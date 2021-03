Zero Fumo Mini: istruzioni, opinioni, truffa o funziona, prezzo Amazon e sito ufficiale

Zero Fumo Mini è la nuova e innovativa griglia elettrica di dimensioni ridotte che vi consentirà di cucinare e grigliare ovunque carne, pesce, verdure e qualsiasi altro alimento preferiate dicendo addio per sempre al fastidioso fumo. Si tratta di un accessorio davvero incredibile e rivoluzionario che cambierà il vostro modo di fare il barbecue mantenendo intatto il sapore del cibo che state preparando.

Ora però scopriamo se questa griglia funziona realmente o si tratta solo di una truffa online. Per questo di seguito vi daremo tutte le informazioni utili su Zero Fumo Mini, su come funziona, sulle istruzioni d’uso, quanto costa e dove si può acquistare su Amazon e sul sito ufficiale. Come sempre trovate anche diverse recensioni e le opinioni degli utenti che hanno già testato il funzionamento della nuova griglia elettrica.

Zero Fumo Mini, la griglia elettrica funziona o è una truffa? Le istruzioni d’uso

In vista della prossima stagione primaverile ed estiva, molte persone amano stare all’aria aperta ed organizzare una bella grigliata in famiglia o con gli amici e mangiare così ottime pietanze alla brace in buona compagnia. Tuttavia non tutti hanno la fortuna di abitare in una casa indipendente ma non vi preoccupate perché grazie al nuovo articolo arrivato in commercio potrete fare un buon barbecue anche se vivete in un condominio dove spesso sono vietate le grigliate a causa del fumo rilasciato. Adesso però questa problematica potrete risolverla con Zero Fumo Mini, la nuovissima griglia elettrica di dimensioni ridotte che, oltre ad essere facilmente trasportabile, vi permetterà di realizzare delle ottime grigliate cuocendo qualsiasi alimento come salsicce, hamburger, bistecche, arrosticini, verdure, pesce e moltissimo altro ancora e senza fare fumo.

Questa griglia è stata progettata con un design innovativo in grado di far scivolare il grasso dei cibi nell’apposito contenitore, evitando che si bruci e che generi quel fastidioso fumo tipico dei barbecue. In questo modo potrete usarla in ogni periodo dell’anno, anche dentro casa quando il tempo non consente di stare all’aperto. La nuova Zero Fumo Mini presenta delle caratteristiche che la rendono unica e difficilmente replicabile. E’ dotata infatti di una doppia superficie riscaldante che permette di avere cotture perfette ma in metà tempo rispetto alle griglie tradizionali, e il suo rivestimento in rame è anti-aderente e resistente ai graffi. Inoltre è davvero facilissima da pulire, e grazie alle sue dimensioni contenute non occuperà molto spazio nella vostra cucina. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche:

Doppia superficie di cottura

Rivestimento in rame anti-graffio

Anti-aderente e facile da pulire

Vano raccogli grasso

Super resistente

Ricettario in omaggio

Dimensioni 27.3 x 14.3 x 9 cm

Ma come va utilizzata questa nuova e rivoluzionaria griglia elettrica? Il suo utilizzo è davvero molto semplice, come descritto bene anche nelle istruzioni d’uso presenti all’interno della confezione del prodotto, e la prima cosa fare è collegare la spina alla presa elettrica. Dopodiché dovrete attendere che la griglia si riscaldi in maniera uniforme e poi potrete regolare la temperatura (fino ad un massimo di 260°), scegliendola in base all’alimento che dovrete cuocere e al tipo di cottura che desiderate.

Recensioni e opinioni Zero Fumo Mini: cosa ne pensano i clienti che l’hanno provata

Zero Fumo Mini è già stata acquistata da molti utenti che hanno così potuto testarne l’effettivo funzionamento di questa griglia portatile che consente di fare un perfetto barbecue senza fumo e senza cattivi odori. In tanti hanno deciso di lasciare delle recensioni sul sito ufficiale e nei vari forum che parlano di elettrodomestici per la casa e per esterni come griglie e barbecue. La maggior parte degli utenti si è detta soddisfatta di Zero Fumo Mini e delle sue fantastiche prestazioni. Ecco un paio di commenti che abbiamo trovato online:

“Sono un vero e proprio appassionato di barbecue all’americana ma sfortunatamente vivo in un condominio e non posso permettermi di acquistare le tradizionali griglie in quanto rilasciano troppo fumo e spesso anche cattivi odore. Mia moglie, dopo aver visto la pubblicità sul web, ha deciso di regalarmi la nuova Zero Fumo Mini e mai regalo è stato più apprezzato. Grazie a questa speciale griglia elettrica portatile adesso posso cuocere la carne e qualsiasi altro alimento in assoluta tranquillità in quanto non fa fumo e non emana odori di alcun genere. Consigliatissima”. Fernando L. “Ho comprato questa speciale griglia per poter arrostire la carne sul mio terrazzo senza infastidire i vicini di casa con il fumo. Fin dal primo utilizzo sono rimasta piacevolmente colpita e soddisfatta dall’acquisto perché rispecchia tutto quello che era indicato nella pubblicità. Una griglia perfetta per chi vuole organizzare un barbecue con gli amici senza creare fastidi di alcun genere. Inoltre permette una perfetta cottura degli alimenti. Ottimo acquisto”. Maria Luisa G.

Prezzo Amazon Zero Fumo Mini: quanto costa e come acquistare tramite il sito ufficiale

Attualmente la nuova Zero Fumo Mini non è disponibile in nessun negozio specializzato nella vendita di elettrodomestici da cucina e difficilmente lo troverete presente nello store di Amazon. Se volete evitare di rischiare quindi di imbattervi in prodotti contraffatti e in banali imitazioni, vi invitiamo ad acquistare la piastra originale soltanto tramite il sito ufficiale della linea WSI e compilare il modulo d’ordinazione che trovate al suo interno con tutti i vostri dati anagrafici.

Completato l’acquisto, verrete ricontattati da un incaricato dell’azienda che vi chiederà conferma dei dati inseriti e dopodiché la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra entro 24/48 ore lavorative. Inoltre per tutti i clienti del sito, la consegna sarà totalmente gratuita e non ci sarà alcun costo aggiuntivo. Per quanto riguarda il pagamento, potrete effettuarlo direttamente in contanti al corriere espresso che effettuerà la consegna.

Ma quanto costa Zero Fumo Mini? Se vi affrettate sul sito ufficiale potrete sottoscrivere la super offerta di lancio riservata a tutti i clienti. La promozione, disponibile fino ad esaurimento delle scorte, vi permetterà di acquistare la griglia elettrica portatile ad un prezzo speciale pari a soli 59,90 euro, invece di 99,90.

In omaggio riceverete anche il ricettario e il vassoio raccogli grasso.