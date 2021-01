Wonder Magic Affettatutto: truffa o funziona, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Oggi vogliamo parlarvi di Wonder Magic, il nuovissimo affettatutto con lame in acciaio inossidabile che vi aiuterà a realizzare gustose ricetta in maniera semplice, veloce e soprattutto in totale sicurezza. Grazie a questo innovativo accessorio per cucinare non vi ritroverete più a versare lacrime mentre affettate le cipolle e potrete dire addio a vecchi coltelli poco affilati.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI IL NUOVO AFFETTATUTTO WONDER MAGIC SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Ma Wonder Magic funziona davvero come viene descritto sul sito o si tratta di un’altra truffa online? Per scoprirlo leggiamo cosa ne pensano i clienti che lo hanno già provato in cucina ed hanno voluto lasciare un commento (positivo o negativo) su questo nuovo affettatutto. Inoltre a seguire troverete tutte le informazioni utili sulle caratteristiche tecniche, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e come acquistare l’articolo tramite il sito ufficiale della linea Kalaishop.

Istruzioni Wonder Magic: caratteristiche e come funziona il nuovo affettatutto

In commercio è finalmente arrivato anche in Italia il nuovo Wonder Magic, l’innovativo affettatutto che vi permetterà di affettare qualsiasi alimento velocemente e in modo semplice. Questo strumento è dotato di due accessori con lame in acciaio inossidabile: nel primo sono più distanziate (ideale per le patatine) e nell’altro più ravvicinate (ideale per tagli alla julienne e sughi) e nessuna perderà mai l’affilatura ma vi aiuteranno a tagliare moltissimo cibo in poco tempo.

Inoltre l’affettatutto comprende anche due contenitori di dimensioni diverse ed ognuno ha il proprio coperchio che si chiude in maniera ermetica. Si incastrano alla perfezione al braccio munito di lama e sono infrangibili, antimacchia , antigraffio e non assorbono odori. Stando alle istruzioni d’uso, vi basterà un gesto della mano e qualsiasi alimento sarà tagliato velocemente in esso, così da facilitare le vostre preparazioni in cucina ma anche la conservazione del cibo.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche tecniche principali del nuovo affettatutto Wonder Magic:

Design compatto, resistente e facile da trasportare;

2 contenitori per conservare gli alimenti dotati di tappo a chiusura ermetica;

2 lame in acciaio inossidabile;

Materiali di alta qualità;

Sistema di taglio infrangibile, anti-graffio, anti-macchia e anti-odori;

Lavaggio a mano e in lavastoviglie;

Adatto anche per verdure e formaggi a pasta dura.

Recensioni e opinioni Wonder Magic: l’affettatutto funziona o è una truffa?

Ma cosa ne pensano tutti quei clienti che hanno già acquistato e provato il nuovo Wonder Magic? A seguire abbiamo deciso di selezionare per voi alcune delle recensioni lasciate dagli utenti grazie alle quali abbiamo la certezza che questo affettatutto funziona davvero e non è l’ennesima truffa presente su internet. Ma vediamo un paio delle testimonianze che abbiamo trovato sul sito ufficiale:

“Ho deciso di acquistare il nuovo Wonder Magic per mia moglie che ultimamente continuava a lamentarsi dei suoi coltelli perché non erano mai affilati bene e non riusciva ad affettare nemmeno delle semplici verdure. Grazie a questo strumento adesso può cucinare tutto ciò che vuole ed ha finalmente gettato via quei vecchi coltelli. Consigliatissimo”. Daniele C. “Il nuovo Wonder Magic è un affettatutto composto da lame davvero molto affilate che riescono a tagliare alla perfezione qualsiasi alimento. Inoltre nel set sono presenti anche dei contenito molto utili per riporre gli avanzi e conservare al meglio gli alimenti. Ho deciso di comprarne uno per me e uno per mia madre che lo ha adorato subito. Lo consiglio”. Sara A.

Prezzo Amazon Wonder Magic: quanto costa e come acquistare sul sito ufficiale

In quest’ultimo paragrafo scopriamo quanto costa e dove è possibile ordinare online il nuovo affettatutto Wonder Magic della linea Kalaishop. Se cercate questo accessorio per cucinare nei tradizionali negozi di elettrodomestici o su Amazon, vi diciamo subito che non lo troverete in quanto l’unico e originale Wonder Magic potrete acquistarlo solo tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Per averlo dovrete compilare un apposito modulo d’ordinazione con tutti i vostri dati anagrafici comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza e il vostro numero di telefono cellulare. Inoltre se volete potete aggiungere nelle note ulteriori indicazioni per il corriere espresso su come effettuare la consegna come ad esempio indicare il nome di una vostra vicina/o a cui lasciare il pacco se non siete a casa.

>>> SITO UFFICIALE WONDER MAGIC: CLICCA QUI E ORDINA SUBITO IL NUOVO AFFETTATUTTO CON SPEDIZIONE GRATUITA E CONSEGNA IMMEDIATA <<<

Una volta completato l’acquisto riceverete la spedizione comodamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà completamente gratuita per tutti i clienti. Per quanto riguarda poi il pagamento, potrete effettuarlo sia in contanti direttamente al corriere espresso tramite contrassegno oppure se preferite anche anticipatamente con carta di credito, Pay Pal o Postepay in maniera veloce e sicura.

Ma quanto costa Wonder Magic? Attualmente se vi collegate sul sito ufficiale potrete approfittare di un’incredibile offerta che vi consentirà di acquistare il vostro affettatutto ad un prezzo speciale pari a soli 49,99 euro, anziché 69,99 euro.