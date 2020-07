Zara Lavora con noi: assunzioni, posizioni aperte, annunci e offerte di lavoro, come inviare il curriculum

Zara, famosa catena di abbigliamento spagnola, effettua ogni mese numerose assunzioni di personale, tramite la pagina dedicata alle posizioni aperte – “Lavora con noi” – accessibile dal portale web riservato al recruiting del Gruppo Inditex e anche offline in negozio. Anche se l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ha portato il colosso spagnolo ad accelerare il focus sul digitale e sulle vendite online con la chiusura di diversi punti vendita in tutto il mondo (per la prima volta, nei primi tre mesi di quest’anno il Gruppo Inditex ha registrato una perdita, pari a circa 409 milioni di euro, con ricavi in calo del 44%), non mancano certo le opportunità di lavoro con posti e posizioni diverse presso i negozi Zara nel nostro Paese.

Come lavorare per Zara: assunzioni e annunci in Italia

Non è necessario essere modelle, stilisti o fotografi per cullare il sogno di lavorare nel mondo della moda: grazie a Zara Italia con un diploma o con una laurea, con o senza esperienza nel settore, migliaia di ragazzi e ragazze in tutto il mondo trovano lavoro con ottime possibilità di guadagno. Zara, insieme ad altre popolari catene di abbigliamento come Bershka, Pull & Bear e Massimo Dutti, fa parte del Gruppo Inditex, la più grande multinazionale nel settore dell’abbigliamento che fornisce lavoro a più di 100.000 persone in tutto il mondo. Solo in Italia sono più di 90 i negozi del noto marchio di abbigliamento spagnolo, mentre nei restanti 88 paesi del mondo in cui è presente sono circa 6.700 i punti vendita.

Con una buona padronanza dell’inglese e delle altre lingue straniere non mancano le opportunità anche all’estero. Tutti coloro che sono interessati alle offerte di lavoro in Zara possono inviare la propria candidatura andando sul sito ufficiale del Gruppo Inditex (www.inditexcareers.com) e visitare la sezione dedicata alle posizioni aperte relativamente a Zara (“Lavora con noi”). In questa maniera si potrà accedere alla sezione dedicata alle offerte di lavoro in Italia e ricercare gli annunci disponibili tramite gli appositi filtri in base al marchio, alla località, all’area e ad altre parole chiave.

Si potranno inviare candidature spontanee oppure rispondere agli annunci di proprio interesse registrando il proprio curriculum vitae attraverso l’apposito form. Per l’estate 2020, ad esempio, l’azienda è alla ricerca di oltre 100 persone da assumere come Addetti alle Vendite nelle sedi di lavoro di tutto il territorio nazionale. Diverse sono le posizioni aperte, in particolare come commessi, responsabili di negozio o vice responsabili, operation manager, vetrinisti itineranti o di negozio, visual merchandiser, tirocinanti, apprendisti o stagisti.

Lavora con noi Zara: invio curriculum, requisiti e posizioni aperte

Tutti i curriculum vitae caricati online, dalla sezione Lavora con noi del sito ufficiale del Gruppo Inditex relativamente a Zara, saranno valutati accuratamente e coloro che verranno ritenuti idonei in relazione alle figure ricercate saranno contattati per colloqui individuali o di gruppo. Dopo due o tre settimane gli addetti al reclutamento dell’azienda spagnola comunicheranno le risultanze del colloquio, sia in caso di esito positivo che negativo. Ai giovani più brillanti o semplicemente più fortunati sarà proposto un contratto di lavoro in base alla loro esperienza pregressa (stage, tempo determinato o indeterminato).

Di solito, per trovare lavoro come commessi, a far la differenza tra un candidato e l’altro sono l’esperienza a contatto con il pubblico o nel campo dell’abbigliamento e la conoscenza dell’inglese o di altre lingue straniere: si tratta di qualità fondamentali per dare assistenza e consigliare i clienti nel miglior modo possibile, oltre che per ordinare la merce nel negozio. Agli aspiranti responsabili di negozio e vice responsabili è invece richiesta una laurea, un’esperienza minima di tre o cinque anni nello stesso ruolo e la massima disponibilità a viaggiare e a lavorare a tempo pieno.

L’operation manager, ovvero il responsabile della gestione del magazzino e delle varie attività che riguardano la logistica e le manutenzioni, deve avere necessariamente precedente esperienza nel ruolo. Per lavorare come vetrinista o visual merchandiser occorre un’esperienza annuale o biennale all’interno di un negozio di abbigliamento, tanto gusto per la decorazione e per la moda e spiccata propensione alla creatività.

Per stagisti e apprendisti occorre tanta passione per la moda, con una piccola distinzione: i primi, per essere assunti, devono anche aver conseguito una laurea nell’ambito moda da non più di dodici mesi, mentre i secondi devono avere un’età compresa tra 18 e 29 anni per poter essere inseriti in un percorso di apprendistato dalla durata di tre anni. Infine, coloro che si trovano nei dintorni di Milano e che intendono lavorare come addetti vendita possono anche consegnare personalmente il proprio curriculum vitae presso il Centro di Selezione del Gruppo Inditex, sito in Largo Corsia dei Servi 3 (quartiere San Babila).