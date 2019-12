Vortix: recensioni sull’estrattore, istruzioni, come funziona, prezzo Amazon e sito ufficiale

Vortix è il nuovo ed innovativo estrattore professionale di nutrienti che ti permette di estrarre il succo dalla frutta e dalla verdura senza compromettere le proprietà nutritive degli alimenti e rendendole facilmente assimilabili. Questo rivoluzionario elettrodomestico grazie alla super potenza del suo motore, riesce a scomporre gli ingredienti (anche semi e buccia che contengono la maggior parte degli elementi nutritivi) fino a ridurli allo stato più nutriente e facile da assorbire.

Nell’articolo di oggi scopriamo tutte le informazioni utili su come funziona, le istruzioni d’uso, il prezzo e dove acquistare il nuovo estrattore Vortix online su Amazon e sul sito ufficiale. Inoltre di seguito troverete anche le recensioni delle persone che hanno già testato il funzionamento di questo innovativo sistema di estrazione di nutrimenti.

Come funziona il nuovo e rivoluzionario estrattore di nutrimenti Vortix: istruzioni d’uso

Hai voglia di mangiare e bere più sano integrando la tua alimentazione con frullati e centrifughe di frutta e verdura che vi permettono di aggiungere nutrimenti importanti per la salute del vostro organismo? Adesso è possibile grazie a Vortix, il nuovo e rivoluzionario estrattore di nutrienti ad elevata velocità che vi aiuterà ad estrarre il 100% degli elementi nutritivi presenti all’interno degli alimenti rendendoli anche più facilmente assimilabili.

A differenza di un normale frullatore o di una centrifuga che non fa altro che frullare la polpa di un frutto, l’enorme potenza di Vortix riesce a scomporre tutti gli ingredienti, compresi semi e buccia dove si trova la maggior parte degli elementi nutritivi, fino a ridurli allo stato più nutriente e facile da assorbire. Il vostro corpo riuscirà così ad assimilare meglio sia le vitamine che le fibre ed i sali minerali.

Inoltre con questo prodotto potrete lavorare anche alimenti diversi dalla solita frutta e verdura come ad esempio il formaggio, il caffè, il cioccolato e si possono anche preparare salse, creme e pappe per i bambini. Oltre all’estrattore, nella confezione dell’articolo troverete tutto il necessario per prepararvi un buon frullato, ossia:

• 1 Base motore super potente

• 1 Lama a croce

• 1 Contenitore/bicchiere alto, anche da asporto

• 1 Coperchio per contenitore con chiusura di sicurezza e tappo anti-goccia

• 1 Manuale d’istruzioni & Ricettario

Ma come funziona questo estrattore? Il suo utilizzo è davvero semplice e non dovrete far altro che seguire attentamente le istruzioni d’uso che troverete nella confezione dell’articolo. Collegate la presa dell’estrattore alla corrente e inserite nel contenitore gli alimenti dal quale desiderate estrarre i nutrimenti. Una volta fatto, chiudete il contenitore con l’apposito coperchio e avviate l’estrazione. In pochissimo tempo avrete il vostro frullato o il vostro Smoothie preferito.

Recensioni e opinioni di Vortix: i commenti positivi e negativi dell’estrattore

Dopo avervi parlato di come funziona e quali sono le caratteristiche principali del nuovo estrattore di nutrimenti Vortix, in questo paragrafo vi forniremo alcune delle recensioni lasciate dagli utenti che hanno già avuto modo di acquistare e provare questo rivoluzionario elettrodomestico. Prima di fare qualsiasi acquisto online è sempre opportuno informarsi sul prodotto che si desiderare ordinare, in quanto sono sempre tante le persone che si imbattono con estrema facilità in una delle molte truffe che circolano sul web. Spesso infatti si rischia di comprare un articolo che alla fine si rivela malfunzionante e nessuno vi garantisce il rimborso del denaro speso. Per questo è importante magari andarsi a leggere le opinioni di chi ha già verificato l’effettivo funzionamento del nuovo Vortix e noi della redazione di Corretta Informazione, abbiamo deciso di selezionare un paio di commenti lasciati dagli utenti nei forum che si occupano di questa tipologia di articoli.

Tra le tante testimonianze che trovate online, vi riportiamo quella di Francesca, 33 anni, che da tempo cercava un estrattore che le permettesse di mantenere intatti tutti i nutrimenti degli alimenti – frutta o verdura che sia – e ne ha provati diversi ma nessuno è riuscito a soddisfarla pienamente. Per questo motivo ha deciso di provare Vortix, nonostante avesse dei dubbi all’inizio, ma fin dal primo utilizzo si è dovuta ricredere in quanto questo elettrodomestico funziona perfettamente e adesso può finalmente bere tutti i succhi di frutta e i centrifugati alle verdure che desidera assimilando tutte le proprietà nutritive e benefiche.

Altra recensione positiva è quella di Giorgio, 28 anni, che per lavoro fa il personal trainer ed è sempre stato molto attento a seguire una dieta equilibrata per mantenersi in forma. Per questo ama spesso mangiare degli ottimi succhi di frutta o dei frullati ricchi di nutrimenti che fanno bene alla salute del suo organismo. E grazie al nuovo Vortix adesso può farseli comodamente a casa sua e il frullato avrà all’interno tutte le sue proprietà. Lo consiglia fortemente a tutti coloro che vogliono mangiare in maniera sana.

Vortix, quanto costa e dove acquistare l’estrattore sul sito ufficiale

Il nuovo e rivoluzionario estrattore di nutrimenti Vortix è uno degli elettrodomestici più interessanti presenti attualmente in commercio e, come vedremo in questo paragrafo, è senza dubbio uno dei più convenienti tra quelli disponibili nei tradizionali negozi di articoli simili. Tuttavia prima di approfondire il discorso relativo al prezzo di vendita di questo prodotto, scopriamo dove è possibile trovare online il nuovo estrattore professionale di nutrimenti. Se desiderate acquistare Vortix, non dovrete fare altro che collegarvi al sito ufficiale in quanto questo esclusivo elettrodomestico è in vendita solo ed esclusivamente sul portale della casa produttrice. Tuttavia navigando sul web è davvero molto facile imbattersi in prodotti simili che si rivelano solo delle banali imitazioni dell’estrattore Vortix ma che in realtà non funzionano realmente come promettono in quanto non solo altro che truffe online.

Per ordinare e ricevere questo incredibile articolo, vi basterà accedere al sito ufficiale dove troverete, scorrendo in basso nella pagina iniziale, un apposito modulo d’ordinazione che dovrete compilare correttamente in ogni sua sezione. Per prima cosa vi sarà richiesto l’inserimento di tutti i vostri dati anagrafici: nome, cognome, il vostro indirizzo di residenza, il vostro numero di telefono (possibilmente cellulare) e se preferite anche il vostro indirizzo di posta elettronica. Nel modulo poi avrete la possibilità di aggiungere delle indicazioni aggiuntive per il corriere per aiutarlo ad effettuare la consegna nei migliori dei modi e senza errori. Troverete infatti una sezione con scritto “note per il corriere”, dove potrete specificare ad esempio il cognome presente sul citofono (se diverso da quello dei dati anagrafici), la scala o l’interno, e il nome di un vostro vicino a cui lasciare il pacco nel caso in cui non vi trovate in casa al momento della consegna.

Una volta inserito tutti i vostri dati corretti ed aver aggiunto eventuali note, vi sarà richiesto di selezionare una delle due interessanti promozioni, di cui vi parleremo tra poco, messe a vostra disposizione dall’azienda produttrice di Vortix. Quando ogni sezione del modulo sarà compilata, non dovrete far altro che cliccare su “Completa l’acquisto” e il vostro ordine verrà inviato. La spedizione vi arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi. Potrete inoltre scegliere tra due differenti modalità di pagamento e sono le seguenti: la prima vi permette di pagare comodamente in anticipo utilizzando carta di credito, PayPal o la vostra Postepay, la seconda invece vi offre la possibilità di pagare direttamente in contanti al corriere espresso quando vi consegnerà l’estrattore Vortix.

Ma quanto costa questo rivoluzionario elettrodomestico? Sul sito ufficiale, come vi abbiamo già anticipato, la casa produttrice mette a disposizione della propria clientela due interessanti e convenienti offerte. Un solo estrattore di nutrimenti Vortix è in vendita in promozione a soli 69,90 euro, invece di 139,90 grazie ad uno sconto di circa il 50%.

Se invece desiderate acquistarne due di estrattori Vortix per regalarne uno ad un vostro amico o ad un vostro parente, in occasione del Natale ormai alle porte, il costo è di 109,90 euro. Ma affrettatevi in quanto sul sito ufficiale le offerte sono disponibili ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte.