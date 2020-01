X-SweepUP Robot: funziona o è una truffa, istruzioni, recensioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Piace a tutti avere una casa pulita, ma che noia dover passare ogni volta scopa e aspirapolvere…grazie a X-SweepUP Robot queste operazioni non saranno più necessarie! Questo nuovo dispositivo infatti è un piccolo e potente robot aspirapolvere che in completa autonomia pulisce i pavimenti di casa. Cerchiamo di capire se stiamo parlando dell’ennesimo prodotto truffa oppure se funziona davvero dando uno sguardo alle istruzioni e alle recensioni dei consumatori che hanno già avuto l’opportunità di testarlo. Alla fine scopriremo il prezzo di X-SweepUP Robot e vedremo se è possibile trovarlo su Amazon o altri negozi fisici e online oppure se si può acquistare esclusivamente tramite il sito ufficiale.

X-SweepUP Robot funziona o è una truffa?

Davvero si può dire addio al vecchio aspirapolvere? Questa è una delle prime domande che si pongono le persone a cui viene presentato per la prima volta X-SweepUP Robot. È normale che ci sia un po’ di diffidenza, visto che nel corso degli anni sono stati lanciati sul mercato svariati prodotti che avrebbero dovuto soppiantare i tradizionali strumenti di pulizia della casa, fallendo miseramente. Ma in questo caso, stando anche alle recensioni dei consumatori che vedremo tra qualche riga, non siamo difronte alla solita truffa, ma ad un piccolo ma potente aspirapolvere che con le sue spazzole rotanti è in grado di pulire praticamente su ogni tipo di superficie.

Il suo particolare design (è alto solo sei centimetri) gli permette di infilarsi e pulire anche sotto i mobili e svolge il suo lavoro in maniera autonoma (è in grado anche di aggirare gli ostacoli) e silenziosamente, grazie al sistema Stop Noise. I produttori non lo chiamano semplicemente robot aspirapolvere, ma robot pulitore: quando viene azionato svolge il suo lavoro con una triplice azione, infatti spazzola, aspira e pulisce; questo è possibile grazie alle particolari spazzole a V, alla potenza di aspirazione e alla possibilità di attaccare sul fondo del dispositivo un panno pulitore.

Come funziona X-SweepUP Robot: le istruzioni

Per capire come funziona X-SweepUP Robot è necessario innanzi tutto riepilogare quali sono le sue principali caratteristiche:

Ha una forma molto compatta (ha un diametro di 26 centimetri ed è alto 6 centimetri) che gli consente di arrivare ovunque;

(ha un diametro di 26 centimetri ed è alto 6 centimetri) che gli consente di arrivare ovunque; è dotato di spazzole rotati a V che possono pulire ogni superficie;

che possono pulire ogni superficie; ha un’ elevata potenza di aspirazione che gli consente di risucchiare tutta la sporcizia che incontra al suo passaggio;

che gli consente di risucchiare tutta la sporcizia che incontra al suo passaggio; è dotato di una batteria a lunga durata ricaricabile con un comune cavo USB (quello che si utilizza tutti i giorni per caricare smartpone e altri dispositivi elettronici).

L’utilizzo del robot aspirapolvere è molto semplice: nella confezione sono inclusi il robot, le spazzole rotanti, il vano raccogli polvere, il panno pulitore, il velcro per il panno pulitore e il cavo USB per la ricarica. Dopo averlo ricaricato è sufficiente posare a terra ed accendere X-SweepUP Robot per metterlo in funzione. Inizierà a muoversi da solo per la casa e le spazzole rotanti cominceranno a raccogliere la sporcizia che il potente aspirapolvere risucchierà nell’apposito vano. Per poter eliminare anche le particelle più piccole è possibile fissare nella parte inferiore del dispositivo il panno pulitore, così con una sola passata si potrà avere una pulizia più profonda.

