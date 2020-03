WiFaster: opinioni sull’amplificatore di segnale Wi-Fi, funziona o è una truffa, prezzo Amazon, istruzioni

WiFaster, conosciuto anche con il nome di Wi-Faster, è il nuovo amplificatore del segnale Wi-Fi che sta spopolando negli ultimi giorni sul web. Ma funziona davvero oppure è una truffa inventata solo per illudere gli utenti che veramente esiste un sistema per far funzionare e velocizzare il router di casa che, nonostante ADSL e fibra ottica, va lento e non raggiunge determinate aree anche nelle immediate vicinanze? Lo scopriremo grazie alle opinioni su WiFaster, appositamente verificate e basate solo su chi veramente ha già acquistato questo innovativo amplificatore Wi-Fi e ne ha così testato il funzionamento. Inoltre, vi segnaleremo il prezzo confrontando la disponibilità su Amazon rispetto a quanto costa sul sito ufficiale, e tutte le istruzioni per ciò che riguarda l’installazione e l’utilizzo.

Opinioni WiFaster: funziona davvero o è una truffa?

Wi-Faster è disponibile in Italia da pochi giorni e ha già riscosso un successo incredibile. Ma attenzione, perché dagli utenti che lo hanno provato sono scaturite sia opinioni positive, sia recensioni negative che purtroppo hanno evidenziato degli aspetti negativi, con alcuni che urlano perfino alla truffa. Ma cosa c’è di vero? E’ per questo che molti utenti, ultimamente, si stanno informando sul web riguardo l’effettivo funzionamento di WiFaster, che all’apparenza risulta davvero come la chiave risolutiva ad un problema che affligge ogni giorno migliaia e migliaia di italiani, forse perfino milioni: il mancato funzionamento del modem Wi-Fi di casa, perché poco potente e incapace di raggiungere quelle zone della casa lontane dal router o la cui distanza è ridotta ma separata da muri.

Come funziona WiFaster e a cosa serve? Il risultato che promette questa nuova apparecchiatura è miracoloso: con una semplice installazione offre un immediato raggiungimento della rete Wi-Fi verso dispositivi che si trovano molto lontani rispetto al router, aumentando così la copertura per tutte le reti WLAN. Oltre ad essere facile da installare, può essere collegato e scollegato in qualsiasi momento, senza provocare problemi di qualunque genere alla rete Wi-Fi o al modem. Un altro punto a favore di WiFaster, molto importante, è il fatto di essere un amplificatore universale e quindi compatibile con tutti i router e modem Wi-Fi in commercio. Ad evidenziare la convenienza dell’acquisto di Wi-Faster c’è poi il prezzo, che come vedremo in seguito nell’articolo è estremamente economico.

Dopo avervi presentato Wi-Faster in poche parole, ecco a voi le opinioni degli utenti che già lo hanno acquistato e ne hanno così evidenziato aspetti positivi e negativi. Le recensioni che trovate di seguito sono imparziali e verificate:

“Ho acquistato WiFaster tre giorni fa e mi è stato consegnato già questa mattina. Innanzitutto un giudizio positivo va alla velocità nella spedizione e alla sicurezza nel metodo di pagamento, visto che ho potuto saldare l’intero importo in contanti direttamente al corriere. I risultati si ottengono subito dopo l’installazione: ora riesco a raggiungere con un segnale Wi-Fi ottimo (tra 4 e 5 tacche su 5) tutte le aree della mia casa, anche il piano di sopra dove fino a ieri ottenevo tra 1 e 2/5” (Roberto S.).

“Prezzo economico. Ho approfittato dell’offerta lancio per acquistare WiFaster a 59,90 euro anziché 169 euro. Forse 169 euro sarebbero stati troppi e non l’avrei mai comprato a quella cifra, ma a 59,90 euro è un vero affare. Perfettamente funzionante sin dalla prima installazione. Giudizio più che positivo” (Fernando A.).

“Wi-Faster funziona davvero, non è una truffa, sebbene il prezzo di 169 euro è veramente troppo alto. Fortunatamente mio figlio ha comprato Wi-Faster in offerta sul sito ufficiale a soli 59,90 euro, un vero affare, ma una mia collega l’ha acquistato su un altro sito a 150 euro. Occhio alle truffe! Rivolgetevi solo ai rivenditori ufficiali” (Maria B.).

Come abbiamo visto dalle recensioni sopra riportate, acquistando WiFaster sul sito ufficiale si avrà a disposizione uno strumento che funziona davvero: dunque, Wi-Faster non è una truffa. Attenzione però! Rivolgetevi soltanto al sito ufficiale di Wi-Faster, perché come abbiamo letto nella recensione di Maria B., acquistando da siti non ufficiali si rischia di essere truffati con prezzi esorbitanti, rischiando anche di ricevere un prodotto diverso da WiFaster oppure non funzionante. Abbiamo dunque svelato il motivo che spinge spesso gli utenti a dire che WiFaster è una truffa: l’apparecchio viene acquistato da siti non ufficiali, che vendono un prodotto non funzionante e ad un prezzo maggiore rispetto al sito ufficiale di WiFaster, e vengono così ingannati. Purtroppo di truffe ne girano molte sul web, perciò prestate molta attenzione e acquistate l’amplificatore Wi-Fi (che funziona davvero!) solo sul SITO UFFICIALE DI WIFASTER.

Avete provato anche voi WiFaster? Lasciateci la vostra recensione completa tra i commenti descrivendo tutti gli aspetti principali, così aiuterete gli altri utenti che sono interessati ad acquistare l’amplificatore di segnale Wi-Fi.

WiFaster: prezzo e dove trovarlo su Amazon e sul sito ufficiale

WiFaster è disponibile in offerta lancio al prezzo di 59,90 euro: un vero affare, se si pensa che quando scadrà questa offerta speciale il prezzo di listino diventerà di 169 euro. Attenzione, però, perché come già detto in precedenza questa offerta è disponibile solo sul sito ufficiale di WiFaster e non su altri siti come Amazon o eBay, e neppure nei negozi di elettronica come MediaWorld, Unieuro ed Euronics. Un’altra buona notizia è relativa alla spedizione e al metodo di pagamento: Wi-Faster, se acquistato sul sito ufficiale, dà diritto alla spedizione gratuita e al pagamento in contanti. Avete capito bene: potrete ordinare subito questo amplificatore Wi-Fi sul sito ufficiale e pagarlo in tutta tranquillità in contanti al corriere, non appena WiFaster vi verrà consegnato a casa, grazie al metodo del contrassegno.

WiFaster si può trovare su Amazon Italia? Questa domanda ci viene posta già da qualche giorno dagli utenti, che vorrebbero risparmiare ulteriormente sul prezzo dell’apparecchio. La risposta, purtroppo, è negativa: il prodotto non è disponibile su Amazon e il miglior prezzo a cui si può trovare sul mercato è proprio 59,90 euro, in esclusiva sul sito ufficiale che vi abbiamo segnalato in precedenza. Anche nei principali negozi di elettronica italiani come MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert e Trony non è possibile trovare Wi-Faster, che è in vendita in esclusiva sul sito che vi abbiamo segnalato.

Istruzioni WiFaster: come installarlo e utilizzarlo correttamente

Come vi abbiamo detto, WiFaster è veramente facile da installare, grazie al fatto che è un amplificatore universale (valido per ogni tipo di router e modem, qualsiasi marca e qualsiasi modello) e si installa in pochi secondi, dando risultati immediati. Di seguito, tuttavia, vi mostriamo le istruzioni ufficiali per l’installazione e il corretto uso di Wi-Faster:

Configurazione manuale di WiFaster

Di seguito trovate le istruzioni per la configurazione di WiFaster come apparecchiatura per estendere il raggio del proprio modem o router di internet wireless:

Connetti Wi Faster (scrivere 192.168.10.1 nel browser di navigazione); Scrivere “admin” come username e password; Scegliere “Repeater Mode”; Selezionare il router Wi-Fi di casa dalla lista; Scegliere un SSID per il Wi-Fi; Scrivere la password del Wi-Fi nello spazio mostrato; Attendere la connessione e chiudere il browser. WiFaster sarà finalmente pronto per essere utilizzato nel modo migliore: connetti tutti i dispositivi che vuoi e inizia a navigare velocemente e da ogni angolo di casa tua!

Funzione WPS di WiFaster

La seconda funzionalità innovativa di WiFaster permette di creare un nuovo Access Point Wireless, grazie alla modalità WPS. Vediamo le istruzioni di configurazione: