Energia Solare: tutto quello che bisogna sapere in 8 punti

Ottima fonte di energia pulita e rinnovabile l’energia solare, da sempre oggetto di studi e analisi da parte dell’uomo, può essere trasformata grazie allo sviluppo della cella solare, inventata alla fine del XIX secolo. Per conoscere più da vicino le potenzialità dell’energia solare valutiamone gli aspetti base. Scopriamo i vantaggi, i campi d’applicazione, le ultime tendenze del settore e come viene prodotta questa preziosa energia amica dell’ambiente.

Il sole fonte primaria di tutte le energie: dalla scoperta della cella solare allo sviluppo del settore dell’illuminotecnica

La luce del sole, e l’energia che genera la stella madre del sistema solare, accompagnano l’umanità sin dalle origini.

Necessaria per la sopravvivenza di tutte le creature che vivono sul pianeta terra, l’energia solare è da sempre oggetto di analisi e studi, e con il tempo gli uomini hanno imparato a trarne vantaggio sfruttandola per generare un’energia assolutamente pulita e rinnovabile.

Grazie all’invenzione della cella solare, datata fine del XIX secolo, si è reso possibile trasformare le radiazioni del sole in vera e propria energia elettrica, da utilizzarsi in numerosi ambiti pubblici e privati, e in settori quali quello dei trasporti, riscaldamento, comunicazioni, calcolo e illuminazione.

L’accoppiata energia solare e nuove tecnologie d’illuminazione, ad esempio, oggi garantisce un risparmio energetico davvero elevato, e una riduzione netta dell’impatto ambientale. Se l’uso di una fonte di energia pulita limita l’immissione nell’atmosfera di Co2, un aiuto fondamentale arriva dall’uso di sistemi d’illuminazione straordinariamente evoluti. Le tecnologie di ultima generazione nel settore dell’illuminotecnica sfruttano sempre più spesso l’energia solare, come ci dimostrano i modelli presenti in commercio, disponibili in una delle tante vetrine online. Visita il sito! Scoprirai un mondo di novità.

Tutti i vantaggi dell’energia solare

L’energia prodotta dalla stella più potente è una risorsa inesauribile. Elemento cardine della transizione energetica, l’uso dell’energia solare è fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici che coinvolgono riscaldamento globale, desertificazione, aumento di fenomeni di grande portata quali inondazioni, uragani e incendi.

Fra i vantaggi dell’energia solare, ecco gli otto punti fondamentali:

il sole è una fonte inesauribile di energia , che arriva sulla terra in forma abbondante e costante. Nonostante la presenza dell’atmosfera, la forma sferica della Terra, e le perturbazioni, che incidono sulla potenza del sole, gli studiosi affermano che potrebbe essere sufficiente raccogliere il 6% dell’energia solare per sopperire al fabbisogno energetico dell’umanità; il sole illumina , a rotazione fra il giorno e la notte, praticamente tutti gli angoli della Terra , anche quelli più reconditi dove non sono presenti allacci e infrastrutture elettriche. Debitamente trasformati in energia elettrica, i raggi del sole possono essere trasportati facilmente , considerando le aree a maggior irraggiamento; l’energia solare, che può essere trasferita con immediatezza alla rete elettrica , si raccoglie prevalentemente nelle ore centrali del giorno, per poi essere accumulata e sfruttata all’occorrenza quando se ne ha necessità in ogni parte del mondo, trasformandosi in un vero e proprio vantaggio sociale; l’energia solare oltre a garantire un elevato risparmio energetico offre un ampio risparmio economico, con una riduzione in bolletta che arriva anche al 90%; annoverato fra i ‘lavori green’ il solare è in grado di creare innumerevoli posti di lavoro, considerando professioni quali quella degli installatori, manutentori, costruttori e sviluppatori di energia; realtà decisamente poliedrica, l’energia solare può essere sfruttata attraverso i pannelli fotovoltaici, che convertono i raggi solari direttamente in energia, o il solare termico, che attraverso l’uso di collettori può produrre acqua calda e riscaldamento all’interno delle abitazioni, sostituendosi all’uso di caldaie a gas e riscaldamento domestico; i pannelli fotovoltaici non hanno bisogno di un elevato impegno in termini di manutenzione. Una volta installati e collegati è sufficiente praticare una leggera pulizia periodica. L’efficienza dei pannelli cala progressivamente nel tempo, ma un pannello solare vanta un periodo di vita in piena attività che si aggira sui 20-25 anni; installazione e sostituzione dei pannelli solari sono operazioni pratiche e veloci. I materiali che compongono i pannelli sono assolutamente riciclabili. Per sfruttare l’energia solare si può procedere privatamente, senza dover stipulare contratti con società energetiche. In commercio sono disponibili pannelli solari di piccole, medie e grandi dimensioni per uso domestico o su larga scala. Trattandosi di impianti modulabili si possono ottenere innumerevoli combinazioni. Figli di una tecnologia avanzata i pannelli solari sono assolutamente affidabili, duraturi e dalle elevate prestazioni.

Le ultime tendenze nel settore dell’energia solare

L’utilizzo dell’energia solare è in costante evoluzione, con sviluppi degni di nota, che consentono di generare energia pulita in maniera più efficiente, riducendo di gran lunga l’impatto ambientale, il tutto contenendo i costi energetici.

A rivoluzionare il settore sono sostanzialmente i pannelli fotovoltaici di ultima generazione, dotati di maggiore efficienza. Realizzati con materiali avanzati e dotati di un design raffinato, sono in grado di catturare una maggiore quantità di energia, sfruttando anche spazi esigui.

Fra le ultime tendenze non mancano le proposte che si integrano perfettamente all’architettura esistente, con soluzioni che si adeguano a finestre, facciate e pavimenti.

A crescere non è solo l’efficienza ma, soprattutto, l’accessibilità delle batterie di accumulo, per conservare l’energia prodotta e utilizzarla all’occorrenza.

Infine, grazie alle tecnologie digitali, i sistemi fotovoltaici possono essere monitorati a distanza, migliorandone l’efficienza e sfruttando appieno l’energia prodotta.