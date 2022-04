XME Prestito Facile, Diretto, Giovani e SpensieRata Intesa Sanpaolo 2022: il confronto

In fatto di prestiti personali, Banca Intesa Sanpaolo è tra gli Istituti preferiti dagli Italiani perché offre una vasta gamma di prodotti pensati per assecondare le esigenze più disparate della propria clientela. Che siate uno studente in cerca di un aiuto economico, un acquirente immobiliare o se avete necessità di ristrutturare cosa, grazie a Intesa San Paolo c’è sempre la possibilità di accedere alla tipologia di prestito più adeguata. In questo articolo vediamo quali sono le principali offerte di finanziamento offerte da Banca Intesa San Paolo.

XME Prestito Facile 2022 di Banca Intesa Sanpaolo: come funziona

I prodotti finanziari XME (PerMe) di Intesa San Paolo – afferenti al conto corrente XME – il conto corrente online di Intesa Sanpaolo, sono pensati appositamente per fornire supporto a tutti coloro che necessitano di un prestito per effettuare le attività più disparate o le spese più ingenti. Premessa valida per ogni tipologia di finanziamento richiedibile presso Intesa Sanpaolo è la titolarità di un conto corrente bancario, meglio se con Banca Intesa Sanpaolo o, altrimenti, essere titolari di un servizio qualsiasi presso l’istituto bancario.

Il primo prestito, facile e veloce, da ottenere con Banca Intesa Sanpaolo, è XME Facile. Per i clienti è possibile richiedere questo prestito direttamente online, tramite l’Area Clienti del sito ufficiale oppure mediante app ufficiale, nell’apposita sezione. In questo caso, la procedura di richiesta sarà davvero molto semplice poiché basterà inoltrare domanda di accesso alla banca la quale già dispone di parte della documentazione necessaria.

Il prestito XME Facile può essere inoltre richiesto da tutti coloro che risiedono in Italia, che dispongono di un reddito dimostrabile e anche da chi dispone già di un conto corrente presso un altro istituto bancario.

Con Prestito Facile è possibile richiedere un importo fino a 75.000 euro (il limite scende a 20.000 nel caso di richiesta tramite app). La durata massima del piano di rimborso è 10 anni (120 mesi) e può essere pianificata su misura del cliente, con l’ulteriore possibilità di modificare in corso il valore della rata mensile senza l’obbligo di provvedere al pagamento di alcuna commissione aggiuntiva.

Attualmente i tassi di interesse di un prestito XME Facile sono: TAN 6,25% e TAEG 7,55%.

XME Prestito Diretto Intesa Sanpaolo 2022: la guida

Per i clienti Intesa Sanpaolo è possibile inoltre usufruire anche di un’altra possibilità di prestito personale: XME Prestito Diretto. Questo tipo di finanziamento, completamente a tasso zero e senza obbligo di anticipo, è pensato apposta per consentire a tutti coloro che effettuano shopping su alcune piattaforme selezionate, di poter acquistare i prodotti più cari con il supporto di un prestito bancario. Grazie a XME Prestito Diretto è infatti possibile acquistare la merce preferita attraverso alcuni dei partner che partecipano all’iniziativa, quali: MMN; Jakala S.p.A; 1Place S.r.l.

Come? Basterà accedere agli store online dei partner attraverso l’Internet Banking oppure dall’app ufficiale. Altrimenti, è possibile effettuare gli acquisti direttamente dai siti ufficiali dei partner aderenti. Tra i prodotti acquistabili con questo tipo di prestito vi sono:

smartphone;

smart TV;

motoveicoli;

PC portatili e tablet delle migliori marche.

In questo caso, il prestito è vincolato all’acquisto di un bene di consumo e pertanto non è un prestito di una somma di denaro da impiegare a piacimento. Inoltre per beneficiare del Prestito Diretto occorre essere in possesso di un conto corrente Intesa Sanpaolo da almeno 30 giorni.

Infine, tra i principali vantaggi di cui i clienti potranno beneficiare vi sono inoltre la possibilità di scegliere la durata del prestito e il valore del canone mensile mentre la merce acquistata verrà recapitata direttamente a casa una volta sottoscritto il contratto di finanziamento.

XME Prestito Giovani Intesa Sanpaolo: le agevolazioni 2022

Banca Intesa Sanpaolo è inoltre sempre molto attenta anche alla clientela più giovane e alle sue necessità, per questo ha pensato a una soluzione di prestito appositamente per i più giovani, laddove per giovani si intendono tutti coloro che hanno meno di 35 anni.

Questa tipologia di prestito è XME Giovani, un prestito che può essere richiesto da tutti i giovani residenti in Italia, che siano in possesso di un reddito dimostrabile – anche derivante dall’attività di libero professionista – e che siano titolari di un conto corrente bancario attivo. L’importo massimo finanziabile è fino a 30.000, come prima – nel caso del prestito Facile – il limite è di 20.000 euro nel caso in cui il prestito fosse richiesto tramite app ufficiale. Tra le agevolazioni cui è possibile beneficiare vi sono:

flessibilità; il prestito è infatti pensato su misura di ogni singolo cliente;

pochi documenti da presentare e nessun giustificativo di spesa da esibire;

opzione Posticipo Rata che consente di posticipare il pagamento di un canone mensile fino a un massimo di 3 volte, per tutta la durata del finanziamento;

tasso dedicato per le richieste pervenute online.

In merito all’ultimo punto, i tassi di interesse per questo genere di prestito ammontano al 6,25% per il TAN e 7,10% per il TAEG. Se non siete convinti oppure avete ancora qualche dubbio è possibile contattare direttamente l’Istituto bancario che metterà a vostra disposizione, in qualsiasi momento, un operatore in grado di supportarvi in ogni vostra necessità.

XME SpensieRata di Intesa Sanpaolo: il prestito col salto e cambio rata

Un’ulteriore possibilità di prestito è infine costituita da XME SpensieRata, una linea di credito pensata appositamente per chi necessità di disporre di liquidità immediata, offrendo allo stesso tempo la possibilità di rateizzare le spese già effettuate. L’importo minimo per utilizzare il credito per ogni singolo prestito è di 200 euro, mentre il massimo è 2.500 euro. Il credito è richiedibile in qualsiasi momento, direttamente in app o attraverso l’area riservata del servizio clienti del sito di Banca Intesa Sanpaolo, contestualmente sarà inoltre possibile scegliere la durata del prestito che potrà essere da 3 fino a un massimo di 48 rate mensili. Con XME SpensieRata è quindi possibile ripristinare la somma di credito iniziale con il rimborso progressivo dei singoli prestiti. Tra i vantaggi di questa linea di credito vi sono:

la somma accreditata sul proprio conto corrente in tempo reale;

nessun giustificativo di spesa da presentare;

possibilità di rateizzare le spese già sostenute, direttamente dall’app;

rata costante per tutta la durata del rimborso.

Infine, segnaliamo che, nel caso foste interessati a questa tipologia di finanziamento speciale, è obbligatorio essere titolari di un conto corrente Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi.

Come abbiamo visto, le proposte di prestito di Banca Intesa Sanpaolo sono davvero numerose e sono pensate appositamente per assecondare ogni tipologia di cliente. Se siete quindi alla ricerca del prestito migliore per la vostra situazione, potete consultare la sezione apposita del sito ufficiale: Prodotti > Prestiti e scegliere la soluzione che fa più al caso vostro.

Confronto Prestiti Personali Intesa Sanpaolo 2022: quale conviene caso per caso

Dopo aver passato in rassegna i migliori prestiti personali della linea di credito XME di Intesa Sanpaolo è legittimo domandarsi quale sia effettivamente il migliore e quale conviene di più. Non è facile dare una risposta univoca, soprattutto perché a seconda della situazione specifica esiste il finanziamento più adatto, inoltre è sempre consigliabile ottenere un preventivo contattando direttamente la banca che saprà consigliare il finanziamento più adatto alla vostra situazione.

Tuttavia, mettendo a confronto le diverse tipologie di finanziamento, forse si possono evincere vantaggi e svantaggi di ogni singola soluzione che possono far comprendere quale possa essere il finanziamento migliore da scegliere:

XME Prestito Facile

Si tratta del prestito che consente di disporre, eventualmente, di maggior liquidità (fino a 75.000 euro). Tuttavia è anche il prestito che ha i tassi di interesse più elevati e l’unico ad avere delle spese obbligatorie da sostenere per l’apertura dell’istruttoria, pari al 2% dell’importo finanziato minimo (100 euro) e massimo (750 euro).

XME Prestito Diretto

Si tratta dell’unica soluzione XME Prestito a tasso zero. Pertanto, dal punto di vista del costo del finanziamento è la migliore alternativa attualmente disponibile, tuttavia, la richiesta del prestito è soggetta alla finalità per cui la somma viene richiesta: infatti non è possibile disporre della capitale finanziato per finalità diverse dall’acquisto di un bene di consumo. Quindi, a meno che non dobbiate effettuare un acquisto, conviene scegliere un’altra tipologia di prestito personale.

XME Prestito Giovani

Un’ottima soluzione pensata appositamente per i più giovani, il tasso di interesse di XME Giovani è infatti più basso rispetto al suo analogo, Prestito XME Facile, inoltre non vi sono spese accessorie aggiuntive. Tuttavia la somma a cui si può avere accesso è più esigua (la somma massima richiedibile ammonta a 30.000 euro) e purtroppo, dopo i 35 anni, non è più una soluzione accessibile.

XME SpensieRata

Questa forma di credito è forse la più flessibile in assoluto poiché consente di ottenere liquidità rapidamente e di rateizzare spese già sostenute. Inoltre, è una formula di prestito agevolata e senza tassi di interesse- Tuttavia non si tratta di un vero e proprio prestito, almeno non nei termini degli esempi visti fino ad ora, quanto di una linea di credito di supporto la quale, proprio per questo motivo è anche molto esigua e prevede tempi di rimborso molto più stringenti rispetto alle altre soluzioni.