xTactical Watch 2.0: truffa o funziona, recensione, istruzioni, caratteristiche tecniche e prezzo Amazon

Da alcune settimane è arrivato in commercio xTactical Watch 2.0, la nuova generazione del noto orologio tattico utilizzato dalle forze militari e dal celebre corpo dei Marines degli Stati Uniti d’America. Rispetto alla precedente versione, questo smartwatch tattico presenta una tecnologia molto più avanzata ed è stato costruito con materiali tattici ultraleggeri ed è resistente ad ogni tipo di urto o caduta e anche alle condizioni meteo più estreme.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI XTACTICAL WATCH 2.0 SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Ma funziona davvero o si tratta di una truffa online? Nell’articolo vi forniremo tutte le informazioni utili sulle sue caratteristiche principali e funzionalità, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e quanto costa il nuovo xTactical Watch 2.0 sul sito ufficiale della linea b-good. Inoltre scopriremo cosa ne pensano tutti i clienti che l’hanno già acquistato e hanno testato il suo effettivo funzionamento lasciando sul web diversi commenti (positivi o negativi) sull’orologio.

Oggi vogliamo parlarvi di xTactical Watch 2.0, il nuovo e innovativo orologio tattico che è stato testato e utilizzato dalle forze armate speciali e dal famoso Corpo dei Marines americani durante le loro missioni internazionali in zone di guerra. Grazie ai materiali tattici ultraleggeri con cui è stato realizzato, questo smartwatch può essere usato anche in condizioni meteorologiche estreme come tempeste di sabbia, forti temporali, vento o neve.

Tuttavia può essere sfruttato anche nella vita quotidiana, soprattutto da persone che svolgono attività fisica o fanno sport di qualsiasi genere e quando lo indossate riceverete tutte le informazioni utili riguardanti sia le vostre attività che le notifiche in tempo reale (messaggi, chiamate ecc.) direttamente dallo smartphone a cui lo avrete collegato tramite l’apposita applicazione (disponibile sia su dispositivi Android che iOS). Ogni vostro parametro – frequenza cardiaca, battiti del cuore, calorie e altro

Presenta un design elegante che vi permetterà di abbinare il nuovo xTactical Watch 2.0 a qualsiasi abbigliamento e indossarlo così in ogni occasione, non solo quando praticate sport, come ad esempio durante un incontro di lavoro o in una serata formale. Ma vediamo nel dettaglio quali sono tutte le sue principali funzionalità:

Sono già molti gli utenti che hanno scelto di acquistare il nuovo xTactical Watch 2.0, ma siamo sicuri che si tratta di un orologio che funziona davvero e non l’ennesima truffa presente in giro per il web? Stando a quanto riportato dai clienti che l’hanno già provato, questo smartwatch garantisce tutte le funzionalità di cui vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo e sono rimasti quasi tutti soddisfatti dall’orologio tattico e lo consigliano. Ma leggiamo alcune delle loro recensioni che abbiamo trovato sul sito ufficiale e nei vari forum online:

“Dopo averlo provato per diversi giorni, posso dire che il nuovo xTactical Watch 2.0 è davvero un ottimo orologio tattico sotto ogni punto di vista. Ha molteplici funzionalità che ho trovato davvero molto utili e se non riuscite a capire subito come va usato, non disperate in quanto all’interno della confezione troverete il libretto di istruzioni anche in lingua italiana e con tutte le spiegazioni necessarie per farlo funzionare al meglio. Consigliatissimo”. Roberto R.

“La mia opinione riguardante xTactical Watch 2.0 non può che essere soddisfacente soprattutto per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Ero alla ricerca di un orologio non troppo vistoso ma che avesse molteplici funzioni e questo devo dire che è proprio ciò che desideravo. Il display analogico è visibile anche nelle ore notturne grazie alle luci presenti e poi è molto comodo e leggero da indossare. Ottimo acquisto davvero”. Giuseppe Z.