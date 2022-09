xPower Luxor smartwatch: recensione, prezzo e caratteristiche

xPower Luxor è una gamma di orologi che combina l’eleganza di un orologio da polso tradizionale con le funzionalità del più tecnologico smartwatch. C’è chi lo ha definito uno smartwatch elegante e in effetti non potrebbe che essere così. In Italia, xPower Luxor è distribuito dal suo rivenditore attraverso il sito web ufficiale. Non è un caso, quindi, che l’orologio abbia già riscosso un discreto successo in termini di vendite. L’apprezzamento però non è dipeso solamente dalla sua immediata reperibilità, ma è dipeso anche dalle sue indiscutibili caratteristiche estetiche e funzionali. Per comprendere meglio quale sia il segreto del successo dell’orologio xPower Luxor vediamo insieme le opinioni di chi lo ha testato, le caratteristiche e il suo prezzo.

Recensione smartwatch xPower Luxor

xPower Luxor è il modello di punta di tutta la gamma di smartwatch prodotti dall’azienda xPower. Stiamo parlando di un orologio dal design raffinato ed elegante, ma allo stesso tempo robusto e funzionale. Lo smartwatch si adatta alle più disparate esigenze: può essere un valido supporto per tutti coloro che hanno bisogno di uno strumento per monitorare il proprio stato di salute così come è un alleato perfetto per tutti gli sportivi che necessitano di programmare i propri allenamenti e monitorare i progressi fatti. Che sia un ottimo orologio sotto numerosi punti di vista lo dimostrano le moltissime recensioni online. Le opinioni di chi ha testato l’orologio xPower Luxor sono importanti per comprendere quali siano le prestazioni effettive dell’orologio e per vedere al meglio quali siano le sue concrete funzionalità.

Se state quindi valutando di comprare il modello Luxor della gamma di orologi xPower, leggere alcune recensioni potrà tornare senz’altro utile per effettuare le proprie valutazioni.

Pur essendo un orologio presente da poco in commercio, tuttavia ha già ottenuto moltissimi riscontri positivi, la maggior parte delle opinioni apprezza le seguenti caratteristiche:



Eleganza del design : proprio la capacità di combinare l’avanguardia di uno smartwatch con l’eleganza di un orologi da polso tradizionale, è particolarmente apprezzata dai clienti che infatti, spesso, si scordano di avere al polso uno smartwatch;

Adattabilità : la raffinatezza e le linee accattivanti di questo orologio, fanno sì che possa essere indossato come accessorio praticamente in ogni contesto, da quello più informale tra amici, fino a quello più composto, come un ricevimento o un ambiente lavorativo;

Resistenza : soprattutto per chi lo utilizza spesso in contesti sportivi, apprezza la robustezza della scocca, le rifiniture in acciaio antigraffio e la caratteristica waterproof;

Durata batteria : l’elevata prestazione della batteria fa si che l’orologio resista praticamente per tutto il giorno, garantendo inalterate tutte le funzioni dell’orologio;

Tecnologia : in quanto smartwatch l’orologio è dotato della migliore tecnologia d’avanguardia che consente così di avere a portata di “polso” un vero e proprio computer in miniatura, in grado di eseguire le più importanti operazioni quali, monitoraggio salute (attività cardiaca, ipertensione ecc.); agenda; promemoria; social network; datario; calendario ecc. Inoltre il display e completamente touch screen e questo semplifica notevolmente l’interscambio tra le applicazioni;

Interfaccia user friendly : lo smartwatch è collegato a un applicazione per smartphone davvero semplice e facile da usare, come molto semplice risulta anche l’esperienza diretta con i comandi e le funzionalità dello smartwatch;

Rapporto qualità/prezzo : un altro indubbio valore aggiunto è rappresentato dall’ottimo prezzo dell’orologio. Se confrontato con quello di altri modelli di smartwatch presenti sul mercato, ci si accorge come il modello Luxor abbia un costo davvero competitivo, a fronte di un’elevata qualità del prodotto. Inoltre, l’azienda xPower effettua spesso durante l’anno campagne sconto, che consentono di acquistare il modello Luxor a un prezzo ulteriormente ribassato.

Orologio xPower Luxor: prezzo e caratteristiche

Vediamo adesso quali sono le caratteristiche che rendono davvero unico questo modello di orologio. Come abbiamo già anticipato, xPower Luxor è un modello di smartwatch rifinito nei minimi dettagli ed è costruito mediante l’impiego di materiali di alta qualità. Ogni componente dell’orologio è sviluppata in accordo con gli standard più rigorosi, in modo da garantire un elevato livello di prestazione.

Al momento dell’acquisto, poi, l’orologio è dotato di un’apposita app per cellulare – compatibile con i sistemi operativi iOS e Android – davvero intuitiva che consente di monitorare tutte le funzionalità dello smartwatch in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, possiamo dire che l’attuale modello è molto più grande rispetto a quello precedente e si contraddistingue per la ghiera raffinata che avvolge il quadrante. Proprio grazie alla presenza di questa ghiera è possibile navigare molto più facilmente attraverso le applicazioni a disposizione sull’orologio. Rispetto al modello precedente, poi – pur essendo dotato di ghiera – risulta molto leggero e più sottile, e pertanto è più agevole da indossare al polso.

Il display è molto ampio e questo consente una facilità di lettura maggiore rispetto ai precedenti modelli, dimostrandosi un orologio adatto anche a persone di una certa età oppure che soffrono di problemi di vista. Inoltre il display, sfruttando la tecnologia LCD touch-screen da 1.3 pollici e IPS a colori, restituisce una visione dello schermo nitida e accesa.

La scocca è completamente in metallo (antigraffio) ed è progettata per resistere agli urti più duri; inoltre è un oggetto progettato per durare nel tempo, a qualsiasi condizione meteorologica grazie alla sua costruzione secondo lo standard IP68 che lo rende completamente impermeabile all’acqua e quindi perfetto anche sotto la pioggia più battente o durante le escursioni in mare.

La batteria è progettata per durare il più a lungo possibile, infatti ha un’unità di misura di 320 mAH e un voltaggio DC5V, se correttamente utilizzato e ricaricato, l’orologio ha un’autonomia di qualche giorno, dopodiché deve essere ricaricato manualmente mediante l’innovativo cavo magnetico a presa rapida con 2 pin, che rende l’esperienza della ricarica molto più veloce di quella tradizionale.

Per quanto riguarda le app, sono davvero tantissime, di seguito forniamo l’elenco completo delle funzioni del dispositivo per avere un’idea di quanto possa essere utile lo smartwatch:



Contapassi;

Distanza;

Calorie;

Battiti cardiaci;

Pressione del sangue;

Livello di ossigeno;

Monitor sonno;

Chiamate;

Messaggi;

App e social popolari;

Promemoria;

Sveglie;

Avviso inattività;

Sport;

Trova dispositivo.

Tutte queste funzioni in un solo smartwatch e a un prezzo davvero competitivo. Sul sito ufficiale, attualmente xPower Luxor ha un costo di 99,99 euro, rispetto ai 129,99 euro iniziali.

Inoltre, sul sito ufficiale di xPower, sono spesso attive offerte e promozioni periodiche che consentono di acquistare lo smartwatch usufruendo di ribassi ancora maggiori.