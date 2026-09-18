Gas e riscaldamento: tra consumi domestici e prezzi dell’energia

Il consumo domestico di gas ha una forte componente stagionale. Con la fine dell’estate e il progressivo abbassamento delle temperature, nelle abitazioni dotate di impianti alimentati a gas si avvicina il momento della riaccensione del riscaldamento. Proprio l’avvicinarsi della cosiddetta stagione termica, cioè del periodo di utilizzo del riscaldamento, può essere l’occasione per verificare il corretto funzionamento dell’impianto e, parallelamente, per controllare le condizioni economiche della propria fornitura. Durante i mesi freddi, infatti, il riscaldamento è per molte famiglie una componente rilevante dei consumi domestici di gas.

Con la progressiva riaccensione degli impianti, ai consumi più elevati di gas tipici dei mesi freddi si aggiunge l’incognita legata all’andamento del mercato energetico. Le previsioni dell’Osservatorio prezzi di Facile.it, riportate da un articolo di Sky TG24, prospettano infatti possibili aumenti della spesa nel corso dell’autunno e dell’inverno.

Prezzi e condizioni della fornitura

Le stime citate da Sky TG24 indicano, per la famiglia tipo considerata nell’analisi, una spesa per il gas di 709 euro tra settembre e dicembre 2026, con un incremento del 43% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Si tratta di una previsione legata all’andamento ipotizzato dei prezzi e riferita a uno specifico profilo di consumo e a una fornitura indicizzata.

Con l’avvicinarsi della stagione termica può quindi essere utile verificare le condizioni del proprio contratto e confrontarle con le offerte gas disponibili sul mercato, considerando non soltanto il prezzo proposto, ma anche il modo in cui viene determinato e la durata delle condizioni economiche.

La spesa finale, tuttavia, non dipende esclusivamente dal contratto scelto (a prezzo fisso oppure indicizzato). A incidere è anche la quantità di gas effettivamente utilizzata, che nei mesi freddi è strettamente collegata alle caratteristiche dell’abitazione, all’efficienza dell’impianto e alle abitudini del nucleo familiare.

Il riscaldamento e il fabbisogno della casa

Per quanto riguarda i consumi, le indicazioni ENEA sul riscaldamento domestico ricordano l’importanza di una corretta gestione degli impianti. La manutenzione periodica non riguarda soltanto l’efficienza energetica, ma anche sicurezza e contenimento delle emissioni.

Un altro elemento da considerare con attenzione è la temperatura degli ambienti. ENEA indica 19 °C come valore sufficiente a garantire il comfort necessario e segnala che ogni grado in meno può consentire un risparmio di combustibile fino al 10%. Anche gli orari di accensione e la possibilità di regolare diversamente la temperatura nei vari ambienti contribuiscono a evitare consumi non necessari.

Le abitudini, però, non sono l’unico fattore da prendere in considerazione. Il livello di isolamento termico, le dispersioni attraverso pareti e serramenti e le caratteristiche dell’impianto determinano quanta energia occorre per mantenere l’abitazione alla temperatura desiderata.

Prezzo del gas e consumo sono due variabili diverse

La distinzione tra prezzo e consumo è importante anche quando si parla di risparmio. Una tariffa più favorevole può ridurre il costo associato all’energia acquistata, ma non modifica il fabbisogno termico dell’edificio.

Allo stesso modo, consumare meno gas attraverso una gestione efficiente del riscaldamento non protegge dalle eventuali oscillazioni del prezzo della materia prima.

La spesa domestica nasce dall’interazione tra questi elementi. Alla vigilia della stagione fredda, conoscere le condizioni della fornitura e prestare attenzione all’efficienza con cui viene riscaldata la casa sono quindi due aspetti complementari, ma distinti, della gestione energetica familiare.