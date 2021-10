5 motivi per cui hai bisogno di una VPN per viaggiare

Oggi è diventato necessario avere una buona connessione internet anche in viaggio. Sono sempre più le app e i servizi che richiedono l’uso della rete, come mappe, app per prenotare biglietti online, per comunicare con i cari a casa e molto altro.

Quando si viaggia, bisogna mantenersi al sicuro da possibili attacchi informatici, ma anche avere accesso a qualsiasi sito. Questo non sempre è possibile: esistono infatti siti bloccati all’estero a causa della censura. Se l’accesso a queste piattaforme è necessario mentre si viaggia, allora la censura è un grande ostacolo.

Per risolvere queste problematiche, puoi procurarti una VPN. In questo articolo scoprirai i 5 motivi per hai bisogno di una VPN per viaggiare.

Cos’è una VPN e a cosa serve

VPN sta per Virtual Private Network e serve per collegarsi a un server attraverso un tunnel virtuale protetto e sicuro. Questa tecnologia nasconde la connessione del singolo utente criptandola. Se la si avvia mentre si naviga, allora la nostra permanenza su internet sarà più sicura.

Negli ultimi anni sono nati moltissimi servizi per la protezione del traffico online. Scopri quali VPN gratuite sono compatibili con il tuo computer. Ora che sai a grandi linee cos’è una VPN e a cosa serve, è il momento di scoprire i 5 motivi per usare una VPN in viaggio.

Tutelare la privacy quando ti colleghi a un Wi-Fi

Quando ti colleghi a un hotspot pubblico esponi i tuoi dispositivi ad attacchi di malintenzionati. La VPN serve per criptare la connessione ed evitare che un hacker possa rintracciare le tue attività online.

Questi possono rubare informazioni o utilizzare il tuo dispositivo come veicolo per i loro interessi. Proteggi il tuo lavoro e i tuoi dati personali: scegli una VPN e naviga al sicuro.

Migliorare la velocità

Grazie alla VPN avrai una via preferenziale per evitare il traffico del provider di internet e quindi migliorare la velocità della navigazione. Ti accorgerai di questo vantaggio il giorno che dovrai connetterti a una rete condivisa da tante persone e navigherai molto velocemente nonostante il traffico.

Evitare la censura

Abbiamo già detto che in molti paesi del mondo i Governi prevedano delle censure su alcuni siti. Immagina di essere all’estero e di dover aprire un link inviato per mail dal tuo capo. Potrebbe succedere che quel sito non si apra nel paese in cui ti trovi. Se stai lavorando, allora avrai un bel problema.

Nulla di irrisolvibile: con la VPN non ti ritroverai a dover gestire il blocco dei siti. Questa tecnologia, infatti, bypassa le restrizioni e consente di accedere a siti in streaming, social network e molti altri.

Con una VPN, puoi collegarti al server nel paese di origine del sito e rimuovere qualsiasi censura.

Disperdere i propri dati

Quando navighi in internet, i tuoi dati di navigazione vengono raccolti e conservati per un certo periodo di tempo in base alla legge vigente in ogni singolo paese.

In Italia, al momento, i dati personali restano conservati anche fino a due anni, un periodo in cui possono finire anche in mani sbagliate. La VPN consente di navigare in tutta sicurezza evitando che qualcuno spii le tue attività o raccolta i tuoi dati personali.

Mantenere l’accesso a social, siti e home banking

Molti siti, soprattutto quelli delle banche, adottano sistemi di sicurezza a controllo incrociato dell’indirizzo IP. In questo modo, si evitano furti di account. Infatti, se accedi a un sito mentre ti trovi in un paese, non potrai fare lo stesso dall’altra parte del mondo, in quanto l’accesso viene negato.

In viaggio questo può essere un rallentamento, in quanto, ogni volta che dovrai pagare con una carta di credito o PayPal, l’accesso verrà negato e bisognerà passare attraverso un sistema di autenticazione del dispositivo.

La VPN consente di scegliere come paese di collegamento quello di origine e così si può accedere ai propri servizi bancari, o di altro tipo, anche in tutto il resto del mondo.

Per concludere, ti sarai reso conto che la VPN può proteggerti e risolvere anche disagi legati all’uso di internet all’estero. Scegli quindi il servizio più adatto a te e goditi il viaggio senza pensare troppo alla tua connessione.