario e produrre un contratto ex-novo. Per procedere, SEN chiede l’invio di una serie di dati e documenti.

I dati richiesti sono:

nome e cognome o ragione sociale

recapito telefonico

codice fiscale o partita iva;

numero cliente – codice indicato nella fattura dell’intestatario precedente;

indirizzo email;

POD – Point of Delivery – il codice assegnato al contatore elettrico;

il titolo abitativo – richiesto in caso di contratti uso domestico – con il quale si attesta la proprietà o possesso (affitto) dell’immobile;

indirizzo dove inviare le bollette;

uso della fornitura se diverso da quello abitativo;

iban, se si vuole pagare le bollette con addebito diretto sul conto corrente bancario/postale, o il numero di carta di credito.

La documentazione richiesta riguarda l’immobile acquistato o preso in affitto. Il Servizio Elettrico Nazionale chiede una dichiarazione, compilata e firmata, dei dati catastali dell’immobile. Questa richiesta è stata inserita per tutelare il proprietario dell’immobile contro le occupazioni abusive.