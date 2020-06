Zero Germ Sanificatore UV: truffa o funziona, istruzioni, prezzo in farmacia e sito ufficiale

Zero Germ è il nuovo sanificatore portatile con raggi UV che vi aiuteranno ad eliminare in pochissimo tempo tutti i germi e gli agenti patogeni presenti su piccoli oggetti di uso quotidiano come ad esempio il vostro smartphone. Quest’ultimo infatti è una delle fonti dove si annidiamo la maggior parte dei batteri in quanto lo appoggiamo ovunque senza prendere alcuna accortezza igienica.

Di seguito scopriamo tutte ciò che c’è da sapere su questo nuovo e interessante dispositivo, come funziona, le istruzioni d’uso, qual è il prezzo di vendita e dove è possibile acquistarlo in farmacia e online sul sito ufficiale dell’azienda produttrice. Inoltre per verificare se Zero Germ Sanificatore UV funziona correttamente e non si tratta di una truffa, nell’articolo potrete leggere le recensioni e i commenti lasciati dalle persone che hanno avuto la possibilità di provarlo.

Come funziona Zero Germ: le istruzioni d’uso del nuovo sanificatore a raggi UV portatile

Negli ultimi mesi le abitudini degli italiani e di migliaia di persone nel mondo sono necessariamente cambiate a causa dell’emergenza sanitaria riguardante il Coronavirus che ha colpito gran parte del nostro pianeta. Per questo motivo abbiamo iniziato a prestare una maggior attenzione all’igiene personale sanificando spesso le nostre mani, soprattutto dopo essere tornati a casa da lavoro o da un qualsiasi luogo pubblico e sono gesti che con il passare del tempo sono entrati nella nostra quotidianità. Tuttavia non tutti sanno che, oltre alle mani, è indispensabile pulire e sanificare anche gli oggetti personali che usiamo con frequenza come ad esempio il nostro smartphone che è un dispositivo che entra a contatto con moltissimi batteri o anche le chiavi della nostra macchina.

Adesso però è arrivata in commercio la soluzione a questo problema: stiamo parlando di Zero Germ, il nuovissimo e innovativo sanificatore a raggi UV portatile che vi consentirà di eliminare in pochissimi minuti qualsiasi germe o agente patogeno dai vostri oggetti di uso quotidiano. Di recente sono state molte le riviste e le testate giornalistiche americane ad aver parlato dell’estrema efficacia che hanno i raggi UV nell’igienizzazione e sanificazione ma questa tecnologia ha sempre avuto costi proibitivi per le persone comuni e veniva usata solo dai professionisti ed esperti del settore. Tuttavia oggi, grazie a Zero Germ tutti possiamo sfruttarne il potenziale.

Stando ad alcuni studi recenti, il cellulare è uno dei principali ricettacoli di germi e batteri e supera addirittura la suola delle nostre scarpe o la tavoletta del WC. Per questo motivo risulta estremamente necessario sanificarlo e igienizzarlo in maniera corretta e con frequenza. I raggi della luce ultravioletta hanno una lunghezza d’onda corta che distrugge gli acidi nucleici nei microrganismi e il loro DNA, rendendoli così incapaci di svolgere funzioni cellulari vitali. I batteri e i virus esposti alla luce UV verranno di conseguenza uccisi e inattivati. Zero Germ presenta due lampade UV ai lati, per un’intensità equivalente a 48 lampade ultraviolette, e due porte USB che vi permetteranno di ricaricare il vostro smartphone mentre lo disinfettate. Ecco un breve elenco degli oggetti che potete sanificare:

Smartphone

Giocattoli e accessori bambini

Mascherine

Gioielli e orologi

Accessori MakeUp

Chiavi

Portafogli

Ma come va usato Zero Germ? Il nuovo sanificatore è molto semplice da utilizzare, non dovrete far altro che seguire le istruzioni d’uso presenti nella confezione del dispositivo e l’operazione di igienizzazione durerà appena 3 minuti. Per prima cosa dovrete collegarlo ad una presa di corrente, dopodiché aprite il vano portaoggetti e inserite il vostro smartphone o ciò che volete sanificare. Richiudete lo sportelletto e premete il tasto “Start” per avviare il processo. Una volta completata l’operazione il vostro oggetto personale sarà perfettamente igienizzato.

Opinioni e recensioni Zero Germ: il sanificatore UV funziona davvero o è una truffa?

Dopo avervi parlato di quali sono le principali caratteristiche e come va usato il nuovo Zero Germ sanificatore a raggi UV, adesso cerchiamo di capire se questo speciale e rivoluzionario dispositivo portatile funziona davvero o se si tratta dell’ennesima truffa che circola nel complesso universo di internet. Ma come fare per verificarlo l’effettivo funzionamento ed evitare di spendere soldi inutilmente? Il nostro consiglio è quello di andare a leggere i commenti e le opinioni delle persone che lo hanno già comprato e provato. Per questo a seguire vi proponiamo alcune delle recensioni lasciate dagli utenti nei vari forum online che si occupano di igiene e sanificazione:

“A causa del mio lavoro in pieno centro a Roma, sono spesso costretta a prendere i mezzi pubblici visto che abito in periferia e nonostante presto molta attenzione su dove appoggio il mio smartphone, mi rendo conto che è facile che entri in contatto con germi e batteri di qualsiasi genere. Per questo ero alla ricerca di un metodo per sanificarlo più facilmente e una mia amica mi ha consigliato il nuovo Zero Germ. Devo dire che svolge egregiamente il proprio lavoro e soprattutto bastano pochissimi minuti e posso farlo ogni volta che ne ho bisogno. Si possono igienizzare oggetti di qualsiasi tipo. Lo consiglio a tutti al giorno d’oggi”. Barbara F. “Sono una persona che ha sempre avuto un’estrema attenzione verso l’igiene personale e quella degli oggetti che uso con frequenza nella mia quotidianità. E questo anche prima dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia adesso sono ancora più maniacale e sanifico qualsiasi cosa, a partire dal mio smartphone che è un dispositivo su cui si annidiano la maggior parte dei batteri. Grazie al nuovo Zero Germ sanificatore a raggi UV, ho finalmente trovato la soluzione perfetta e adesso mi sento molto più tranquillo e sicuro”. Giorgio S.

Zero Germ Sanificatore Raggi UV: prezzo in farmacia e dove acquistare sul sito ufficiale

In conclusione scopriamo qual è il prezzo di vendita e dove è possibile acquistare online il nuovissimo Zero Germ Sanificato Raggi UV. Questo innovativo dispositivo che igienizza tutti i vostri oggetti personali difficilmente lo troverete disponibile in farmacia o in portali di e-commerce famosi come Amazon. In questi casi infatti rischiate di comprare dispositivi simili o contraffatti che non funzionano come l’originale.

Il vero Zero Germ è infatti in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda che lo ha realizzato e progettato. Non dovrete far altro che ordinarlo, inviando il modulo – correttamente compilato con i vostri dati anagrafici – che troverete sul portale. Una volta acquistato la spedizione vi verrà recapitata direttamente a casa vostra in 2-3 giorni lavorativi e potrete usufruire della consegna gratuita in tutta Italia.

Ma quanto costa il nuovo sanificatore a raggi UV portatile? Sul sito ufficiale è disponibile, ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento scorte, una promozione davvero incredibile e conveniente. L’offerta vi permetterà di acquistare Zero Germ a soli 79,90 euro.