XW 6.0: truffa o funziona, istruzioni e prezzo Amazon

Oggi vi parliamo di XW 6.0, il nuovissimo e innovativo smartwatch di ultima generazione dal design sportivo ma allo stesso tempo molto elegante così da poterlo indossare in qualsiasi occasione. Questo è un dispositivo interattivo dotato di una tecnologia all’avanguardia e si tratta di un articolo davvero esclusivo che è stato lanciato sul mercato in edizione limitata. Attualmente è uno degli smartwatch più richiesti e venduti e presenta moltissime funzionalità tra cui la possibilità di monitorare il proprio sonno.

Ma cerchiamo di vedere nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali di XW 6.0, le istruzioni d’uso, quanto costa su Amazon e dove si può trovare in vendita online sul sito ufficiale dell’azienda produttrice. Infine per scoprire se questo dispositivo funziona davvero e non è una truffa, è consigliabile leggere le opinioni degli utenti che lo hanno già testato e per questo a seguire troverete anche alcune delle recensioni lasciate dai clienti sul web.

Come funziona XW 6.0: istruzioni d’uso e funzionalità principali del nuovo smartwatch

Sono sempre più le persone che scelgono di acquistare uno degli smartwatch di ultima generazione così da avere la possibilità di restare sempre connessi con il proprio smartphone ed avere tutto ciò di cui si ha bisogno in un unico accessorio. Tra i vari modelli disponibili oggi in commercio troviamo anche il nuovo XW 6.0, uno smartwatch interattivo davvero all’avanguardia che vi consentirà di avere tutte le funzioni del vostro cellulare sempre a portata di mano. Tra i requisiti fondamentali di questo dispositivo ci sono velocità e praticità che permettono di fornire performance di alto livello e in qualsiasi circostanza.

Il nuovo XW 6.0 riesce a coniugare la tecnologia più avanzata con le diverse funzioni e applicazioni che è facile trovare nei moderni telefono cellulari. Questo tecnologico orologio è dotato di display HD ad alta definizione, un touch-screen capacitivo ed una batteria a lunga durata. Molte funzioni usate sul telefono possono essere trasferite sullo smartwatch così che si possa avere tutto a disposizione in un unico accessorio. XW 6.0 è completamente impermeabile in quanto è costruito secondo lo standard IP67 che lo rende resistente all’acqua e potrete usarlo anche in piscina o durante qualsiasi altro sport acquatico. Questo smartwatch poi è compatibile con tutti i sistemi operativi, sia iOS che Android. Ma ecco alcune delle funzionalità principali:

Parametri vitali : grazie al sensore biometrico integrato nel retro della scocca, questo smartwatch può misurare con precisione la vostra pressione sanguigna, i battiti cardiaci e il livello di ossigeno nel sague;

: grazie al sensore biometrico integrato nel retro della scocca, questo smartwatch può misurare con precisione la vostra pressione sanguigna, i battiti cardiaci e il livello di ossigeno nel sague; Allerta sedentarietà : tramite il nuovo XW 6.0 potrete impostare un promemoria che vi avviserà che avete bisogno di fare movimento in quanto siete stati troppo tempo fermi e seduti;

: tramite il nuovo XW 6.0 potrete impostare un promemoria che vi avviserà che avete bisogno di fare movimento in quanto siete stati troppo tempo fermi e seduti; Monitor del sonno : consente di analizzare la qualità del vostro sonno tutte le notti tramite report e statistiche ed è importante perché non avere un buon sonno contribuisce a un malessere fisico;

: consente di analizzare la qualità del vostro sonno tutte le notti tramite report e statistiche ed è importante perché non avere un buon sonno contribuisce a un malessere fisico; Trova dispositivo : questa funziona vi permetterà di trovare il vostro smartphone o il vostro orologio tecnologico ovunque l’avete lasciato;

: questa funziona vi permetterà di trovare il vostro smartphone o il vostro orologio tecnologico ovunque l’avete lasciato; Fotografie: potrete scattare le foto in remoto controllando il vostro smartphone via bluetooth direttamente dal vostro XW 6.0.

Ma come va usato? Non dovrete far altro che seguire le istruzioni e il suo utilizzo è estremamente semplice. Vi basterà scaricare l’apposita e intuitiva APP sul vostro smartphone e vi permetterà di tenere traccia e vedere in tempo reale tutti i dati provenienti dai sensori: passi, cronometro, notifiche, battiti, pressione e molto altro. L’applicazione è disponibile sia per Android che per iOS.

Opinioni e recensioni XW 6.0: lo smartwatch funziona davvero o è una truffa?

Molti dei clienti che hanno già acquistato il nuovo XW 6.0 hanno deciso di condividere la propria esperienza lasciando un commento (positivo o negativo) su internet nei vari forum che parlano di tecnologia e dispositivi. Di seguire potrete leggere alcune delle recensioni riportate sul sito ufficiale della casa produttrice:

“Si tratta di un ottimo smartwatch, completo di tutto e perfetto in ogni funzionalità in quanto è stato facile da abbinare al mio smartphone grazie all’apposita applicazione. Ottima anche la durata della batteria e trovo molto utile la funzione che permette di monitorare i parametri vitali. Lo consiglio a tutti perché è davvero un dispositivo perfetto”. Davide O. “Sono rimasta molto soddisfatta di questo smartwatch: nonostante utilizzo spesso il sensore dei battiti, la batteria ha una durata notevole. Dopo averlo utilizzato per diverse settimane, posso affermare che si tratta di uno dei migliori smartwatch attualmente disponibili sul mercato. Lo consiglio”. Elisa G.

Prezzo Amazon XW 6.0: quanto costa e dove è possibile acquistarlo online sul sito ufficiale

Adesso scopriamo dove potrete acquistare il vostro XW 6.0 e quanto costa questo smartwatch interattivo e dal design sportivo ed elegante. Il dispositivo originale non lo troverete in nessun negozio di telefonia e nemmeno su Amazon, in quanto è possibile comprarlo solo e soltanto sul sito ufficiale dell’azienda che lo ha prodotto e messo in vendita.

Per averlo dovrete compilare il modulo con tutti i vostri dati anagrafici e la spedizione contenente il vostro pacco vi arriverà direttamente a casa vostra in 1-2 giorni lavorativi. Non dovrete pagare costi aggiuntivi per la consegna perché sarà completamente gratuita in tutta Italia.

Le modalità di pagamento sono o in contanti al corriere espresso o anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay.

Infine per quanto riguarda il prezzo del nuovo X-Watch 6.0, sul sito ufficiale troverete le seguenti offerte speciali davvero molto convenienti: