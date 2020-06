xWatch 2.0: istruzioni, prezzo Amazon, opinioni, truffa o funziona?

Oggi abbiamo deciso di parlarvi di xWatch 2.0, il nuovo e tecnologico smartwatch multifunzionale dal design elegante che riesce ad unire tutte le caratteristiche tipiche di un orologio tradizionale a quelle di uno smartphone di ultima generazione. Inoltre presenta un sensore speciale che vi permetterà anche di tenere sotto controllo la vostra pressione sanguigna e i vostri battiti cardiaci.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI XWATCH 2.0 SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA E IMMEDIATA <<<

A seguire vi forniremo tutte le informazioni utili e scopriremo quali sono le sue caratteristiche e funzionalità principali, le istruzioni d’uso, quanto costa e dove si può acquistare online su Amazon e sul sito ufficiale della casa produttrice. Ma questo innovativo smartwatch funziona davvero o si tratta di un’altra truffa presente su internet? Per capirlo abbiamo deciso di selezionare per voi alcune delle recensioni che gli utenti che hanno provato xWatch 2.0 hanno lasciato nei vari forum e sul sito ufficiale del dispositivo.

Istruzioni xWatch 2.0: come usare e caratteristiche principali del nuovo smartwatch multifunzionale

Il nuovo xWatch 2.0 è l’innovativo e tecnologico smartwatch che rappresenta la sintesi perfetta tra le funzioni moderne di uno smartphone e quelle di un normale orologio da polso. Si tratta di un dispositivo elettronico multifunzionale che vi consentirà di restare sempre connessi senza dover prendere ogni volta il vostro cellulare dalla borsa o dalla tasca. Realizzato con un design elegante e sportivo allo stesso tempo, questo smartwatch presenta un cinturino ergonomico molto resistente in gomma siliconica che si adatta perfettamente al vostro polso ed è disponibile in diverse colorazioni e modelli. xWatch 2.0 è stato poi progettato secondo lo standard IP67 che lo rende impermeabile e potrete usarlo anche quando siete in piscina, fate sport acquatici o quando fuori il tempo non è dei migliori.

xWatch 2.0 poi è provvisto di un display touch-screen ad alta risoluzione e dispone di moltissime funzionalità (più di 18) che vi aiuteranno a soddisfare tutti i vostri bisogni quotidiani e sportivi. Tra queste troviamo: un contapassi, perfetto per le persone che amano passeggiare e tenere sotto controllo i chilometri fatti ogni giorno; un Widget Meteo che, sincronizzato con il vostro smartphone, vi permetterà di conoscere in tempo utile le previsioni sia giornaliere che settimanali; un sensore FitControl, integrato nel retro della scocca dell’orologio, che è in grado di misurare con precisione la pressione sanguigna e i battiti cardiaci.

Inoltre potrete gestire sia le chiamate che i messaggi in arrivo con un semplice click sul vostro smartwatch e grazie al comando vocale potrete aggiornare la vostra agenda personale. xWatch 2.0 offre poi la possibilità di installare diverse applicazioni di fitness che potrete sfruttare quando volete allenarvi e non potete andare in palestra e sarà come avere con voi un personal trainer. Questo nuovo smartwatch poi ha una batteria al litio da 170mAh ad alta capacità che farà durare a lungo il dispositivo. Ma come va usato? Seguendo le istruzioni d’uso, per usare il nuovo xWatch 2.0 vi basterà scaricare sul vostro smartphone l’apposita APP, molto semplice ed intuitiva, grazie alla quale potrete controllare tutte le funzioni del dispositivo. E’ disponibile sia per Google Android che per Apple iOS.

Opinioni xWatch 2.0: il nuovo smartwatch funziona davvero o è una truffa?

Il nuovo xWatch 2.0 è già stato acquistato da migliaia di italiani (sono circa 50 mila i dispositivi venduti) e molti di loro hanno deciso di lasciare sul sito ufficiale la propria opinione riguardante questo innovativo smartwatch. I commenti degli utenti che hanno avuto la possibilità di provare il dispositivo sono molto importanti perché aiutano a capire se questo articolo funziona davvero e non è la solita truffa online. Per questo a seguire vi riportiamo un paio di recensioni trovate sul web:

“Nonostante fossi un po’ scettica all’inizio, ho deciso di acquistare questo smartwatch e mi sono dovuta presto ricredere. Sono davvero entusiasta del nuovo xWatch 2.0 e tra i suoi punti di forza c’è senza dubbio la batteria che ha una durata prolungata anche avendo sempre il sensore dei battiti sempre acceso. Inoltre trovo comodissima la possibilità di ricevere le chiamate e ascoltare i messaggi che mi arrivano sul mio smartphone. Lo consiglio a tutti”. Elisa T. “Mia moglie mi ha regalato il nuovo xWatch 2.0 e dopo averlo provato per più di un mese ho deciso di lasciare questa recensione sul sito per esprimere tutta la mia soddisfazione riguardante questo innovativo smartwatch. E’ realizzato con ottimi materiali, è elegante ma sportivo allo stesso tempo e poi adoro il fatto che si può avere anche un cinturino aggiuntivo pagando solo 10 euro in più rispetto al prezzo iniziale. La batteria mi dura dai 3 ai 4 giorni ed è fantastico per rispondere ai messaggi e alle chiamate. Per tutti questi motivi ho deciso di dare ben 5 stelle di valutazione, è davvero un ottimo dispositivo”. Giancarlo G.

xWatch 2.0: prezzo Amazon e dove acquistare l’innovativo smartwatch multifunzionale

Ma quanto costa e dove si può comprare l’innovativo xWatch 2.0? A differenza di altri dispositivi di questo genere, questo smartwatch non lo troverete in vendita nei normali negozi di telefonia o su Amazon, dove invece sono disponibili modelli simili ma nessuno può garantirne il funzionamento e la durata nel tempo.

L’articolo originale si può acquistare solo ed esclusivamente collegandosi sul sito ufficiale della società che lo ha ideato e progettato e basta compilare il modulo d’ordinazione inserendo i vostri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo e numero di telefono). In questo modo eviterete di imbattervi in prodotti contraffatti. La spedizione arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita al 100%.

>>> SITO UFFICIALE XWATCH 2.0: CLICCA QUI E ACQUISTALO AL MIGLIOR PREZZO CON SPEDIZIONE GRATUITA <<<

Il pagamento potrà essere effettuato sia in contanti al corriere espresso e sia utilizzando la carta di credito, PayPal o PostePay.

Infine per quanto riguarda il prezzo del nuovo xWatch 2.0, sul sito sono presenti due promozioni davvero incredibili che vi permetteranno di acquistare uno smartwatch pagando solo 99,90 euro, invece che 169 grazie ad uno sconto del 50%, e se invece volete prenderne due il costo sarà pari a 159,90.