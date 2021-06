Wireless Speaker a 59,90 euro: caratteristiche tecniche, sito ufficiale, opinioni dai forum

Nell’articolo odierno vi parleremo in modo dettagliato di un’interessante novità arrivata nel settore dei dispositivi tecnologici, ossia la nuova cassa bluetooth Wireless Speaker realizzata e progettata dalla linea Vigaro sfruttando la tecnologia di ultima generazione. Questo dispositivo vi permetterà di ascoltare la vostra musica preferite ovunque vi troviate, garantendo sempre un’ottima qualità dell’audio.

A seguire troverete tutte le informazioni utili su come funziona Wireless Speaker, quanto costa e dove è possibile acquistare online tramite il sito ufficiale questa interessante cassa bluetooth. Infine vi forniremo alcune delle recensioni e le testimonianze delle persone che l’hanno già provata.

Wireless Speaker: caratteristiche tecniche e come funziona la cassa altoparlante bluetooth

Amate ascoltare musica anche quando siete a bordo piscina o al mare con i vostri amici e siete alla ricerca di un altoparlante che possa garantirvi un ascolto perfetto a tutto volume? Non preoccupatevi, adesso in commercio è arrivato il dispositivo perfetto per voi: stiamo parlando di Wireless Speaker, l’innovativa e super tecnologica cassa bluetooth portatile e compatta della linea Vigaro.

Grazie a questo speciale altoparlante senza fili, ascoltare musica in qualsiasi posto voi siate è davvero molto semplice: vi basterà collegare il vostro smartphone alla cassa tramite la tecnologia bluetooth 4.2 e far partire i vostri brani preferiti. Ma quanto può durare la riproduzione prima che si scarichi la batteria? Wireless Speaker funziona fino a 10 ore consecutive, dopodiché la ricaricate tramite il cavo USB e potrete tornare ad usarla nel giro di pochissimo tempo.

Uno dei punti di forza di questa cassa bluetooth è quello di essere resistente all’acqua grazie al suo rivestimento esterno impermeabile realizzato con tecnologia IPX 7 Waterproof. In questo modo potrete usarla anche quando siete in spiaggia o in piscina con i vostri amici e gli schizzi non provocheranno alcun danno all’altoparlante.

Recensioni e opinioni dai forum su Wireless Speaker: cosa ne pensano i clienti

Nel precedente paragrafo vi abbiamo illustrato tutte quelle che sono le caratteristiche principali e le funzioni più importanti della nuova cassa Wireless Speaker e adesso vogliamo proporvi alcune delle testimonianze rilasciate dagli utenti che hanno già acquistato e testato questo nuovo dispositivo.

Navigando in giro nei vari forum che parlano di tecnologia e sul sito ufficiale di questo interessante prodotto, abbiamo trovato diverse recensioni dei clienti e la maggior parte si è detta soddisfatta di Wireless Speaker ed ha confermato che funziona davvero e non è una truffa. Ma leggiamo alcuni di questi commenti:

“Ho voluto assegnare 4 stelle su 5 al nuovo Wireless Speaker in quanto è davvero perfetta per ascoltare la mia musica preferita all’aperto e l’audio è ottimo anche al massimo del volume. Inoltre è resistente all’acqua e posso usarla anche quando siamo in piscina, senza rischiare di danneggiarla. Ottimo prodotto e ottimo rapporto qualità/prezzo”. Vincenzo D. “Acquistata per i miei allenamenti in spiaggia e devo dire che è impermeabile al 100%, mantiene bene gli schizzi d’acqua e altrettanto la sporcizia solida, come polvere, sabbia e altro. Inoltre ha un’autonomia che arriva fino a 10 ore e si può collegare il proprio smartphone anche se si trova a 10 metri di distanza, grazie alla tecnologia bluetooth 4.2. Consigliatissimo”. Siria M.

Prezzo Amazon Wireless Speaker: quanto costa e dove acquistare sul sito ufficiale

Dopo avervi mostrato come funziona Wireless Speaker e aver letto cosa ne pensano gli utenti che hanno già provato questo prodotto, scopriamo adesso quanto costa e dove è possibile acquistare questo innovativo altoparlante portatile e compatto della linea Vigaro. Prima di tutto però è opportuno che sappiate che non troverete questo dispositivo nei normali negozi di prodotti di tecnologia e informatica e non è presente nemmeno su Amazon o in altri store di e-commerce online. In questi siti infatti sono presenti delle semplici imitazioni e per questo vi invitiamo ad acquistare Wireless Speaker solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda che lo produce.

Se volete ordinarlo, non dovrete far altro che collegarvi al portale e compilare l’apposito form che trovate scorrendo in fondo alla pagina iniziale. Qui dovrete inserire tutti i vostri dati anagrafici: nome, cognome, il vostro indirizzo di residenza o di domicilio, il vostro numero di telefono (possibilmente cellulare) e se volete anche il vostro indirizzo di posta elettronica. Dopodiché vi basterà inviare l’ordine cliccando sul tasto “Completa l’acquisto” e riceverete il vostro prodotto direttamente a casa vostra nel giro di 24/72 ore lavorative tramite corriere espresso.

Per quanto riguarda invece il prezzo, se vi affrettate a collegarvi al sito ufficiale di Wireless Speaker, troverete ancora per pochi giorni e fino ad esaurimento scorte un’offerta davvero molto interessante. Questa promozione vi permetterà di acquistare questo altoparlante portatile ad un costo super conveniente pari a soli 59,90 euro.

Le modalità di pagamento che vi propone l’azienda produttrice sono due: in contanti (con contrassegno) direttamente al corriere, senza impegno e senza preoccupazioni o anche anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay e in ogni caso la consegna sarà completamente gratuita.