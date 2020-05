xTactical Drone Militare: opinioni, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

xTactical Drone è il nuovo drone militare che può essere acquistato online ad un prezzo del tutto accessibile, garantendo comunque ottime performance. Scopriremo di seguito le opinioni degli utenti che lo hanno acquistato, che ci diranno se funziona o meno, per poi spostarci sulle istruzioni per l’uso e le informazioni sul prezzo e su dove si può trovare su Amazon e sul sito ufficiale di xTactical.

xTactical Drone: cos’è e come funziona

Si parla tanto di novità assoluta, ma perché xTactical Drone sta facendo così tanto successo? Cosa ha di innovativo e soprattutto, come funziona? Questo drone non è come i normali droni che si trovano in commercio, innanzitutto perché è caratterizzato da un’architettura e da un design unici nel suo genere, che garantiscono un’esperienza di volo impareggiabile: il drone militare è infatti pieghevole, leggero, durevole e tecnologicamente avanzato. Per dirvi come funziona e a cosa serve xTactical Drone abbiamo pensato di elencarvi e spiegarvi tutte le sue caratteristiche tecniche:

Pieghevole : questa caratteristica garantisce una grande resistenza sia in fase di uso che in fase di trasporto. Le eliche, piegandosi verso l’interno, consentono così di risparmiare spazio ed evitare danni all’oggetto;

: questa caratteristica garantisce una grande resistenza sia in fase di uso che in fase di trasporto. Le eliche, piegandosi verso l’interno, consentono così di risparmiare spazio ed evitare danni all’oggetto; Foto e video in HD : l’alta definizione nelle riprese è uno dei principali punti di forza di questo drone. I video sono fluidi grazie alla registrazione in HD, mentre le foto vengono scattate con una qualità elevata garantita dalla risoluzione di 720P;

: l’alta definizione nelle riprese è uno dei principali punti di forza di questo drone. I video sono fluidi grazie alla registrazione in HD, mentre le foto vengono scattate con una qualità elevata garantita dalla risoluzione di 720P; Alta durata di volo : il drone vola e registra filmati fino a dieci minuti di fila, senza mai toccare terra e senza la necessità di cambiare le batterie;

: il drone vola e registra filmati fino a dieci minuti di fila, senza mai toccare terra e senza la necessità di cambiare le batterie; Sensore di gravità con manovra automatica : il drone xTactical è dotato di sensori molto precisi che permettono di rilevare ostacoli ed evitarne l’impatto, effettuando una manovra automatica all’avanguardia;

: il drone xTactical è dotato di sensori molto precisi che permettono di rilevare ostacoli ed evitarne l’impatto, effettuando una manovra automatica all’avanguardia; Replay Mode : il drone consente una riproduzione delle foto e dei video ad alta definizione;

: il drone consente una riproduzione delle foto e dei video ad alta definizione; Modalità panoramica : schiaccia un pulsante per scattare incredibili foto a 360 gradi dall’alto;

: schiaccia un pulsante per scattare incredibili foto a 360 gradi dall’alto; Drone ad alta velocità : xTactical è un drone militare super veloce, tra i più rapidi in circolazione nel suo genere;

: xTactical è un drone militare super veloce, tra i più rapidi in circolazione nel suo genere; Ampia distanza di trasmissione : comandare il drone non è mai stato così comodo e semplice, grazie alla distanza massima di 100 metri che permette al pilota di far girare il drone ovunque, senza perdere la trasmissione;

: comandare il drone non è mai stato così comodo e semplice, grazie alla distanza massima di 100 metri che permette al pilota di far girare il drone ovunque, senza perdere la trasmissione; Adatto ai principianti : xTactical è un drone ad elevate prestazioni che, tuttavia, si contraddistingue per la facilità nel comando, che lo rende adatto ai professionisti così come ai principianti che non hanno mai avuto un drone;

: xTactical è un drone ad elevate prestazioni che, tuttavia, si contraddistingue per la facilità nel comando, che lo rende adatto ai professionisti così come ai principianti che non hanno mai avuto un drone; Tante modalità di scatto : fare foto e video da professionista sarà un gioco da ragazzi con xTactical Drone, con le modalità Boomerang, ad asteroide, scatto integrato e preimpostato;

: fare foto e video da professionista sarà un gioco da ragazzi con xTactical Drone, con le modalità Boomerang, ad asteroide, scatto integrato e preimpostato; Potenza massima : le dimensioni compatte non influiscono sulla potenza di questo drone professionale e altamente tecnologico;

: le dimensioni compatte non influiscono sulla potenza di questo drone professionale e altamente tecnologico; 4 eliche di ricambio, 2 batterie, case da trasporto e cavo ricarica multiplo: per un’esperienza di volo altamente professionale, è possibile acquistare la versione completa di xTactical Drone con tutto il pacchetto al completo.

Recensioni xTactical Drone Militare: le opinioni degli utenti

Abbiamo raccolto il numero massimo di recensioni che gli utenti hanno rilasciato su internet riguardo l’esperienza con xTactical Drone Militare: il punteggio medio è stato di 4,8 stelle su 5, voto che testimonia l’estrema affidabilità del drone. Vi riportiamo ora le opinioni verificate che sono state rilasciate dagli utenti sui forum e sul nostro sito. Se avete acquistato anche voi xTactical Drone vi invitiamo a rilasciare una recensione nel box dei commenti sotto l’articolo.

“Con questo drone sembra di stare in un film. Le riprese dall’alto sono eccezionali, semplici da effettuare e con risposta immediata del drone dal momento del tocco sul pulsante” (Alberto R., opinione valutata 4,7 su 5).

“Rapporto qualità/prezzo eccezionale. xTactical Drone costa come un drone comune per principianti, ma garantisce performance degne dei migliori droni professionali e inoltre è semplice da usare“. (Giacomo B., opinione valutata 5 su 5).

“Non avevo mai acquistato un drone in vita mia e non avevo idea di come si utilizzasse. Fortunatamente con xTactical ho trovato un drone affidabile, le istruzioni sono molto chiare e dopo cinque minuti ho cominciato ad utilizzarlo senza più staccarmene. Le batterie sono di altissima qualità“. (Simone A., opinione valutata 4,6 su 5).

“xTactical Drone mi ha stupito perché viene offerto ad un prezzo molto basso ed ha componenti professionali. L’ho comprato sul sito ufficiale tre settimane fa, mi è stato recapitato a casa in soli tre giorni e finora ho avuto solo esperienze positive. I video in Full HD sono qualcosa di indescrivibile“. (Giovanni R., opinione valutata 4,9 su 5).

“Sono ormai un esperto di droni, è il dodicesimo drone che compro e ritengo che sia perfetto sia per i professionisti come me che registro video per il mio lavoro, sia per chi vuole divertirsi con le riprese in alta definizione e non ha mai usato un drone. E’ performante e molto semplice da usare” (Gennaro F., opinione valutata 4,8 su 5).

Come abbiamo visto, le opinioni su xTactical Drone sono altamente positive. Se vi state chiedendo se funziona davvero oppure è una truffa, la risposta è chiara: questo drone militare ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, è consigliato a chiunque (professionisti o dilettanti) ed è perfettamente funzionante.

Istruzioni xTactical Drone: come usarlo

Le istruzioni ufficiali di xTactical Drone sono disponibili nella custodia all’interno della quale è contenuto il prodotto, che vi verrà inviata a casa assieme al drone e al libretto delle istruzioni. Di seguito vi mostriamo le istruzioni sull’acquisto e l’utilizzo di xTactical Drone:

Compilare il modulo : sul sito ufficiale trovate il modulo da compilare per effettuare l’ordine;

: sul trovate il modulo da compilare per effettuare l’ordine; Completare l’acquisto : il pagamento può essere effettuato con PayPal (in modo sicuro e protetto) al momento dell’ordine, oppure potete scegliere di pagare in contanti quando il drone vi verrò consegnato a casa;

: il pagamento può essere effettuato con PayPal (in modo sicuro e protetto) al momento dell’ordine, oppure potete scegliere di pagare in contanti quando il drone vi verrò consegnato a casa; Montaggio del drone : dopo aver ricevuto il drone a casa (massimo 1-2 giorni lavorativi, con spedizione e consegna gratuite) il montaggio è immediato. Dopo aver inserito le batterie vi basterà schiacciare un pulsante per registrare a 360 gradi;

: dopo aver ricevuto il drone a casa (massimo 1-2 giorni lavorativi, con spedizione e consegna gratuite) il montaggio è immediato. Dopo aver inserito le batterie vi basterà schiacciare un pulsante per registrare a 360 gradi; Godervi un’esperienza unica con xTactical Drone Militare.

xTactical Drone: dove trovarlo, prezzo sul sito ufficiale e su Amazon

Dove è possibile trovare xTactical Drone Militare? Spesso ci viene formulata questa domanda, la cui risposta è solo una: sul sito ufficiale. Attualmente il drone non è disponibile su Amazon (attenzione: se lo trovate si tratta probabilmente di un’imitazione o di una truffa, perché al momento i produttori hanno dato l’esclusiva al sito ufficiale, perciò prestate molta attenzione), perciò l’unica via per acquistarlo è andare sul sito ufficiale.

Il prezzo di xTactical Drone è molto economico, grazie all’offerta speciale che il sito ufficiale ha messo a disposizione in questi primi mesi di lancio. I pacchetti disponibili sono i seguenti:

1 xTactical Drone a 99 euro (50% di sconto);

Pacchetto completo con 1 xTactical Drone + 4 eliche di ricambio + 2 batterie + case ufficiale da trasporto + cavo di ricarica multiplo a 169 euro (99 euro di sconto);

2 xTactical Drone a 159 euro (60% di sconto).

In tutti questi casi la spedizione è gratuita e il pagamento può essere effettuato con PayPal oppure direttamente al corriere in contanti, nel momento in cui il drone vi verrà recapitato a casa.

Il tempo di consegna è di massimo uno o due giorni lavorativi.