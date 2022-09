xPower Watch Series 8: opinioni sullo smartwatch per lo sport, prezzo e dove si trova

xPower Watch Series 8 è uno smartwatch per lo sport di ultima generazione, pensato per chiunque desideri avere al polso un oggetto con funzioni simili a quelle di un telefono cellulare. È l’ultimo modello della linea xPower e si differenzia da tutti gli altri in commercio per le numerosissime funzionalità del quale è dotato. Attraverso xPower Watch è possibile rispondere ad sms, a messaggi whatsapp o anche alle email. È utile per chi in macchina deve rispondere ad una chiamata, ed è dotato di auricolari bluetooth che garantiscono al guidatore un viaggio in massima sicurezza. E’ un orologio pensato anche per i più sportivi, in quanto è dotato del contrappassi e di sensori studiati per monitorare l’attività fisica di chi lo indossa. E’ un dispositivo touchscreen che assolve molteplici funzioni che hanno i cellulari e i tablet di oggi. Sul web molti affermano che indossarlo è come avere al polso uno smartphone. Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono nello specifico le caratteristiche di xPower Watch per lo sport, quali sono le sue funzioni, le opinioni e le recensioni del web, dove acquistarlo, i prezzi e le offerte attive per questo smartwatch di ultima generazione.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI XPOWER WATCH SERIES 8 SUL SITO UFFICIALE: IL NUOVO SMARTWATCH IN OFFERTA LANCIO! <<<

Caratteristiche e funzioni di xPower Watch Series 8

Come già detto in precedenza, xPower Watch è uno smartwatch per lo sport di ultima generazione, ideale per gli appassionati di tecnologia che non vogliono perdersi nessuna nuova uscita. Una delle caratteristiche fondamentali è la praticità, la leggerezza e la comodità di questo smartwatch. E’ pensato anche per gli sportivi in quanto è resistente al sudore ed a qualsiasi altro liquido, per questa ragione lo si può indossare anche sotto la pioggia senza preoccuparsi che si possa bagnare. Vanta un design molto minimal, accattivante e non appariscente, tanto da poter essere indossato sia da uomini, da donne e da persone di ogni età. Lo si può utilizzare anche per sentire la musica, e una caratteristica che lo contraddistingue rispetto agli altri in commercio, è il fatto che possiede un buonissimo audio. In più ha un display molto luminoso e chiaro, e i contenuti appaiono in alta definizione grazie alla modalità hd del quale è dotato. E’ uno strumento compatibile con tutti i tipi di sistema operativo: Android, Android Tablet PC, iOS ecc. Grazie al sistema bluetooth del quale è dotato, lo si potrà facilmente collegare al proprio smartphone o al proprio tablet per utilizzare le sue molteplici funzioni. Più nello specifico, xPower Watch Series 8 ha un display LCD, è fornito di una scheda di memoria SD da 32 Gb, il bluetooth è 3.0, possiede un microfono incorporato da 0.7 watt e 8 ampere, perfetto per chiamate e messaggi vocali. In più la modalità viva-voce permette di effettuare chiamate anche mentre si è alla guida o si è impegnati in altre attività. Con questo strumento è possibile anche scattare delle foto grazie alla fotocamera da 2MP, possiede una risoluzione da 240, ha anche un altoparlante incorporato e viene consegnato insieme ad un set di chip MTK 6261.

Al suo interno, è possibile installare diverse app gratuite per ascoltare la musica, ed è presente anche una radio integrata attraverso la quale ci si può connettere facilmente alla varie frequenze. xPower Watch Series 8 può essere utilizzato anche come agenda personale grazie alla funzione ‘note’ che permette di scrivere e memorizzare gli impegni e gli appuntamenti della giornata specificando data, ora e luogo. Che si tratti di un colloquio di lavoro, dell’ora esatta nella quale dover prendere un medicinale, di un compleanno o qualsiasi altra ricorrenza, con xPower Watch non potrete dimenticarlo grazie alla notifica sonorizzata. Utilizzare questo smartwatch è molto semplice, in più per le funzionalità maggiormente avanzate è possibile consultare il manuale d’istruzioni in lingua italiana che vi arriverà a casa insieme a xPower Watch Series 8 e ad un cavo USB per metterlo in carica.

xPower Watch Series 8 per lo sport: prezzi e offerte

Il prezzo di xPower Watch è di 118 euro, però attualmente lo si può acquistare a soli 59 euro. È attiva un’offerta speciale fino ad esaurimento scorte, che permette di acquistare questo smartwatch di ultima generazione ad una cifra notevolmente ridotta. Attualmente aggiungendo altri 20 euro, quindi con un totale di 79 euro è possibile acquistare sul sito ufficiale xPower, lo smartwatch più le cuffie wireless xpower sound.

Dove acquistare xPower Watch Series 8 per lo sport: online e in negozio

Questo prodotto non è acquistabile né su siti quali Amazon, o altri portali online, né nei negozi sportivi e di elettronica. L’unico venditore ufficiale dove poterlo acquistare è il sito di xPower. Qui è possibile compilare un modulo, inserire i propri dati anagrafici quali nome, cognome, indirizzo, numero civico, la città nella quale far recapitare il vostro acquisto, il CAP e l’email personale. In seguito bisognerà scegliere tra le due offerte attualmente attive: xPower Watch Series 8 a 59 euro o xPower Watch Series 8 più sound a 79 euro. Dovrete esprimere la vostra preferenza per quanto riguarda il colore scegliendo tra: color nero, oro-rosa o argento. Infine avrete la possibilità di inserire delle note per il corriere in modo da agevolare e facilitare la consegna. Nelle note potrete inserire l’orario nel quale sarete a casa e sarà più semplice per voi ricevere il pacco, potrete specificare l’interno del condominio o il citofono al quale suonare. Prima di completare l’acquisto è sempre bene leggere l’informativa sulla privacy di xPower, ed infine cliccando su ‘completa acquisto’ sarà messo in ordine lo smartwatch. Le modalità di pagamento sono studiate per evitare qualsiasi tipo di truffa o errore di consegna. Per questa ragione il cliente ha la possibilità di non effettuare il pagamento in anticipo e online, ma di consegnare i soldi direttamente in mano al corriere, solo una volta ricevuto l’oggetto in ordine e solo dopo aver avuto modo di controllare personalmente l’effettivo funzionamento del proprio acquisto.

Opinioni e recensioni su xPower Watch Series 8 per lo sport

Sul web è possibile trovare diverse recensioni e opinioni su questo nuovo smartwatch di ultima generazione. Ci sono molteplici forum dove gli utenti che lo hanno acquistato e testato esprimono le loro personalissime opinioni, oppure c’è anche un forum sul sito officiale di xPower con delle recensioni specifiche su questo prodotto. Molti utenti concordano sul fatto che il prezzo sia molto conveniente e che si tratti di uno smartwatch che non ha niente da invidiare ad altri orologi per lo sport in commercio di fascia superiore. Alcuni sostengono che con soli 59 euro hanno acquistato uno smartwatch con ottime qualità e con un sistema tecnologico avanzato. Un prezzo di fascia media e una qualità di fascia alta. Proprio per il suo rapporto qualità prezzo è indicato da molti come il miglior prodotto di questo genere attualmente sul mercato. Su un forum si legge il commento di Erica, un’impegnata che ha comprato xPower Watch e si dichiara essere completamente soddisfatta. Afferma che il prodotto vale ogni centesimo di quel che costa e aggiunge una nota positiva relativamente alla potenza della batteria, che può durare per una giornata intera. Gino, un imprenditore, sostiene di aver avuto qualche dubbio sulla batteria inizialmente, ma in un secondo momento ha potuto costatare l’alta qualità di questo prodotto.

>>> ORDINA SUBITO XPOWER WATCH SERIES 8 SUL SITO UFFICIALE: CLICCA QUI E APPROFITTA DELL’OFFERTA SPECIALE <<<

Parlando degli svantaggi, gli utenti sul web trovano che xPower Watch abbia solo tantissime note positive e forse un solo difetto: il fatto di non essere waterproof. D’altronde per il prezzo che ha, possiede già troppe caratteristiche positive. xPower Watch Series 8 infatti, può essere bagnato e non ci si deve preoccupare se nel bel mezzo di una passeggiata inizia improvvisamente a piovere, però allo stesso tempo è bene non prolungare la sua permanenza sotto l’acqua e cercare un riparo al più presto. Bisogna fare attenzione anche quando ci si lava le mani, infatti qualche gocciolina non danneggerà il vostro nuovo smartwatch per lo sport, ma allo stesso tempo, immergerlo completamente sotto il rubinetto del lavandino potrebbe romperlo definitivamente. Sul web si trovano dei commenti relativi ai primi mesi di uscita di questo nuovo smartwatch. In quel periodo, alcuni utenti lamentavano il fatto di non avere molta scelta di colore per quanto riguarda il cinturino. All’inizio infatti era disponibile sono in nero, oggi invece lo si può trovare anche in argento e rosa-oro. Sempre per quanto riguarda il cinturino, molti affermano che questo sia di ottima qualità ed abbia moltissima resistenza. Un’altro commento che si legge sui forum è quello di Anna una donna di 44 anni di Pescara. Anna afferma di non riuscire più a fare a meno di questo strumento, di usarlo come agenda personale, di utilizzarlo al mattino quando va a correre e di mandare un sacco di messaggi vocali. Dice di averlo regalato anche ai suoi figli, i quali si ritengono anch’essi molto soddisfatti.

Il bilancio di questo nuovo xPower Watch, possiamo dire che alla fine si chiude senza alcun dubbio in positivo.