Perché scegliere il fotovoltaico: scopriamo tutti i vantaggi

Negli ultimi anni si parla sempre di più di fonti di energia alternative, rinnovabili e pulite, infatti sia in ambito privato che aziendale, molti stanno adottando sistemi ecosostenibili e green per rifornirsi di energia elettrica e climatizzare gli ambienti.

Dopo un periodo in cui era stato in parte accantonato a causa dei costi di installazione, oggi il fotovoltaico è tornato ad essere una delle tecnologie preferite per rendere la casa, l’ufficio o il luogo di lavoro più efficiente sotto l’aspetto energetico e termico, e soprattutto per risparmiare e impegnarsi a proteggere l’ambiente.

Non a caso, il fotovoltaico si sta distinguendo per i suoi andamenti economici in netta crescita, più in generale, i pannelli solari possono rappresentare anche un’ottima opportunità di lavoro, che in futuro è senza dubbio destinata a svilupparsi.

Decidere di installare un impianto fotovoltaico domestico insieme a delle scelte eco friendly significa rendere la propria casa più sostenibile, ed anche indipendente per quanto riguarda le forniture energetiche, arrivando spesso anche ad azzerare completamente i costi in bolletta.

Sfruttare l’energia del sole per risparmiare e tutelare l’ambiente

Se le condizioni esterne sono favorevoli, ovvero se si può contare su un’esposizione al sole prolungata e costante in gran parte dell’anno, il fotovoltaico può realmente consentire di evitare i costi energetici di una casa.

Un territorio come quello della Sicilia, ad esempio, molto esposto al sole anche nei mesi invernali, è l’ambiente ideale per installare un sistema fotovoltaico di una potenza sufficiente ad abbattere almeno il 90% delle spese.

Naturalmente, è importante rivolgersi ad una delle migliori aziende installatrici di impianti fotovoltaici a Catania e provincia, in grado di offrire una consulenza personalizzata e, oltre al montaggio e collaudo, un servizio di assistenza e manutenzione sempre disponibile.

Installare un sistema di questo tipo è un vero investimento a lungo termine: pannelli solari, impianti e strutture di ultima generazione garantiscono lunga durata e resistenza nel tempo, senza tralasciare il vantaggio degli incentivi fiscali e delle agevolazioni dovute proprio alla scelta di rendere la propria casa meno impattante sull’ambiente naturale.

Evitare i costi e usufruire dello scambio di energia elettrica

Un impianto fotovoltaico realizzato su misura consente di rifornire la propria casa di energia elettrica, evitando di conseguenza di servirsi della rete pubblica e rendendo la propria casa autonoma. Se il fotovoltaico viene integrato con un sistema di pannelli solari termici, ecco che si può avere a disposizione anche l’acqua calda necessaria per il riscaldamento e per ogni altro uso domestico, distaccandosi completamente dalle utenze domestiche: un risparmio senza dubbio notevole.

Esiste anche la possibilità, nelle zone dove è consentito, di ottenere un piccolo utile dall’energia elettrica prodotta con il sistema fotovoltaico e non utilizzata: talvolta, si può reimmettere l’energia eccedente nella rete pubblica, ottenendo una bolletta a credito, un’opportunità certamente da non lasciare perdere.

Massimo rispetto per l’ambiente naturale

Gli impianti fotovoltaici e solari, oltre ad avvalersi di una fonte energetica rinnovabile, non producono emissioni tossiche né inquinamento acustico e, soprattutto per un’azienda, consentono di dimostrare la propria sensibilità verso l’ambiente e la natura.

Anche l’estetica si è raffinata molto: oggi il fotovoltaico viene spesso installato sul tetto, integrandosi perfettamente ai vincoli paesaggistici.