Viste le sue piccole dimensioni, il robot aspirapolvere riesce ad in infilarsi sotto ogni mobile e la presenza di ostacoli non è un problema: grazie al suo meccanismo di movimento, quando incontra un ostacolo X-SweepUP Robot è in grado aggirarlo senza mai fermarsi. Una volta terminato il ciclo di pulizia è sufficiente estrarre il vano raccogli-polvere e svuotarne il contenuto del secchio dell’immondizia. Un vero e proprio concentrato di tecnologia potente, silenzioso ed intelligente in grado di dare un grande aiuto nelle faccende di casa: mentre X-SweepUP pulisce, il padrone di casa può dedicarsi ad altri lavori casalinghi oppure può dedicarsi qualche minuto di relax.

Le recensioni su X-SweepUP Robot

Sul web è possibile trovare tantissime recensioni relative a X-SweepUP Robot: vedendo il giudizio medio espresso fai consumatori si può dire che questo portentoso aspirapolvere è amato da uomini e donne. Cominciamo riportando le parole di Giacomo, che afferma di aver ricevuto il pacco nei tempi previsti e imballato in modo adeguato; dopo averlo messo in carica per circa otto ore lo ha acceso per vedere come si sarebbe comportato con la pulizia del salone, delle camere da letto e del bagno; il risultato è stato che i tempi di pulizia si sono dimezzati e che lui, mentre il robot lavorava, ha potuto dedicarsi ad altro; in altre parole, per Giacono l’acquisto di X-SweepUP Robot si è rivelato un ottimo affare.

Marta possedeva già un robot aspirapolvere, ma avendo la casa divisa su due piani ha deciso di comprare un X-SweepUP Robot in modo da tenere un aspirapolvere su ciascun piano; la cosa che ha notato subito è che la batteria ha una durata molto superiore al tempo necessario per pulire la superficie “di competenza” (si parla di circa 50 metri quadrati); Marta afferma che le spazzole rotanti sono in grado di pulire bene i pavimenti ma anche i tappeti, eliminando la polvere la silenziosità e il buon rapporto tra la qualità e il prezzo sono gli altri aspetti di X-SweepUP Robot che hanno conquistato questa consumatrice.

Riccardo faceva parte dell’ampia schiera degli scettici: anche lui pensava che si trattasse di una truffa, anche perché era abituato ad utilizzare il tradizionale aspirapolvere a mano: già dopo il primo utilizzo i suoi pregiudizi sono caduti; il risultato è ottimo, afferma Riccardo, perché X-SweepUP Robot riesce ad aspirare bene su tutte le superfici e i tappeti ed arriva ovunque; in sintesi: cliente soddisfatto. Mara dice che X-SweepUP Robot è semplicemente eccelso: arrivato nei tempi previsti e ben imballato, la possibilità di attaccare sul fondo del dispositivo il panno pulitore è stata la ciliegina sulla torta.

Francesca dice che quello di X-SweepUP Robot è stato un ottimo acquisto: il prodotto è di qualità e il prezzo è onesto; la cosa che l’ha colpita di più e la facilità di utilizzo: al cliente basta inserire le spazzole nel corpo del robot, metterlo in carica con il cavo USB e via. Naturalmente sul mercato ci sono molti altri robot aspirapolvere: navigando tra i vari siti e forum non è difficile imbattersi in prodotti simili a X-SweepUP Robot che hanno ricevuto recensioni ampiamente negative. Bisogna quindi fare molta attenzione e capire quali sono le opinioni che fanno riferimento al prodotto originale e quelle che invece si riferiscono a dispositivi simili (sia nella forma che nel nome), ma che non hanno le stesse qualità.

X-SweepUP Robot: prezzo su Amazon e sul sito ufficiale

La presenza di tantissime imitazioni è un problema che va tenuto a mente non solo quando si vanno a cercare le recensioni degli utenti, ma anche e soprattutto quando si decide di procedere con l’acquisto di X-SweepUP Robot. Tra gli scaffali dei negozi delle nostre città non è difficile trovare altri aspirapolveri di questa tipologia, ma non hanno nulla a che fare con il prodotto originale. X-SweepUP Robot può essere acquistato solo online: attenzione però, non cercatelo su Amazon o altri portali di e-commerce del genere, perché il robot aspirapolvere di cui stiamo parlando può essere comprato solo tramite il suo sito ufficiale.

Completare l’ordine è molto semplice: basta compilare l’apposito modulo inserendo il proprio come e cognome, il numero di telefono (meglio indicare un numero di cellulare, in modo da poter essere sempre raggiungibile), l’indirizzo completo di numero civico, la città, il CAP e l’indirizzo email (questo dato è facoltativo). Nel modulo c’è anche lo spazio per inserire le eventuali note per il corriere (ad esempio si può specificare a quale citofono suonare) e poi basta cliccare sul bottone Completa l’acquisto per terminare l’operazione. Il pacco arriva con consegna gratuita nel giro di uno o due giorni lavorativi.

E il prezzo? Grazie all’offerta in corso in questo periodo è possibile acquistare X-SweepUP Robot al prezzo promozionale di 99 euro: il prezzo di listino sarebbe di 159 euro, quindi bisogna affrettarsi per approfittare di questo sconto del 50%. Chi acquista dal sito ufficiale (lo ribadiamo ancora una volta: è l’unico modo per essere sicuri che si sta comprando il prodotto originale e non una delle tante imitazioni che si possono trovare su Amazon o nei negozi fisici) può beneficiare delle spese di spedizione gratuite: il pagamento si può fare in contanti direttamente al corriere al momento della consegna oppure si può fare al momento dell’ordine, utilizzando la carta di credito o PayPal.

Conclusioni: X SweepUP merita di essere acquistato?

X SweepUP robot pulitore è molto di più del solito aspirapolvere: sono molte le persone che lo hanno già provato e basta dare un’occhiata alle recensioni dei consumatori per rendersi conto che non si tratta di una truffa, ma di un prodotto che funziona davvero. Nella confezione sono inclusi il robot, le spazzole rotanti, il vano raccogli polvere, il panno pulitore con il velcro per attaccarlo al dispositivo e il cavo USB per la ricarica. Dopo aver inserito le spazzole e aver ricaricato la batteria il robot pulitore è pronto all’uso: basta accenderlo ed inizierà a girare per la casa, raccogliendo e aspirando tutta la sporcizia; le sue dimensioni gli permettono di infilarsi ovunque e il suo sensore di movimento gli consente di evitare gli ostacoli (in questo modo può continuare a lavorare, mentre altri modelli rimangono bloccati).

La potenza dell’aspirapolvere, le spazzole rotanti che si adattano ad ogni superfici (sono in grado di pulire anche sui tappeti), la batteria ricaricabile di lunga durata e il design compatto sono le principali caratteristiche di questo prodotto. I consumatori hanno gradito anche la facilità di utilizzo e la silenziosità del dispositivo, che sui siti e i forum che raccolgono le opinioni e le recensioni degli utenti ha ottenuto un giudizio medio molto alto. Mentre X-SweepUP robot è in azione, il padrona di casa (o la padrona di casa) può dedicarsi ad altre faccende e in questo modo i tempi da dedicare alla pulizia della propria abitazione si riducono drasticamente.

Ma bisogna fare attenzione: nei negozi e soprattutto su internet si trovano tanti robot aspirapolveri che hanno un nome e una forma simile a questo dispositivo; per evitare di acquistare un’imitazione ed avere la certezza che si sta comprando il prodotto originale, l’unica cosa da fare è completare l’ordine tramite il sito ufficiale. È sufficiente compilare un modulo inserendo i prodi dati e il proprio indirizzo e aspettare uno o due giorni per farselo ricapitare a casa.

In questo momento è possibile approfittare del prezzo promozionale di 99 euro (in pratica la metà di quello che sarebbe il prezzo di listino): si può fare il pagamento in contanti alla consegna dando i soldi direttamente al corriere oppure con carta di credito o Paypal nel momento in cui si invia l’ordine. Le spese di spedizione sono gratuite.