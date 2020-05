X-Station: truffa o funziona, istruzioni, recensioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

X-Station è la rivoluzionaria stazione di ricarica universale wireless grazie alla quale potrete finalmente dire addio ai migliaia di cavi e fili che avete sparsi in giro per casa. Questo nuovissimi e innovativo caricabatterie infatti vi permetterà di ricaricare rapidamente fino a 4 dispositivi in contemporanea e viste le sue dimensioni ridotte lo potrete appoggiare ovunque, anche sulla vostra scrivania mentre state lavorando e in questo modo avrete sempre il vostro device a disposizione.

A seguire andiamo a scoprire se questa stazione funziona davvero o se si tratta dell’ennesima truffa che circola sul web. Nell’articolo troverete quindi tutte le informazioni utili sul prodotto, le istruzioni d’uso, le caratteristiche principali, il prezzo e dove è possibile acquistare X-Station su Amazon e sul sito ufficiale dell’azienda che lo produce. Inoltre abbiamo selezionato per voi un paio di recensioni degli utenti che hanno già comprato questo rivoluzionario caricabatterie wireless e hanno voluto lasciare il proprio commento.

Come funziona X-Station: le caratteristiche e le istruzioni d’uso della nuova stazione di ricarica

E’ finalmente arrivata in commercio anche in Italia X-Station, la nuova e super innovativa stazione di ricarica wireless universale e intelligente che vi consentirà di ricaricare in brevissimo tempo qualsiasi tipo di dispositivo mobile. Realizzato e progettato con materiali di altissima qualità e con una finitura superficiale opaca, questo rivoluzionario caricabatterie è in grado di garantire contemporaneamente una ricarica rapida a ben due smartphone, Apple Watch e AirPods. Questo è possibile grazie al potente alimentatore che offre una carica veloce 4 in 1 e che vi farà dire addio per sempre ai mille fili e cavetti sparsi per la vostra casa.

In un unico prodotto troverete tante funzionalità tra cui spicca lo stand girevole multiconnettore che permette di alimentare il vostro smartphone tenendolo in posizione eretta proprio davanti a voi così che non vi perderete le notifiche che vi arriveranno. Altra caratteristica, come anticipato, è la ricarica wireless grazie alla quale vi basterà appoggiare il vostro dispositivo mobile sul pad induttivo, senza collegare alcun cavo, e in poco tempo si ricaricherà. Lo stand poi è provvisto anche di una porta USB aggiuntiva che vi servirà per caricare il vostro SmartWatch, oppure collegare il device che preferite.

Il design di X-Station è elegante e sobrio e si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento. Inoltre questa stazione di ricarica presenta un sistema di controllo automatico per la protezione da cariche eccessive, tensioni e correnti troppo alte o surriscaldamento della batteria, e questo è molto importante in quanto una ricarica stabile e corretta permette di allungare la vita della batteria. Come vi abbiamo detto in precedenza, il supporto di ricarica multifunzione può caricare quasi tutti i dispositivi mobili tra cui iPhone, iPad, Samsung, LG, HTC, Huawei, Sony e il dock di ricarica può essere ruotato liberamente di 360 gradi. Insomma il suo utilizzo è davvero semplice e intuitivo e vi basterà seguire le istruzioni d’uso che troverete all’interno della confezione del prodotto.

Recensioni X-Station: funziona o è una truffa? I commenti e le opinioni degli utenti

Prima di fare qualsiasi acquisto online, è molto importante raccogliere tutte le informazioni sull’articolo che vi vuole comprare perché solo in questo modo potrete evitare il rischio di imbattervi in una delle tantissime truffe che circolano su internet o di ordinare banali imitazioni che potrebbero smettere di funzionare e rompersi facilmente. E’ utile inoltre andare a leggere le testimonianze delle persone che hanno avuto la possibilità di provare il prodotto e in questo modo capirete se funziona o meno. A seguire ecco alcune recensioni presenti sul sito ufficiale della casa produttrice:

“Ho acquistato X-Station per poterlo mettere sul mio comodino in quanto non amo avere troppi cavi in giro per casa perché creano solo confusione e disordine. E devo dire che ne sono rimasta molto soddisfatta perché, oltre a ricaricare velocemente qualsiasi dispositivo, presenta un design molto elegante che si abbina all’arredamento della mia abitazione. Molto comoda la ricarica wireless e la possibilità di ricaricare più device contemporaneamente”. Mara, 35 anni. “Questo prodotto riesce a fare tutto quello che viene detto nella descrizione. X-Station può essere utilizzata per caricare il mio Apple Watch e contemporaneamente anche il mio smartphone e i miei AirPods. Devo ammettere che ero scettico all’inizio, ma dopo averlo provato sono stato contento dell’acquisto fatto e lo regalerò anche al mio migliore amico che ne ha bisogno. Lo consiglio a tutti”. Riccardo, 27 anni.

X-Station: prezzo e dove acquistare la rivoluzionaria stazione di ricarica wireless

Adesso cerchiamo di capire dove è possibile ordinare la vostra nuova e innovativa X-Station e riceverla comodamente a casa vostra. Questa rivoluzionaria stazione di ricarica non la troverete nei tradizionali negozi di elettronica né tantomeno nei vari store di e-commerce come Amazon o eBay. L’unico e originale stand per ricaricare i vostri dispositivi velocemente e in maniera pratica è in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda che lo produce.

Potrete ordinarlo, compilando l’apposito modulo di registrazione che troverete all’interno del portale e dove dovrete inserire i vostri dati anagrafici: nome, cognome, il vostro indirizzo di residenza, il vostro numero di cellulare e la vostra mail dove riceverete la conferma dell’ordine. La spedizione vi verrà consegnata direttamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi e senza alcun costo aggiuntivo.

Se vi affrettate, sul sito ufficiale potrete acquistare la nuova X-Station sottoscrivendo una delle offerte messe a disposizione dei clienti e disponibili ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte.

Potrete pagare sia direttamente in contanti al corriere espresso che anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay. Le promozioni speciali sono le seguenti: